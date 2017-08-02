挑高設計：9 種有絕佳採光與通風的美麗居家空間

許多人鍾情於挑高的設計，因為現代人所擁有居家空間很狹小，挑高不僅能讓整體空間更為明亮開闊，甚至還可以規劃夾層的空間。
政府所規定的標準住宅高度為三米六以下，因此室內高度只要超過三米六就是挑高屋。台灣常見的挑高屋的高度約為三米六、四米二左右。然而，民國八十三年十月頒布建築技術規則第一百六十四條之一，規定「住宅及集合住宅等類似用途建築物地面一樓高度不得超過四米二，其餘各樓層之高度不得超過三米六」。在法規頒布之前所建造的，超過三米六的住宅為合法，然而如果是之後所建造的挑高屋，僅有挑高三米六的住宅屬完全合法。
接下來這一本點子簿要以圖片直接向你呈現挑高設計的魅力，這 9 種風格各異的居家空間皆有絕佳的採光與通風，其開闊感更是讓身在其中的人感到舒適暢快。
現在就一起來看看吧!
首先看到的這個挑高的空間是由台灣的專家所設計，其柔和的色系讓人感到舒服自在。大片的玻璃窗上結合了鐵製的窗框，讓淺色系的居家空間中更有個性。
散發著淡淡工業風味道的空間中結合了木頭的元素，因此個性中不失溫度。
挑高的優勢就是你可以利用高度，在不犧牲開放度的情況下劃分出不同的生活空間。這張圖中的設計就是最佳的範例。
充滿了木質的柔和質地，這個挑高的空間讓人立刻卸下心房。
純白的空間是美麗的畫布，各個別緻的家具則是最棒的點綴。
在這個挑高的空間中，古典的家具以及裝飾讓人彷彿置身在另外一個空間中。
木頭的樑柱非常有異國的鄉間風情，而天花板下的牆面則規劃了展示的空間，非常有創意。
簡單的色系配上簡約的家具，畫面乾淨俐落，卻又十分精緻有魅力。
溫暖的陽光環繞著整個室內空間，窗邊的空間讓人想要在陽光的沐浴之中享受慵懶的午睡時光…
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