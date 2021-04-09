7 款讓你一見傾心的「半開放式廚房」！

開放式廚房(英文:Open kitchen)是現在非常受歡迎的廚房裝潢方案，那你知道什麼是半開放式廚房嗎？半開放式廚房其實與開放式廚房很相似，選擇半開放式的廚房，可以減少全開放式空間的缺點，同時還保有它該有的優點。事實上，這種類型的設計可以讓你有效地劃分出廚房區塊，將它從住家的其他空間中解放出來，但同時仍然和其他生活場域完美結合在一起。在今天的點子簿中，我們要介紹給你 7 款半開放式廚房的範例，讓你可以從中汲取一些靈感！如果你也正在為新家裝潢，特別是廚房的空間設計而感到煩惱，如果你也想找到一個適合自己、同時又與眾不同的廚房設計，如果你也對半開放式廚房感興趣，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～ 說不定這其中就有你喜歡的設計！另外，如果你還有更多問題，也可以和我們的專家直接聯繫喔～