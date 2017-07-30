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魔鬼就在細節裡！14種為你帶來好運的走廊設計

Peggy Yu Peggy Yu
Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño 工業風的玄關、走廊與階梯
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辛苦工作或上學一天後，看到舒適的臥房，可以讓我們稍微忘記每日的煩惱。

這就是為什麼我們在這篇文章中，將要介紹帶領你走入舒適臥房的走廊，因為設計要看細節，在進入臥室之前，你知道你錯過過了哪些小細節嗎？

1.有個性、品味的走廊

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NIVEL TRES ARQUITECTURA

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NIVEL TRES ARQUITECTURA
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無論你的走廊有多大多長，都需要你用心與創意的設計，假設你喜歡鄉村風格，那就可以運用一些自然的藤織飾品或裝飾品。若想要經典風格，明亮跟精緻的裝飾品就不可缺少！

2.一側開放，另一側掛滿畫

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ARCO Arquitectura Contemporánea

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3.中性色澤

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這個走廊不僅連結到臥室，還有所有的起居室。這個白色沙發上、灰色系的細節裝飾品、美麗的蘭花，讓空間變得經典、精緻，是進入氣氛良好的臥室之前，最溫馨的開場白！

4.照明的美

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小而簡單的室內光線，是否很美呢？這個案例看似複雜又現代的個性燈飾，就是最佳示範！因為整個區域沒有任何家具或裝飾，只有內嵌黃色溫暖燈光的簍空牆面，快點聯繫我們的專家來幫助你改造。

5.鮮花的芬芳

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NIVEL TRES ARQUITECTURA

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這個走廊充滿浪漫，因為如果我們不仔細看，會以為完全沒有細節，但其實右方是一道經過設計的牆面，與鮮花的芬芳陪伴下，走廊帶領你進入的當然會是一間夢想中的臥室！

6.閱讀區域

Bilbaoo Residencial , Lo Interior Lo Interior 隨意取材風玄關、階梯與走廊
Lo Interior

Lo Interior
Lo Interior
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你能想像，一邊走到床上，一邊被書包圍嗎？順手選一本睡前閱讀的書吧！其實只要走廊邊裝飾了我們喜歡的東西，就算一天很疲勞，卻永遠不會乏味、無聊！

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7.連結空間與房間的藝術品

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8.有休憩區的走廊

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讓你家的造訪者，留下美好的記憶！走進漂亮臥室之前，在走廊至少擺放一張桌子和椅子，也許你的客人沒坐在這裡，但他們會覺得你打造了一個舒適、有風格的家。

9.不遮掩的走廊

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這個案例的現代化樓梯，不遺餘力的去展現出它的獨創性！同時也沒忘記要符合走廊的功能，從踏上樓梯第一步開始，就是要帶你去樓上的房間呀！

10.房間的衍生

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P+0 Arquitectura

IPE HOUSE

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
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相信我！滑動門可以創造奇蹟，因為它可以讓兩個空間連結成一個，關上之後又恢復兩個房間。要打造前衛的設計，就是在走廊上放一些大型傢俱，像是在角落放一張桌子、幾張椅子，也可以當成在進入房間前使用！

11.室內的繽紛花園

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12.走廊適度的照明

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走廊上漆白色油漆是一個非常實用的選擇，因為可以給又窄又暗的走廊帶來些亮度。不過，應該避免在進房之前，經過沙發跟電視，因為可能就會讓你逗留在電視機前面啦！

13.自然光的進入

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos 現代風玄關、走廊與階梯
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
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14.連結各處的走廊

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MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

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走廊可以成為設計的關鍵，並且左右家中的格局，因為他們將不僅能帶領你進入臥室，還可以進入書房、客廳、休息區。這個案例就是折衷主義風格之下的走廊，它可以連接各區域，同時擺放了多種材質和飾品的獨特風格。

看更多走廊設計：省空間的收納好方法：12個擁有超強收納空間的走廊

白色鄉間平房：一間明亮又通風、擁有寬敞露台與庭院的開放式空間
你有想過走廊也要好好裝飾嗎？現在就起身改造！

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