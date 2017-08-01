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綠色的魅力: 7 種以植物讓室內更有活力的絕佳範例

Genie Chien Genie Chien
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在房子裏栽種植物，能夠帶給我們許多的好處。首先，植物具有大自然賦予的獨特美感，讓日常生活充滿著天然氛圍；其次，經由光合作用，植物能夠淨化室內空氣。此外，植物還能帶給我們寧靜安逸的感受，創造良好的氣場。當你需要一些入菜的材料時，有些植物還可以當作香料使用。在裡栽培植物好處多多，今天我們要介紹給你如何利用植物，為居家帶來鮮活的氣息，立刻一起來挑選吧！

1. 室內的​熱帶雨林

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Le Jardin Arquitectura Paisagística

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住在熱帶國家，享受熱帶植物帶來的氛圍，豈非人間樂園？那麼，何不在室內種植這些奇妙的植物，實現自己的夢想呢？這款充滿異國情調的小花園，會讓你的住家變得生趣盎然！

2. ​透明花園

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運用一面玻璃隔開花園和住宅空間，透明的觀感創造出滿點的美感！你不僅可以欣賞到玻璃窗外的植物，也可以把植物栽種到容器內，構成很美的搭配！

3. 仙人掌

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SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

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儘管沙漠是非常乾旱的地區，仙人掌卻是非常有助於創造環境美感的植物！選擇同一調性的傢俱和裝潢，再擺上這類植物，就能讓它們散發出整體感～

4. ​多肉植物

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多肉植物非常風行，它們具備有趣的外型，為住家帶來新鮮的趣味，是裝飾住家最受歡迎的植物之一！你可以栽培單一種類，或是選擇多種多肉植物，讓它們肉肉的趣味感療癒你的心靈！

5. ​蘭花

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蘭花是為家居帶來優雅情調的最佳植物。它們有許多不同的種類，色彩及姿態各異，你可以根據自己住家的風格和裝潢的主色，選擇最適合的品種。

喜歡這個客廳的設計嗎? 讓專家協助你吧!

6. 香草

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Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
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在廚房裡種植香草類植物，是美化烹飪空間的絕佳良方！你可以栽植羅勒或迷迭香類，用它們來創造清新的美感。當你需要用香草入菜時，一伸手便可取得材料，省時又方便！

7. ​室內垂直花園

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運用垂直花園來分隔空間，不僅具有實功性，還是美化空間的絕頂妙招！在室內打造出這片牆面，讓植物攀緣蔓生，可以帶來蓬勃的朝氣！

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