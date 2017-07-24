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低成本佈置術: 13種讓居家空間與眾不同的創意點子

Peggy Yu Peggy Yu
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每天住在同個房間、看著同樣的裝潢不免讓人有點膩，我們或許沒有太多預算可以常常翻新裝修，但可以靠低成本的小佈置術讓房間有不同的氛圍，以下我們推薦12個小點子，讓你參考，或許現在馬上就可以動動手？！

1.善用玻璃酒瓶或飲料罐

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市面上不少精緻又可愛的飲料罐，像是玻璃酒瓶或是汽泡水罐子等，都是佈置好幫手！喝完別丟掉，可選擇瓶口較寬廣的罐子，將乾燥花或鮮花放入，就是個隨時可拋棄、可改變房間氛圍的佈置！

2.善用黑板漆與粉筆

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

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市面上黑板漆售價約五百到兩千不等，視空間大小預算也會些許不同，只要自行像漆油漆一樣施工粉刷2~3遍，就有一面可隨時當成記事本、塗鴉牆的好地方，推薦給有學齡前孩子的家庭！

3.選擇可移動式傢俱

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選擇傢俱時，推薦選擇可移動、不釘死的傢俱，如此一來可以隨意改變擺放位置、鋪上不同顏色的桌巾，就能有不同的居家氛圍。

4.選擇色彩鮮豔的畫

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大多數的家庭都選擇白色的牆面，較為安全與耐看，建議可以搭配色彩鮮豔的畫，讓空間瞬間活躍起來，也可以自行更換、ＤＩＹ裡面的畫紙，而書櫃上可以擺的不止書、相框、裝飾品都可以作為點綴！

5.善用對比色彩

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像這個案例刷上水藍色的牆面，在擺放上鮮黃色的蝴蝶蘭，對比的色彩可以讓空間更有活力，快點想想家中有哪些角落可以這樣發揮呢？！

6.幾何藝術品

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幾何藝術品為家中增添穿透感與現代性，適合較有預算的你！

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7.植栽花草都是必備品！

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小編喜歡在家中擺花，不管是百合、滿天星、桔梗、小菊花，都是便宜又漂亮的選擇！圖中還擺放了可愛的松果與網狀的裝飾品，增添生活細節！但注意若積灰塵就該換囉！

8.自行裝飾的牆面

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童趣小屋The Home, The Castle, The Dreams

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牆面上的圓圈櫃不只是裝飾品，還是一個個開放式櫃子，可以依照主人最近心情、旅遊的地點、想看的書做不同物品的擺放，全部清空也可以！也很適合有養貓的你！

9.不裝飾的牆面

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墐桐空間美學

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墐桐空間美學
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這個紅磚外露的牆面，也是現在很流行的風格，不加修飾的紅磚牆不但不需過多裝潢費用，還方便依照心情釘掛上不同裝飾品，這個案例還保留一面凹牆，可以放入喜歡的藝術品或植栽，快點跟你的室內設計師討論看看？

10.實驗器皿的日常使用

Lab LZ by GT, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura 視聽室
Gisele Taranto Arquitetura

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Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
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最近很流行用量杯、藥罐、試管等實驗室裡面的器皿作為杯子或花瓶，不少咖啡店也會這樣用，你也可以在家裡擺上一套！

11.餐廳用不同的椅子

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Gisele Taranto Arquitetura

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Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

家裡餐廳用上不同風格的椅子，可以變換風格也充滿趣味，這個案例選擇高腳椅搭配鞦韆椅子，小孩子看了一定會乖乖坐著！

12.發揮巧思的牆面

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Gisele Taranto Arquitetura

Apartamento Mar a Mar

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

這個案例中，牆面上有英文字母、普普風畫、幾何裝飾品、鐵盤，風格不一但又很和諧！建議擺放對主人來說有特別意義的小東西，不需要花大錢就有屬於自己風格的牆面！

13.各式鐵片裝飾品

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Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
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牆面上可以放上可愛又風格一致的車牌、告示牌、警告標示、廣告看版等，可以在二手店或跳蚤市場尋寶看看！

看完我們以上的小巧思還不夠嗎？請繼續看：便宜好上手！9 種用油漆改變住家氛圍的方法

初學者的風水指南：10 個讓你身心都健康的必知要點
你家裡可以用哪些點子？快點分享你的實作成果！

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