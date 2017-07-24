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7 間讓你感受到濃濃自然氣息的愜意居所

Genie Chien Genie Chien
Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén 獨棟房 木頭 Wood effect
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常以大都會為巢居的你，一定很嚮往住在鄉間，享受被滿滿的綠意包圍，與大自然為鄰的生活情境！儘管心中熱愛自然界的一切，大家卻不見得能接受農舍型的住宅環境。倘若能夠選擇，你一定希望能夠在開放的鄉野，打造一座能夠感受濃濃自然氣息，且同時具備現代生活各種便利的別墅。今天要帶你去參觀的這 7 間宅第，便實現了大家心目中的理想典範，立刻一起來參觀吧！

1. 紅磚白牆

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ARCHI-TEXTUAL, PLLC

ARCHI-TEXTUAL, PLLC
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第一座是造型極為可愛的住宅，它有著仿紅磚白牆的外觀，半封閉式的門牆有效保護起住戶的隱私。右側的透明落地窗與外部庭院構成連繫，廣大的花園則提供了全家活動的開放空間～

2. 藝術典範

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這座建築物讓每名過路人都驚豔！外形仿如出自藝術家手筆，採用多色石材搭配混凝土打造出來的外牆，營造出絕美的視覺效果！大片玻璃窗映照出周遭的環境景觀，與大自然融為一體～

3. 童話美居

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Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
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造型有如出自童話故事的兩層樓住宅，採用灰色屋頂搭配木頭門牆，美到令人一見就傾心！庭前有著修剪整齊的花園，與石塊鋪成的地面構成絕搭，讓訪客都好想住下來！

4. 時尚氣派

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淺灰色的傾斜屋頂與白色面，構成美觀的時尚風格。二層樓格局搭配開放式陽台，居高俯看，便可一覽綠意葱葱的庭園景緻～

5. 熱帶風情

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這座帶有濃烈熱帶風情的住家，有著斜度頗大的屋頂，遠看便十足吸睛！暖色系的屋頂樑柱，讓人感受到悠閒生活的質感，廊下空間讓你可以盡享放空身心的黃金時光～

6. 開敞通風

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Novello Case in Legno

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這座雙層式的建築有著極為寬敞的起居空間。木頭打造的門窗搭配白色粉牆，讓人感受到溫馨的居家氛圍。敞開的門庭讓室內舒適又通風，也營造出輕鬆適意的好心情～

7. 雙色系列

Remodelación y Ampliación de Casa MR2 en Valdivia por NidoSur Arquitectos, NidoSur Arquitectos - Valdivia NidoSur Arquitectos - Valdivia 獨棟房
NidoSur Arquitectos – Valdivia

NidoSur Arquitectos - Valdivia
NidoSur Arquitectos – Valdivia
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設計師採用兩種顏色構築出不同凡響的美感！上層的土色與下層的白色，將起居空間劃分得井然有序，也與周遭自然環境融合得完美無匹～

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