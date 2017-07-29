6 間造價 405 萬台幣以下的郊區住宅

一間房子的價值要多少才是合理的呢？這個問題並沒有一定的答案，因為不同的國家，以及依照你選用的材質以及結構，蓋一間房子所需的費用也大不相同。然而如果你想要盡可能地節省成本的話，找正直的專家為你規劃設計，進而施工是最為理想的。這一次的點子簿為大家整理了 6 間造價 400 萬台幣以下的郊區住宅，這些住宅的面積適中，非常適合家庭居住。
想要著手打造一間自己的房子的話，就跟著我們一起找尋靈感吧！
白色與木頭營造出別緻的氣息，搭配上方狀的黑色框架，更顯大器。
室內的裝潢充滿現代感，並且氣質優雅，讓居者感到放鬆自在。
接下來看到的這間房子有著淡雅色系的外牆，優雅的氣質讓人為之傾倒。
房子後方大片的木頭露臺以及庭院非常愜意，是非常夢幻的一個居所。
灰色的屋瓦搭配上白色的外牆，簡單又耐看。52 坪的面積對於中型的家庭來說恰恰好，而有車庫的設計也非常便利。
這間住宅位在印尼，結合了現代以及傳統的結構，還有石材與木頭的材質，整體散發著濃濃異國風的味道。
大片的落地窗讓自然光灑落在屋內，整體的空間明亮有寬敞，心胸自然更為開闊。
不同的自然材質，則讓家更有非人工的溫度。
山形的屋頂是這間房子的最大特色，而不同的色塊也讓外型更有層次。