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6個讓你驚呼連連的陽台改造案例

Peggy Yu Peggy Yu
Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER 露臺
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夏天陽光燦爛、整天的天空都是藍色的！現在就是坐在陽台喝杯冰涼檸檬水的好時機！但陽台佈置好了嗎？如果仍然缺乏一些改造動力，我們將向你介紹6個讓你驚呼連連的改造案例，肯定會改變你的想法。其實這些陽台也曾經被放棄，現在大改造後，保證是個讓你跟好友們一起享受陽光、甚至野餐的好地方！

案例1.需要大改造的露台

homify
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在這個室外空間沒有任何裝飾。牆壁狀況很差。柏油路一般的地板讓人實在很不想待在露台裡，空間內也沒有任何值得利用的物品。

案例1.改造後 木頭材質的陽台

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改造後！取代柏油的是美麗的露台木材地板。牆壁則掛上畫和金屬裝飾品。此外，露台放上餐桌，就成為一個美好的用餐空間！

案例2.改造前 狀況不佳的大陽台

Un aménagement complet pour un nouvel horizon, Balcon Facile Balcon Facile
Balcon Facile

Balcon Facile
Balcon Facile
Balcon Facile

這個陽台有美麗的陽光，但已經完全沒在使用了。地磚與牆壁磚則因為長時間曝曬、沒整理，已經整個變得熏黑，沒人想在這曬太陽。

案例2.改造後 綠意盎然的陽台

Un aménagement complet pour un nouvel horizon, Balcon Facile Balcon Facile
Balcon Facile

Balcon Facile
Balcon Facile
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改造後的結果完全不同！景觀設計師使用了人造草坪不但可方便維護，也讓陽台煥然一新！溫馨的外觀、綠意盎然的盆栽、造型的燈飾，讓這個陽台變身成為一個可愛的花園！是否變得很討喜呢？

案例3.改造前 極簡風陽台

Balkon Köln, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER 露臺
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

這個陽台雖然不大，但安裝了座位感覺還不錯，只是整體似乎有些不足，且顏色很單調，也顯現不了這個室外空間的個性。

案例3.改造前 氣氛溫馨的陽台

Balkon Köln, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER 陽台
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

哇！讓專業的來！我們將這裡改造成溫馨而舒適、繽紛又協調的色調。沙發坐墊、地板、小飾品和植物都讓這個陽台變身成一個讓人想窩在這裡的小客廳，快點將技巧學起來！

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案例4.改造前 迷你陽台

Inspiration foret, Balcon Facile Balcon Facile
Balcon Facile

Balcon Facile
Balcon Facile
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這個陽台比之前一個更小，且沒有太多功能，這裡有個盆栽代表屋主曾經想好好使用這個空間，但成效不太好，這樣的小空間常常很容易被遺忘。

案例4.綠色的陽台

Inspiration foret, Balcon Facile Balcon Facile
Balcon Facile

Balcon Facile
Balcon Facile
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放上天然的木頭牆面與盆栽植物，空間就呈現出完全不同的外觀。屋主不但可以從屋內沙發上觀賞到陽台的植物，若換上繽紛的鮮花，一回家打開門，就可享受美麗的景色。

案例5.改造前 有些平淡的陽台

Before Studio Earthbox
Studio Earthbox

Before

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

這是一個開闊、稍微有裝修的露台。雖然它有自然風格的木地板、室外桌椅、和一些盆栽植物，但似乎還是沒有整體風格。沿著欄杆一字排開的花盆也有點無聊，加點巧思就能改善這個狀況！

案例5.改造後 像是公園一樣的陽台

After Studio Earthbox
Studio Earthbox

After

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

我們搭建了和原來地板和相同的花園牆面，另外還加了草坪、不同顏色與大小的盆栽。專家就是可以輕易的將綠意帶入家中，讓整個陽台像是公園一樣的自然與開放！

案例6.改造前 空洞的陽台

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DIE BALKONGESTALTER

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DIE BALKONGESTALTER
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這個室外陽台有優勢，維護良好、尺寸剛好的白色牆壁。但是，沒有裝修也無法凸顯它的價值。

案例6.改造後 溫馨可愛的陽台

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER 露臺
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
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改造後是否完全不同了！換上有扶把、軟墊座的新椅子，有造型的咖啡桌、五顏六色的地毯，這個戶外的陽台立刻讓人搶著想坐坐！此外，牆面上還掛上可愛的紙燈籠、鮮花和盆栽植物，點綴了這個溫馨的陽台，好好享受在陽光下放鬆的時刻吧！

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