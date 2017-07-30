你喜歡石屋嗎？來看看土耳其的8大案例

石頭從好幾個世紀以來，就很常被作為建築材料，石頭還可以作為戶外牆面的裝飾。因為它的簡單與歷史感很吸引人，不管是花園或是庭院，或是石屋，都可以看到它的蹤跡。

說到石屋就會想簡樸的鄉村風格，不過，除此之外，石屋還是可以打造出極簡、或是現代的風格。從本文中，我們將會介紹來自土耳其八個有趣的石屋案例，有的用石頭做前院、有的用石頭做牆面、常見的鄉村石屋則常搭配木頭作為天花板，你會喜歡哪一個呢？