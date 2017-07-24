7 間讓你感受到濃濃自然氣息的愜意居所

常以大都會為巢居的你，一定很嚮往住在鄉間，享受被滿滿的綠意包圍，與大自然為鄰的生活情境！儘管心中熱愛自然界的一切，大家卻不見得能接受農舍型的住宅環境。倘若能夠選擇，你一定希望能夠在開放的鄉野，打造一座能夠感受濃濃自然氣息，且同時具備現代生活各種便利的別墅。今天要帶你去參觀的這 7 間宅第，便實現了大家心目中的理想典範，立刻一起來參觀吧！