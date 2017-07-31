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城市綠洲：在山野之中沐浴的通透系舒適平房

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Cecilia Road, MW Architects MW Architects 書房/辦公室
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想像一下，你在倫敦有一個小的工作室，剛好有還不錯的花園，但你想更能徜徉在綠意中，更享受這個空間的美好。你想要再悠閒一點的氛圍、再生活化一點、特別想要一個淋浴間，水一開就好像在熱帶雨林裡面沖澡那樣的暢快！不可能嗎？今天的案例，這個客戶找上了厲害的專家，一起來看看吧！

外觀

Frameless corner windows MW Architects 窗戶
MW Architects

Frameless corner windows

MW Architects
MW Architects
MW Architects

房屋的外觀用黑色的木板覆蓋，正適合這樣有個性的小屋，也最能強調花園的綠意。
再往下瀏覽幾張照片吧？

素材的選擇

Cecilia Road, MW Architects MW Architects 水療
MW Architects

Cecilia Road

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內部使用的都是比較粗獷、強壯的素材，整片外露的磚牆與維多莉雅風的房子有呼應，用鋼鐵的樑柱展現了工業感。
重點的淋浴空間將原本的水泥牆打磨、拋光，淋浴地板用小石子鋪成，朝著花園的大面玻璃讓你一打開水的時候似乎是在瀑布底下、山野之中淋浴，好奢侈！

翠綠的視野

Cecilia Road, MW Architects MW Architects 書房/辦公室
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Cecilia Road

MW Architects
MW Architects
MW Architects

工作室跟花園之間可以自由進出，與花園地平線同高的地方，用橡木做成窗台與延伸過來的工作桌，視覺上協調且連貫，角窗與天窗引入大量自然光，整個空間非常明亮，景致也是最棒的。

淋浴空間

Cecilia Road, MW Architects MW Architects 書房/辦公室
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回頭看看這個淋浴間，毫不突兀地設立在轉角，有三面無框玻璃座牆面，稍微延伸出去還有玻璃屋頂，加強了在戶外的錯覺。水泥牆鑿洞的設計透光又實用，另一面有一扇關起來就融入水泥牆壁的通風窗，跟花園的空氣對流，空氣一直都能很清新。內部的窗戶是刻意仿舊的銅製窗的，跟水泥牆相呼應的顏色，非常協調又有個性。

Cecilia Road, MW Architects MW Architects 書房/辦公室
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Cecilia Road, MW Architects MW Architects 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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Frameless corner window MW Architects 窗戶
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