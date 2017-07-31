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與眾不同! 9 個大膽有創意的入口設計

Peggy Yu Peggy Yu
House Hoffman, Swart & Associates Architects Swart & Associates Architects 現代風玄關、走廊與階梯
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如果你是homify的讀者，你一定也知道門口是多麼的重要！就像大門與花園，都是你的客人第一眼就會看到的地方。所以，除了整潔、乾淨，最好還可以反映這個屋主的個性與屋子的整體性。

今天，我們為你準備9個非常大膽的建議。保證你家的客人不會冷漠的看待你家！也不會忘記曾經造訪過！快點一起來看看！

1.讓光進來吧！

House Hoffman, Swart & Associates Architects Swart & Associates Architects 現代風玄關、走廊與階梯
Swart &amp; Associates Architects

Swart & Associates Architects
Swart &amp; Associates Architects
Swart & Associates Architects

這個令人驚豔的入口，動態的光感，光從告變就可以感受到和諧感：木地板、白色的牆壁、重量輕盈、精心佈置的圖形。是不是個門口的傑作！

2.鮮紅歡迎您！

Casa Condomínio Quintas do Morro - Nova Lima (MG), Lage Caporali Arquitetas Associadas Lage Caporali Arquitetas Associadas 窗戶
Lage Caporali Arquitetas Associadas

Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas

這個案例是個非常現代的門。簡單的門、活潑的紅色、與嚴肅的石牆呈現對比。 

門可以是紅色，黃色，綠色或藍色。交給你選！選擇一個充滿活力的顏色，也可以在中性的環境中創造出強烈對比。

3.陽光就是你家的代言人

Residence Zeederberg, AOJ | Architecture & Interiors AOJ | Architecture & Interiors 現代風玄關、走廊與階梯
AOJ | Architecture &amp; Interiors

AOJ | Architecture & Interiors
AOJ | Architecture &amp; Interiors
AOJ | Architecture & Interiors

優雅的玻璃門，讓客人在進門之前就感覺備受歡迎。另一個優點是可以吸收全天的太陽光，可以讓內部會更加寬敞明亮。

4.傳統門面

Creative Yolanda Wessels
Yolanda Wessels

Creative

Yolanda Wessels
Yolanda Wessels
Yolanda Wessels

用玻璃窗搭配傳統木門，呈現優雅和堅固。 門前的大型、灰磚，不僅非常耐髒實用，且時尚。這個大門告訴我們，打開它就能看到美妙而優雅的內部設計！

5.光與明亮的門

​Contemporary Farm house homify 房子
homify

​Contemporary Farm house

homify
homify
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使用光來營造出溫馨舒適的氛圍，不管你的客人在晚上幾點抵達，總會有明亮的燈光在門口等待他們！

6.迷人的樓梯

Residencia Enseada Azul, FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA 熱帶式走廊，走廊和樓梯
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

另一種營造出溫馨迷人的門口，是使用和諧色澤的瓷磚。像這個案例使用紅棕色、金色和米色，結合有趣的圖案，也營造出令人愉悅的地中海氛圍。

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7.善用花園

黒川の家, 株式会社アトリエカレラ 株式会社アトリエカレラ 庭院
株式会社アトリエカレラ

株式会社アトリエカレラ
株式会社アトリエカレラ
株式会社アトリエカレラ

善用花園空間，讓禪意圍繞入口，設計師從日式建築採納一些點子！花園在西方建築設計非常重要，你也可以參考一些元素！

8.極簡主義的貫徹

Mr and Mrs Super Chilled homify 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
homify

Mr and Mrs Super Chilled

homify
homify
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有時候極簡主義正是要創造個令人印象深刻且新鮮內部設計的最佳拍檔！像是明亮的自然光，簡單的線條、冷色調就可呈現出實用性和優雅。

9.很極端的案例！

THE VILLA, CAPE TOWN I MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS 隨意取材風玄關、階梯與走廊
MARVIN FARR ARCHITECTS

THE VILLA, CAPE TOWN I MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

9個驚人的門口設計就用這個充滿設計感的木門劃下句點。這個有趣的門，結合了燈具、植物和藝術品。所有的一切創造了獨特的氛圍。一點都不平凡！當屋主邀請你進入他家，後方一定還有更多驚喜等著你。

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