佈置庭院: 12 個適合中小型後院的絕佳點子

家裡的每個房間都具有獨特的功能，你一定會想把它們打造得舒適又美觀。但是，許多人卻容易忽略家中的後院，其實它也扮演著一個重要的空間角色，只要好好打理，就能多出一處可以運用的好空間！今天我們為大家蒐集了 12 款很酷的點子，特別適合運用於中小型的後院，在參觀的過程，你一定會產生不少好靈感，立刻一起來瞧瞧吧！
許多人都嚮往自然元素，像這座庭院便以天然木材為主要建材，打造出屋頂、牆面及地板，整個空間盈滿了木頭香氣，讓你彷彿置身於大自然環境中～
在這座後院裡，裝置有磚砌的燒烤爐，搭配上木頭的裝潢，散發出質樸素雅的氣質。寬闊的空間充滿著自然採光，讓人感受到生活的悠閒和美好～
來到這處後院，看到一座木頭打造的美麗涼亭，周圍有綠樹和灌木環抱，亭子裡還設置了極為舒適的座椅。白色與灰色映襯出優雅的視覺觀感，美到令人不捨離去～
夏日裡最令人嚮往的，莫過於一座清涼的游泳池。這處後院的設計充分運用地理上的優勢，在此泡水不僅可以觀景，美麗的木造階梯還創造出優雅質樸的美感！
如果你喜歡打坐冥想，這座充滿禪意風格的後院，便是你可以複製的對象。採用石頭鋪地，再擺上佛像、盆栽植物，便創造出絕佳的寧靜空間。
小小的後院不必花大錢，也可以創造出另類的悠閒風情。將小石頭鋪滿後院，上面蓋上一層木製甲板，便是你獨享的小樂園！
我們來到第一座後院，眼前是處開放的露臺，石材造的地板顯得清潔又美觀。 L 型的沙發座區陳設有舒適的靠墊，傍著一座小火爐，營造出溫馨的家庭聚會氛圍。
這座露臺採用木製甲板，搭配石頭造景和竹子圍籬，創造出極具趣味的園景。地板上的燈光進一步營造出美麗的視覺效果，夜間更具夢幻氛圍～
如果你想把後院妝扮得素雅怡人，可以挑選能夠營造當代風格的傢飾。在這個範例中，黑色帶軟墊的座區與周圍的木製傢具構成絕美的呼應，桌上的藝術燈飾更成為空間中的一大亮點！
這座陽臺採用漂亮的灰色系織品來裝飾，沙發上的軟墊及地毯上的黃色圖案，則為整體帶來活潑的視覺觀感，同時也與牆上的照明設備構成絕佳的搭配。
倘若你家沒有足夠的空間可以設置游泳池，但又非常想要引入一些水的元素，可以考慮這款牆面的噴泉，讓潺潺水聲紓解你一天的壓力～
最後來看看這款充滿大自然情趣的設計。在地面上裝置起一處火爐，讓跳躍的火光為空間帶來歡悅的氛圍，簡單設計便營造出派對的氣氛～
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