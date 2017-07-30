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你喜歡石屋嗎？來看看土耳其的8大案例

Peggy Yu Peggy Yu
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石頭從好幾個世紀以來，就很常被作為建築材料，石頭還可以作為戶外牆面的裝飾。因為它的簡單與歷史感很吸引人，不管是花園或是庭院，或是石屋，都可以看到它的蹤跡。

說到石屋就會想簡樸的鄉村風格，不過，除此之外，石屋還是可以打造出極簡、或是現代的風格。從本文中，我們將會介紹來自土耳其八個有趣的石屋案例，有的用石頭做前院、有的用石頭做牆面、常見的鄉村石屋則常搭配木頭作為天花板，你會喜歡哪一個呢？

1.經典的石造農舍

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打造石屋的一大關鍵就是使用當地的石頭，若當地的石頭是白色的，那就應該使用另一種顏色的石頭來做搭配。這個石屋的氛圍不會太呆板或是太傳統，而是呈現經濟實惠、融入當地環境與文化的氛圍。

2.傳統的石屋範例

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在土耳其這整排兼具現代感和傳統感的石屋，由典型的平屋頂結構、石材立面搭配粉紅色的秋海棠，呈現完美的愛琴海風格。

3.石屋也有大尺寸

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這個石屋空間很寬廣，值得注意的是它無可挑剔的工藝，和紅色的木製百葉窗。建築師從開始規劃就希望將空間放最大，比傳統石屋更為舒適。

4.成功打造出現代感十足的石屋

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在位於蓋布澤這方面

這個石屋有寬廣的花園、與拱形屋頂結構。有別于傳統，本案例使用大窗戶、滑動玻璃門、與石材牆面，都很值得參考。

5.石材作為天花板的傳統屋

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這區域放眼望去都是不同風格的石屋，現在也致力于重新修復老舊的石屋，這個案例就是其中之一，特別令人印象深刻就是石屋與環境融在一起，呈現獨特景觀。

6.極簡風格的石屋

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在這個案例中，宏偉的石屋、搭配黑色的鋼鐵，呈現出現代感。廣闊的大窗戶、與內部的設計，彷彿與壯觀的海景整合在一起，這個現代化的石屋，以精緻景觀建築、石牆、開闊的露台吸引了許多人的注意！

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7.

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「石牆，紅色的木製百葉窗，有藤蔓攀爬的屋頂」誰會不喜歡這個與神話般的鄉村別墅？

8.現代感與結構性

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石頭是讓不同建築材料美妙結合的天然建材。這個建築師就成功地將水泥、木頭、複合建材結合在案例的石材外牆上，不妨參考看看。

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