低成本佈置術: 13種讓居家空間與眾不同的創意點子

市面上不少精緻又可愛的飲料罐，像是玻璃酒瓶或是汽泡水罐子等，都是佈置好幫手！喝完別丟掉，可選擇瓶口較寬廣的罐子，將乾燥花或鮮花放入，就是個隨時可拋棄、可改變房間氛圍的佈置！
市面上黑板漆售價約五百到兩千不等，視空間大小預算也會些許不同，只要自行像漆油漆一樣施工粉刷2~3遍，就有一面可隨時當成記事本、塗鴉牆的好地方，推薦給有學齡前孩子的家庭！
大多數的家庭都選擇白色的牆面，較為安全與耐看，建議可以搭配色彩鮮豔的畫，讓空間瞬間活躍起來，也可以自行更換、ＤＩＹ裡面的畫紙，而書櫃上可以擺的不止書、相框、裝飾品都可以作為點綴！
幾何藝術品為家中增添穿透感與現代性，適合較有預算的你！
小編喜歡在家中擺花，不管是百合、滿天星、桔梗、小菊花，都是便宜又漂亮的選擇！圖中還擺放了可愛的松果與網狀的裝飾品，增添生活細節！但注意若積灰塵就該換囉！
牆面上的圓圈櫃不只是裝飾品，還是一個個開放式櫃子，可以依照主人最近心情、旅遊的地點、想看的書做不同物品的擺放，全部清空也可以！也很適合有養貓的你！
這個紅磚外露的牆面，也是現在很流行的風格，不加修飾的紅磚牆不但不需過多裝潢費用，還方便依照心情釘掛上不同裝飾品，這個案例還保留一面凹牆，可以放入喜歡的藝術品或植栽，快點跟你的室內設計師討論看看？
最近很流行用量杯、藥罐、試管等實驗室裡面的器皿作為杯子或花瓶，不少咖啡店也會這樣用，你也可以在家裡擺上一套！
家裡餐廳用上不同風格的椅子，可以變換風格也充滿趣味，這個案例選擇高腳椅搭配鞦韆椅子，小孩子看了一定會乖乖坐著！
這個案例中，牆面上有英文字母、普普風畫、幾何裝飾品、鐵盤，風格不一但又很和諧！建議擺放對主人來說有特別意義的小東西，不需要花大錢就有屬於自己風格的牆面！
牆面上可以放上可愛又風格一致的車牌、告示牌、警告標示、廣告看版等，可以在二手店或跳蚤市場尋寶看看！
看完我們以上的小巧思還不夠嗎？請繼續看：便宜好上手！9 種用油漆改變住家氛圍的方法