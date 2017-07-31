與眾不同! 9 個大膽有創意的入口設計

如果你是homify的讀者，你一定也知道門口是多麼的重要！就像大門與花園，都是你的客人第一眼就會看到的地方。所以，除了整潔、乾淨，最好還可以反映這個屋主的個性與屋子的整體性。

今天，我們為你準備9個非常大膽的建議。保證你家的客人不會冷漠的看待你家！也不會忘記曾經造訪過！快點一起來看看！