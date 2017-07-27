裝修實戰：如何不花一大筆錢，就翻新好你家浴室！

想要翻新你家浴室，卻又不知道該從哪裡下手嗎？別擔心！今天我們 homify 的專家要親手示範給你看，如何把糟到極點的浴室，重新裝修成華麗麗的沐浴空間。專業設計師將一步步導引你，讓你看到所有的基本步驟。最令人驚喜的是，改造這座浴室居然不必花大錢！準備好筆和紙了嗎？立刻一起來學學吧！