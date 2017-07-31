城市綠洲：在山野之中沐浴的通透系舒適平房

回頭看看這個淋浴間，毫不突兀地設立在轉角，有三面無框玻璃座牆面，稍微延伸出去還有玻璃屋頂，加強了在戶外的錯覺。水泥牆鑿洞的設計透光又實用，另一面有一扇關起來就融入水泥牆壁的通風窗，跟花園的空氣對流，空氣一直都能很清新。內部的窗戶是刻意仿舊的銅製窗的，跟水泥牆相呼應的顏色，非常協調又有個性。