酷暑必備！17 個擁有遮陽棚的時尚露臺設計

夏天終於到了！喜歡戶外活動的你擁有露臺嗎？在不想外出的日子，你可以到自己的露臺享受一下陽光和下午茶，好好地休息！但是在猛烈的太陽下，陽光會把地板和磁磚曬得發燙，所以很多建築師和建築工程人員都會安裝可伸縮式的遮陽棚，為你提供遮蔭的空間，還能讓露臺變得更加時尚和完美。在這個專題中，我們找來了 17個擁有遮陽棚的時尚露臺設計，有興趣的你可以繼續閱讀，找一些靈感哦！如果你也對遮陽棚感興趣，如果你也正在尋找一個適合自己的遮陽棚設計、想要獲得一些與眾不同的設計靈感，那就一定不要錯過這個點子簿喔，說不定其中就有你喜歡的設計！另外，如果你還有更多更細節的問題，也可以與我們的設計師們直接聯繫喔～ 現在就一起來看看吧！