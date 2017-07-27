53 坪的高雅住宅: 一個適合家庭的兩層樓時尚居所

高雅又穩重，是我們對這間兩層樓家庭住宅的第一印象。傳統的山形屋頂結合現代建築的元素，大膽的顏色以及美麗的石材，賦予了這間房子獨一無二的樣貌。53 坪的室內空間寬敞又開闊，充滿現代感的設計以及家具時尚又有品味。除此之外，專家還規劃了雙車庫，對於住在郊外的有車家庭來說十分便利。

現在就讓我們一起出發欣賞這間 53 坪的高雅住宅，為你的居家生活找尋靈感吧!