佈置庭院: 12 個適合中小型後院的絕佳點子

家裡的每個房間都具有獨特的功能，你一定會想把它們打造得舒適又美觀。但是，許多人卻容易忽略家中的後院，其實它也扮演著一個重要的空間角色，只要好好打理，就能多出一處可以運用的好空間！今天我們為大家蒐集了 12 款很酷的點子，特別適合運用於中小型的後院，在參觀的過程，你一定會產生不少好靈感，立刻一起來瞧瞧吧！