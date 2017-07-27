6個讓你驚呼連連的陽台改造案例

夏天陽光燦爛、整天的天空都是藍色的！現在就是坐在陽台喝杯冰涼檸檬水的好時機！但陽台佈置好了嗎？如果仍然缺乏一些改造動力，我們將向你介紹6個讓你驚呼連連的改造案例，肯定會改變你的想法。其實這些陽台也曾經被放棄，現在大改造後，保證是個讓你跟好友們一起享受陽光、甚至野餐的好地方！
這個陽台有美麗的陽光，但已經完全沒在使用了。地磚與牆壁磚則因為長時間曝曬、沒整理，已經整個變得熏黑，沒人想在這曬太陽。
改造後的結果完全不同！景觀設計師使用了人造草坪不但可方便維護，也讓陽台煥然一新！溫馨的外觀、綠意盎然的盆栽、造型的燈飾，讓這個陽台變身成為一個可愛的花園！是否變得很討喜呢？
這個陽台雖然不大，但安裝了座位感覺還不錯，只是整體似乎有些不足，且顏色很單調，也顯現不了這個室外空間的個性。
哇！讓專業的來！我們將這裡改造成溫馨而舒適、繽紛又協調的色調。沙發坐墊、地板、小飾品和植物都讓這個陽台變身成一個讓人想窩在這裡的小客廳，快點將技巧學起來！
這個陽台比之前一個更小，且沒有太多功能，這裡有個盆栽代表屋主曾經想好好使用這個空間，但成效不太好，這樣的小空間常常很容易被遺忘。
放上天然的木頭牆面與盆栽植物，空間就呈現出完全不同的外觀。屋主不但可以從屋內沙發上觀賞到陽台的植物，若換上繽紛的鮮花，一回家打開門，就可享受美麗的景色。
這是一個開闊、稍微有裝修的露台。雖然它有自然風格的木地板、室外桌椅、和一些盆栽植物，但似乎還是沒有整體風格。沿著欄杆一字排開的花盆也有點無聊，加點巧思就能改善這個狀況！
我們搭建了和原來地板和相同的花園牆面，另外還加了草坪、不同顏色與大小的盆栽。專家就是可以輕易的將綠意帶入家中，讓整個陽台像是公園一樣的自然與開放！
這個室外陽台有優勢，維護良好、尺寸剛好的白色牆壁。但是，沒有裝修也無法凸顯它的價值。
改造後是否完全不同了！換上有扶把、軟墊座的新椅子，有造型的咖啡桌、五顏六色的地毯，這個戶外的陽台立刻讓人搶著想坐坐！此外，牆面上還掛上可愛的紙燈籠、鮮花和盆栽植物，點綴了這個溫馨的陽台，好好享受在陽光下放鬆的時刻吧！
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