住家的格局: 5 個規劃設計時必知的重要事項

無論你是住在一間單身公寓、成排的別墅，或是獨棟的房子，室外都有一定的公共空間，這部分景觀是超乎你所能決定的範圍。但是只要一進到室內，你家內部的裝潢格局便全部都在你的掌控之下，它們予人何種印象，很大程度是取決於你的生活方式。為了挑選出最符合理想的完美格局，你可能會感到相當大的壓力，但只要參考以下的範例，相信你也可以獲得啟發，進而挑選出最適合自己和家人的格局規劃！
儘管開放式的佈局非常流行，但它卻不見得適合所有人。如果你正在考慮是否要把客廳和廚房空間合併起來，最好先考量自家的需求。大多數有小朋友的家庭，都喜歡把房子裡的私人領域（例如：浴室和臥室）組合在一個空間裏。家中有青少年和年輕人的家庭，則會傾向把各個臥室都分開來。這些都是你在挑選房子時的重要考慮因素！
許多居家的佈置，都是以迎賓為重點。倘若你是名很好客的主人，或許你會想要一處寬闊的門廳，當客人從前門進來，立刻就可以看到開放格局的客廳及餐廳。但如果你很講究生活的隱私感，你可以選擇在入門處佈置起正式的客廳空間，讓客人進門後立刻可以舒適地坐下來，不會觸及家中其他具有私密性的空間。
許多家庭都選擇單層平房，如此一來，不會受到樓上腳步聲的干擾，能夠享有較寧靜的生活。但是，多樓層的住宅卻能提供較好的視野，從樓上不會直接看到鄰居家的外門，可以欣賞到周遭的美景。同時，較多樓層的房子也可以創造更大的活動空間，對於成員多的家庭來說較實惠！
和你一起居住的家庭成員中，有人可能需要較特殊的空間設計，以方便他們在室內行動。有小朋友的家庭也可能需要較寬敞的空間，讓他們可以自由跑跳。這些都是你在選擇室內設計時，必須列入考量範圍的事項。
許多房屋設計都包含戶外休閒區，像是一處門廊、有遮蔽的露臺、游泳池，或是一座寬敞的後院。當你在選擇住家設計時，必須事前評估你和家人使用這些戶外休閒設施的頻率。想像你擁有一座大花園，如果你願意付出許多心力去維護，它會呈現美麗的外觀；但如果你太偷懶，它可能變得很邋遢！享受好的設施就得付出同等代價，值得事前好好考量喔～
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