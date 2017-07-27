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住家的格局: 5 個規劃設計時必知的重要事項

Genie Chien Genie Chien
Atlantic Drive, House Couture Interior Design Studio House Couture Interior Design Studio 客廳
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無論你是住在一間單身公寓、成排的別墅，或是獨棟的房子，室外都有一定的公共空間，這部分景觀是超乎你所能決定的範圍。但是只要一進到室內，你家內部的裝潢格局便全部都在你的掌控之下，它們予人何種印象，很大程度是取決於你的生活方式。為了挑選出最符合理想的完美格局，你可能會感到相當大的壓力，但只要參考以下的範例，相信你也可以獲得啟發，進而挑選出最適合自己和家人的格局規劃！

​1。選擇適合你生活方式的居家設計

Residential 3D Floor Plan Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

Residential 3D Floor Plan

Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

儘管開放式的佈局非常流行，但它卻不見得適合所有人。如果你正在考慮是否要把客廳和廚房空間合併起來，最好先考量自家的需求。大多數有小朋友的家庭，都喜歡把房子裡的私人領域（例如：浴室和臥室）組合在一個空間裏。家中有青少年和年輕人的家庭，則會傾向把各個臥室都分開來。這些都是你在挑選房子時的重要考慮因素！

​2。家中是否常有訪客

Atlantic Drive, House Couture Interior Design Studio House Couture Interior Design Studio 客廳
House Couture Interior Design Studio

House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio

許多居家的佈置，都是以迎賓為重點。倘若你是名很好客的主人，或許你會想要一處寬闊的門廳，當客人從前門進來，立刻就可以看到開放格局的客廳及餐廳。但如果你很講究生活的隱私感，你可以選擇在入門處佈置起正式的客廳空間，讓客人進門後立刻可以舒適地坐下來，不會觸及家中其他具有私密性的空間。

​3。有多少樓層

HOUSE I ATLANTIC SEABOARD, CAPE TOWN I MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS 現代風玄關、走廊與階梯
MARVIN FARR ARCHITECTS

HOUSE I ATLANTIC SEABOARD, CAPE TOWN I MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

許多家庭都選擇單層平房，如此一來，不會受到樓上腳步聲的干擾，能夠享有較寧靜的生活。但是，多樓層的住宅卻能提供較好的視野，從樓上不會直接看到鄰居家的外門，可以欣賞到周遭的美景。同時，較多樓層的房子也可以創造更大的活動空間，對於成員多的家庭來說較實惠！

4. 家庭成員是否需要特殊的居家設計

2Bhk Residential Modern House Floor Plan KCL-Solutions before and after
KCL-Solutions

2Bhk Residential Modern House Floor Plan

KCL-Solutions
KCL-Solutions
KCL-Solutions

和你一起居住的家庭成員中，有人可能需要較特殊的空間設計，以方便他們在室內行動。有小朋友的家庭也可能需要較寬敞的空間，讓他們可以自由跑跳。這些都是你在選擇室內設計時，必須列入考量範圍的事項。

​5。戶外活動的頻率

Costa Brava, Make Architects + Interior Studio Make Architects + Interior Studio 露臺
Make Architects + Interior Studio

Make Architects + Interior Studio
Make Architects + Interior Studio
Make Architects + Interior Studio

許多房屋設計都包含戶外休閒區，像是一處門廊、有遮蔽的露臺、游泳池，或是一座寬敞的後院。當你在選擇住家設計時，必須事前評估你和家人使用這些戶外休閒設施的頻率。想像你擁有一座大花園，如果你願意付出許多心力去維護，它會呈現美麗的外觀；但如果你太偷懶，它可能變得很邋遢！享受好的設施就得付出同等代價，值得事前好好考量喔～

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