住家的格局: 5 個規劃設計時必知的重要事項

無論你是住在一間單身公寓、成排的別墅，或是獨棟的房子，室外都有一定的公共空間，這部分景觀是超乎你所能決定的範圍。但是只要一進到室內，你家內部的裝潢格局便全部都在你的掌控之下，它們予人何種印象，很大程度是取決於你的生活方式。為了挑選出最符合理想的完美格局，你可能會感到相當大的壓力，但只要參考以下的範例，相信你也可以獲得啟發，進而挑選出最適合自己和家人的格局規劃！