裝修實戰：如何不花一大筆錢，就翻新好你家浴室！

想要翻新你家浴室，卻又不知道該從哪裡下手嗎？別擔心！今天我們 homify 的專家要親手示範給你看，如何把糟到極點的浴室，重新裝修成華麗麗的沐浴空間。專業設計師將一步步導引你，讓你看到所有的基本步驟。最令人驚喜的是，改造這座浴室居然不必花大錢！準備好筆和紙了嗎？立刻一起來學學吧！
浴室的裝修最重要的第一步，就是管道工程。這項工作不僅僅是把管子放進去就了事，你必須確定安裝好之後，不會發生滲漏等棘手問題。這方面的工作絕對需要委託擁有專業知識的技術人員來完成。
牆面的維修相當重要，因為當你在裝置管道時，必須拆除掉牆壁，才能容納進新的管道。這部分工程完成後，必須要檢查牆面是否恢復到完全平坦一致，同時別忘了把防水及防潮工程也做好。
同樣的細節工作，還包括地基及地板的表面，為了安全起見，一定要確保新裝上的表層平坦光滑。如果有需要，你可以趁著整修時，為淋浴間裝上小護欄，以及略微傾斜的排水設計，日後用來更順心！
這間浴室是採用帶有大理石紋的白色瓷磚來裝潢，為了避免將來發生瓷磚脫落的問題，施工期間必須確定牆壁表面的平整性。在完工後，記得把用剩的瓷磚用盒子好好保存起來，以備日後維修時可以更換。
在這項浴室專案中，設計師採用馬賽克圖案的地磚來裝潢地板和部分牆面，創造出迷人的細節。這樣的圖案看起來真的很棒，和白色的牆面瓷磚也構成了美麗的對比。
改造完成的成果令人驚豔！這間浴室呈現出現代簡約的風格，所有的配件和裝潢都很簡單，就已創造出時尚華麗的觀感。最重要的是，不用花費很多錢，就已達到煥然一新的效果！
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