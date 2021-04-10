酷暑必備！17 個擁有遮陽棚的時尚露臺設計

夏天終於到了！喜歡戶外活動的你擁有露臺嗎？在不想外出的日子，你可以到自己的露臺享受一下陽光和下午茶，好好地休息！但是在猛烈的太陽下，陽光會把地板和磁磚曬得發燙，所以很多建築師和建築工程人員都會安裝可伸縮式的遮陽棚，為你提供遮蔭的空間，還能讓露臺變得更加時尚和完美。在這個專題中，我們找來了 17個擁有遮陽棚的時尚露臺設計，有興趣的你可以繼續閱讀，找一些靈感哦！如果你也對遮陽棚感興趣，如果你也正在尋找一個適合自己的遮陽棚設計、想要獲得一些與眾不同的設計靈感，那就一定不要錯過這個點子簿喔，說不定其中就有你喜歡的設計！另外，如果你還有更多更細節的問題，也可以與我們的設計師們直接聯繫喔～ 現在就一起來看看吧！
這個帳篷就像一個窗簾般，你可以把篷布放在露台的頂部，然後使用簡單的機關便可以開關了！
工業用的鉤子可以協助你建造一個美麗的帳篷，只需要低成本就有良好的成果了！
只需要簡單的鋼條和白色帆布就可以建成一個陰涼的避暑處，這種方法被廣泛使用，例如戶外的派對、花園和露臺，簡單又實用。
這個涼可棚可以根據需要和情況開啟和關閉，在雨天裡它是一個非常完美的傘子哦！
只需要安裝上軌道和折疊式的帳篷，不論晴天或雨天，你都可以盡情享用家中的小露台哦！
你喜歡這款簡約的遮陽棚設計嗎～
這個陽台上建設了一間小房，提供了陰涼和隱私的空間，加上透光的窗簾設計，真的是太舒適了！
不喜歡密封設計的你，可以採用緊湊的排列創建陰影的位置，像這個例子一樣，採購有帳篷的戶外設備吧！
這種遮陽棚的設計簡單舒適，充滿了地中海的風情，只要選用不同的布料，便有不同的效果哦！
這個露臺的帳篷採用了隨意的幾何圖形作為設計的意念，加上藍色的燈光照明，真的是非常現代化！
這個伸縮雨棚採用了不同的材料建設成帳篷，包括木材、玻璃和帆布，可以遮光和防範雨水，非常實用。
伸縮遮陽棚的設計為太陽椅子提供了廣闊的陰影，全藍色的設計跟藍天互相暉映，讓露臺顯得非常時尚！
純白的布棚在陽光的照耀下顯得特別優雅，除了遮光之外，戶外遮陽棚更是一種裝飾品讓露臺更美麗！
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