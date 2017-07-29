6 間造價 405 萬台幣以下的郊區住宅

一間房子的價值要多少才是合理的呢？這個問題並沒有一定的答案，因為不同的國家，以及依照你選用的材質以及結構，蓋一間房子所需的費用也大不相同。然而如果你想要盡可能地節省成本的話，找正直的專家為你規劃設計，進而施工是最為理想的。這一次的點子簿為大家整理了 6 間造價 400 萬台幣以下的郊區住宅，這些住宅的面積適中，非常適合家庭居住。

想要著手打造一間自己的房子的話，就跟著我們一起找尋靈感吧！