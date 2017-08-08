大師級好設計：擁有絕美木屋頂的玻璃小屋

自然光與戶外的視野毫不費力地得展開在眼前，整片的無框玻璃讓花園與小屋之間似乎沒有屏障，揚起的屋頂也在這裡顯得更高挑了，在城市裡能享有這樣的空間真的太幸福了！
再往下看幾張照片吧？
這個屋頂是一個雙曲面自動縮放的懸挑木屋頂，用房屋的一面與六根細卻堅固的鐵柱支撐。
彎曲的那一面穩固了重心，精準得平衡了這個傾斜的屋頂。使用積層單板經過車床裁切的木頭屋樑，以榫眼和榫舌在交接處固定，絞接起來之後的構造是富彈性的，可以自然得延展向兩側，支撐不僅穩固，懸挑式的輕量化構造也讓室內有足夠的高度。
雖然說是擴建小屋，但這設計實在是太厲害了對吧！
小屋的一側貼近隔壁的建築物，代表這邊的屋簷不會比原本的建築物高。
建築團隊創造了一個雙曲面的屋頂，在鄰近建築物的那邊低低的壓下，再往小屋的對角高高的揚起，朝往另一邊沒有建築物、有大片天空的方向傾斜。
在屋頂的下方是帶有玻璃窗的高牆，讓屋頂顯得似乎漂浮在小屋之上，完成了這個超現代的美麗外貌。
費盡心思的設計，換來的成果非常甜美。裸露整片木頭的屋頂絕對是搶眼的主角，不論是訪客或屋主都非常滿意，最低的地方不過兩公尺高。
想知道更多住家的好設計？延伸閱讀：53 坪的高雅住宅: 一個適合家庭的兩層樓時尚居所