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酷暑必備！17 個擁有遮陽棚的時尚露臺設計

Tarsier Tarsier
Primera Casa Pasiva de uso habitacional en Latinoamérica, Windlock - soluciones sustentables Windlock - soluciones sustentables 露臺
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夏天終於到了！喜歡戶外活動的你擁有露臺嗎？在不想外出的日子，你可以到自己的露臺享受一下陽光和下午茶，好好地休息！但是在猛烈的太陽下，陽光會把地板磁磚曬得發燙，所以很多建築師建築工程人員都會安裝可伸縮式的遮陽棚，為你提供遮蔭的空間，還能讓露臺變得更加時尚和完美。在這個專題中，我們找來了 17個擁有遮陽棚的時尚露臺設計，有興趣的你可以繼續閱讀，找一些靈感哦！如果你也對遮陽棚感興趣，如果你也正在尋找一個適合自己的遮陽棚設計、想要獲得一些與眾不同的設計靈感，那就一定不要錯過這個點子簿喔，說不定其中就有你喜歡的設計！另外，如果你還有更多更細節的問題，也可以與我們的設計師們直接聯繫喔～ 現在就一起來看看吧！

1. 把戶外的露臺變成一個透明的盒子，可以在夜裡享受滿天的星星

homify 露臺
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你喜歡這個露臺設計嗎～

2. 布幕般的帳篷，散發著舒適的度假風情

aCA-50 Finished Work, CoRREA Arquitectos CoRREA Arquitectos 露臺
CoRREA Arquitectos

CoRREA Arquitectos
CoRREA Arquitectos
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這個帳篷就像一個窗簾般，你可以把篷布放在露台的頂部，然後使用簡單的機關便可以開關了！

3. 使用鉤子的設計吊掛布幕

Velaría para cochera, Lomas de Chapultepec., Materia Viva S.A. de C.V. Materia Viva S.A. de C.V. 露臺
Materia Viva S.A. de C.V.

Materia Viva S.A. de C.V.
Materia Viva S.A. de C.V.
Materia Viva S.A. de C.V.

工業用的鉤子可以協助你建造一個美麗的帳篷，只需要低成本就有良好的成果了！

4. 簡單現代的布篷設計

Terrazas, JS ARQUITECTURA JS ARQUITECTURA 露臺
JS ARQUITECTURA

JS ARQUITECTURA
JS ARQUITECTURA
JS ARQUITECTURA

只需要簡單的鋼條和白色帆布就可以建成一個陰涼的避暑處，這種方法被廣泛使用，例如戶外的派對、花園和露臺，簡單又實用。

5. 可伸展的涼棚

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design 露臺
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

這個涼可棚可以根據需要和情況開啟和關閉，在雨天裡它是一個非常完美的傘子哦！

6. 折疊式

Primera Casa Pasiva de uso habitacional en Latinoamérica, Windlock - soluciones sustentables Windlock - soluciones sustentables 露臺
Windlock – soluciones sustentables

Windlock - soluciones sustentables
Windlock – soluciones sustentables
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只需要安裝上軌道和折疊式的帳篷，不論晴天或雨天，你都可以盡情享用家中的小露台哦！

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7. 這個遮陽棚採用了手風琴的設計，容易開關和清理，是低預算的首選

Toldo plegable para pérgola. Colónia Roma., Materia Viva S.A. de C.V. Materia Viva S.A. de C.V. 露臺
Materia Viva S.A. de C.V.

Materia Viva S.A. de C.V.
Materia Viva S.A. de C.V.
Materia Viva S.A. de C.V.

你喜歡這款簡約的遮陽棚設計嗎～

8. 加上窗簾的遮陽棚設計

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Materia Viva S.A. de C.V.

Materia Viva S.A. de C.V.
Materia Viva S.A. de C.V.
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這個陽台上建設了一間小房，提供了陰涼和隱私的空間，加上透光的窗簾設計，真的是太舒適了！

9. 使用緊湊的排列，創建覆蓋的位置

PALAPAS EN MÉRIDA, ZODZIL, AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO 露臺 木頭 Wood effect
AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

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AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
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不喜歡密封設計的你，可以採用緊湊的排列創建陰影的位置，像這個例子一樣，採購有帳篷的戶外設備吧！

10. 隨風飄揚的帳篷設計

Vivienda Cumbres Elite, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos 露臺
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

這種遮陽棚的設計簡單舒適，充滿了地中海的風情，只要選用不同的布料，便有不同的效果哦！

11. 有蓋的游泳池，下雨也不怕，可以在陰天也游泳！

homify 泳池
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如果你喜歡這個設計，也可以直接與設計師聯繫喔～

12. 幾何形狀的布篷設計，真的是太美了

Skyview Ejercito , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea 露臺
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

這個露臺的帳篷採用了隨意的幾何圖形作為設計的意念，加上藍色的燈光照明，真的是非常現代化！

13. 集合不同的材料

Paseo del Agua, Base-Arquitectura Base-Arquitectura 露臺
Base-Arquitectura

Base-Arquitectura
Base-Arquitectura
Base-Arquitectura

這個伸縮雨棚採用了不同的材料建設成帳篷，包括木材、玻璃和帆布，可以遮光和防範雨水，非常實用。

14. 貼近大自然的設計

Casa Galeana, grupoarquitectura grupoarquitectura 露臺
grupoarquitectura

grupoarquitectura
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這個涼棚採用了木頭的設計，自然的建材散發著休閒的氣息，非常適合鄉村風味的房子！

15. 陽傘的設計

RESIDENCIA ROSELLA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño 露臺 複合木地板 White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
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伸縮遮陽棚的設計為太陽椅子提供了廣闊的陰影，全藍色的設計跟藍天互相暉映，讓露臺顯得非常時尚！

16. 大城市的花園設計：選用了鐵板和玻璃片，創建了舒適的戶外空間

homify 商业空间 酒吧&夜店
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17. 優雅舒適的露臺設計

Gimnasio de Cristal Lumon y techo movible de cristal, Terraza con pergola de madera en casa del centro de Cadiz, Architect Hugo Castro - HC Estudio Arquitectura y Decoración Architect Hugo Castro - HC Estudio Arquitectura y Decoración 露臺
Architect Hugo Castro – HC Estudio Arquitectura y Decoración

Architect Hugo Castro - HC Estudio Arquitectura y Decoración
Architect Hugo Castro – HC Estudio Arquitectura y Decoración
Architect Hugo Castro - HC Estudio Arquitectura y Decoración

純白的布棚在陽光的照耀下顯得特別優雅，除了遮光之外，戶外遮陽棚更是一種裝飾品讓露臺更美麗！


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