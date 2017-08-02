挑高設計：9 種有絕佳採光與通風的美麗居家空間

許多人鍾情於挑高的設計，因為現代人所擁有居家空間很狹小，挑高不僅能讓整體空間更為明亮開闊，甚至還可以規劃夾層的空間。

政府所規定的標準住宅高度為三米六以下，因此室內高度只要超過三米六就是挑高屋。台灣常見的挑高屋的高度約為三米六、四米二左右。然而，民國八十三年十月頒布建築技術規則第一百六十四條之一，規定「住宅及集合住宅等類似用途建築物地面一樓高度不得超過四米二，其餘各樓層之高度不得超過三米六」。在法規頒布之前所建造的，超過三米六的住宅為合法，然而如果是之後所建造的挑高屋，僅有挑高三米六的住宅屬完全合法。

接下來這一本點子簿要以圖片直接向你呈現挑高設計的魅力，這 9 種風格各異的居家空間皆有絕佳的採光與通風，其開闊感更是讓身在其中的人感到舒適暢快。

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