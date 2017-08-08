大師級好設計：擁有絕美木屋頂的玻璃小屋

這個屋頂是一個雙曲面自動縮放的懸挑木屋頂，用房屋的一面與六根細卻堅固的鐵柱支撐。

彎曲的那一面穩固了重心，精準得平衡了這個傾斜的屋頂。使用積層單板經過車床裁切的木頭屋樑，以榫眼和榫舌在交接處固定，絞接起來之後的構造是富彈性的，可以自然得延展向兩側，支撐不僅穩固，懸挑式的輕量化構造也讓室內有足夠的高度。

雖然說是擴建小屋，但這設計實在是太厲害了對吧！