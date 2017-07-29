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6 間造價 405 萬台幣以下的郊區住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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一間房子的價值要多少才是合理的呢？這個問題並沒有一定的答案，因為不同的國家，以及依照你選用的材質以及結構，蓋一間房子所需的費用也大不相同。然而如果你想要盡可能地節省成本的話，找正直的專家為你規劃設計，進而施工是最為理想的。這一次的點子簿為大家整理了 6 間造價 400 萬台幣以下的郊區住宅，這些住宅的面積適中，非常適合家庭居住。

想要著手打造一間自己的房子的話，就跟著我們一起找尋靈感吧！

1. 大器黑色 – 277 萬台幣

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白色與木頭營造出別緻的氣息，搭配上方狀的黑色框架，更顯大器。

室內的裝潢充滿現代感，並且氣質優雅，讓居者感到放鬆自在。

更多細節：低成本時尚: 造價 277 萬台幣的優雅兩層樓住宅

2. 優雅風 – 403 萬台幣

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接下來看到的這間房子有著淡雅色系的牆，優雅的氣質讓人為之傾倒。

房子後方大片的木頭露臺以及庭院非常愜意，是非常夢幻的一個居所。

更多細節：造價 403 萬台幣! 擁有優雅設計和大露臺的夢幻住宅

3. 52 坪的家 – 350 萬台幣

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灰色的屋瓦搭配上白色的外牆，簡單又耐看。52 坪的面積對於中型的家庭來說恰恰好，而有車庫的設計也非常便利。

更多細節：350 萬台幣完工，52 坪的雙層家庭美房

4. 異國風的家 – 345 台幣

Rumah Bergaya Bali Modern di Cinere, Studio JAJ Studio JAJ 房子
Studio JAJ

Studio JAJ
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這間住宅位在印尼，結合了現代以及傳統的結構，還有石材與木頭的材質，整體散發著濃濃異國風的味道。

更多細節：低成本獨棟厝：一間以 345 萬台幣完工的異國風現代住宅

5. 明亮系 – 278 萬台幣

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大片的落地窗讓自然光灑落在屋內，整體的空間明亮有寬敞，心胸自然更為開闊。

不同的自然材質，則讓家更有非人工的溫度。

更多細節：278 萬台幣完工！49.27 坪的明亮系時尚鄉間住宅

6. 山形屋頂 – 226 萬台幣

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山形的屋頂是這間房子的最大特色，而不同的色塊也讓外型更有層次。

更多細節：226 萬台幣完工！跟風景畫一樣美的山形屋頂郊區住家

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