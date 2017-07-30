魔鬼就在細節裡！14種為你帶來好運的走廊設計

無論你的走廊有多大多長，都需要你用心與創意的設計，假設你喜歡鄉村風格，那就可以運用一些自然的藤織飾品或裝飾品。若想要經典風格，明亮跟精緻的裝飾品就不可缺少！
這個走廊不僅連結到臥室，還有所有的起居室。這個白色沙發上、灰色系的細節裝飾品、美麗的蘭花，讓空間變得經典、精緻，是進入氣氛良好的臥室之前，最溫馨的開場白！
小而簡單的室內光線，是否很美呢？這個案例看似複雜又現代的個性燈飾，就是最佳示範！因為整個區域沒有任何家具或裝飾，只有內嵌黃色溫暖燈光的簍空牆面，快點聯繫我們的專家來幫助你改造。
這個走廊充滿浪漫，因為如果我們不仔細看，會以為完全沒有細節，但其實右方是一道經過設計的牆面，與鮮花的芬芳陪伴下，走廊帶領你進入的當然會是一間夢想中的臥室！
你能想像，一邊走到床上，一邊被書包圍嗎？順手選一本睡前閱讀的書吧！其實只要走廊邊裝飾了我們喜歡的東西，就算一天很疲勞，卻永遠不會乏味、無聊！
這個案例的現代化樓梯，不遺餘力的去展現出它的獨創性！同時也沒忘記要符合走廊的功能，從踏上樓梯第一步開始，就是要帶你去樓上的房間呀！
相信我！滑動門可以創造奇蹟，因為它可以讓兩個空間連結成一個，關上之後又恢復兩個房間。要打造前衛的設計，就是在走廊上放一些大型傢俱，像是在角落放一張桌子、幾張椅子，也可以當成在進入房間前使用！
走廊上漆白色油漆是一個非常實用的選擇，因為可以給又窄又暗的走廊帶來些亮度。不過，應該避免在進房之前，經過沙發跟電視，因為可能就會讓你逗留在電視機前面啦！
走廊可以成為設計的關鍵，並且左右家中的格局，因為他們將不僅能帶領你進入臥室，還可以進入書房、客廳、休息區。這個案例就是折衷主義風格之下的走廊，它可以連接各區域，同時擺放了多種材質和飾品的獨特風格。
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