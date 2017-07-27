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53 坪的高雅住宅: 一個適合家庭的兩層樓時尚居所

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高雅又穩重，是我們對這間兩層樓家庭住宅的第一印象。傳統的山形屋頂結合現代建築的元素，大膽的顏色以及美麗的石材，賦予了這間房子獨一無二的樣貌。53 坪的室內空間寬敞又開闊，充滿現代感的設計以及家具時尚又有品味。除此之外，專家還規劃了雙車庫，對於住在郊外的有車家庭來說十分便利。

現在就讓我們一起出發欣賞這間 53 坪的高雅住宅，為你的居家生活找尋靈感吧!

外觀

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黑色與白色所產生的強烈對比讓人留下深刻的印象，美麗的石材以及方形的結構是十分有現代感的元素，而山形的屋頂則讓房子有不同的面貌。專家所選用的顏色讓房子既明亮，又有低調的個性。

後方

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繞到房子的後方，寬敞的庭院以及愜意的露臺讓全家人可以盡情享受戶外生活。

除了一樓的露臺，二樓臥室的外面也有一個小陽台，可以俯瞰周遭的景色，好不悠閒!

一樓平面圖

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從一樓的平面圖可以看出來專家將用餐區與廚房結合在一起，而客廳則位在另外一方，獨立中又不失開放感。

二樓平面圖

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二樓是屬於全家人的私密休息空間，除了一間大間的主臥室，還包含了兩間小臥室，十分適合四人小家庭。

客廳

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客廳十分開闊，明亮的光線讓人心情絕對不憂鬱!

每件家具都是專家精心挑選，簡單卻時尚。

木頭元素

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木頭的牆面以及儲物櫃讓較為冷調的客廳更有溫度，而電子的壁爐則實用又美觀~

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用餐區與廚房

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結合在一塊的用餐區與廚房非常適合現代的家庭，而廚房則規劃了大量收納空間，因此整體畫面整潔不凌亂。

餐桌的旁邊是大片的玻璃拉門，因此整個空間十分通透。

閱讀區

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小角落的閱讀區是寧靜的私人空間，而黑色的牆面超有個性，搭配上設計燈具，更有魅力。

書房

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書房的設計也十分簡單俐落，讓人更能夠專注於工作。

有天窗的浴室

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最後一站來到了屋頂下的浴室。天窗的設計讓浴室沐浴在自然光中，幸運的時候還可以在夜晚看到美麗星空。

深色系配上淺色系是絕妙的搭配，大片的鏡子更能讓光線反射，整間浴室讓人感到自在有朝氣。

延伸閱讀: 快樂家庭的完美居所: 一間樸實可愛的斜屋頂平房

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