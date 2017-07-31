城市綠洲：在山野之中沐浴的通透系舒適平房

想像一下，你在倫敦有一個小的工作室，剛好有還不錯的花園，但你想更能徜徉在綠意中，更享受這個空間的美好。你想要再悠閒一點的氛圍、再生活化一點、特別想要一個淋浴間，水一開就好像在熱帶雨林裡面沖澡那樣的暢快！不可能嗎？今天的案例，這個客戶找上了厲害的專家，一起來看看吧！
房屋的外觀用黑色的木板覆蓋，正適合這樣有個性的小屋，也最能強調花園的綠意。
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內部使用的都是比較粗獷、強壯的素材，整片外露的磚牆與維多莉雅風的房子有呼應，用鋼鐵的樑柱展現了工業感。
重點的淋浴空間將原本的水泥牆打磨、拋光，淋浴地板用小石子鋪成，朝著花園的大面玻璃讓你一打開水的時候似乎是在瀑布底下、山野之中淋浴，好奢侈！
工作室跟花園之間可以自由進出，與花園地平線同高的地方，用橡木做成窗台與延伸過來的工作桌，視覺上協調且連貫，角窗與天窗引入大量自然光，整個空間非常明亮，景致也是最棒的。
回頭看看這個淋浴間，毫不突兀地設立在轉角，有三面無框玻璃座牆面，稍微延伸出去還有玻璃屋頂，加強了在戶外的錯覺。水泥牆鑿洞的設計透光又實用，另一面有一扇關起來就融入水泥牆壁的通風窗，跟花園的空氣對流，空氣一直都能很清新。內部的窗戶是刻意仿舊的銅製窗的，跟水泥牆相呼應的顏色，非常協調又有個性。
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