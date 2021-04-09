7 款讓你一見傾心的「半開放式廚房」！

開放式廚房(英文:Open kitchen)是現在非常受歡迎的廚房裝潢方案，那你知道什麼是半開放式廚房嗎？半開放式廚房其實與開放式廚房很相似，選擇半開放式的廚房，可以減少全開放式空間的缺點，同時還保有它該有的優點。事實上，這種類型的設計可以讓你有效地劃分出廚房區塊，將它從住家的其他空間中解放出來，但同時仍然和其他生活場域完美結合在一起。在今天的點子簿中，我們要介紹給你 7 款半開放式廚房的範例，讓你可以從中汲取一些靈感！如果你也正在為新家裝潢，特別是廚房的空間設計而感到煩惱，如果你也想找到一個適合自己、同時又與眾不同的廚房設計，如果你也對半開放式廚房感興趣，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～ 說不定這其中就有你喜歡的設計！另外，如果你還有更多問題，也可以和我們的專家直接聯繫喔～
儘管面積小巧，但這座半開放式廚房設計卻配備了你所需要的一切！以天然木材和白色主調打造出來的空間，不僅顯得明亮光潔，還有輕簡的桌椅，讓人感到格外溫馨！
磚塊構築成的外牆，賦予這間半開放式廚房質樸的美感。櫥櫃及地板呈現簡約的線條之美，輕淺的顏色讓空間顯得分外潔淨。
這裡我們再一次見證到白色是打造完美廚房的最佳基調。除了強化出空間的亮度之外，設計師更巧用圖案、織品及飾物，讓廚房呈現活潑的觀感！
半開放式的廚房，最忌諱的就是昏暗的光線。為了避免空間顯得黯淡，我們必須特別留意光源的安排，以創造美好溫暖的環境。
這座半開放式廚房的亮點，就是這面木質的櫃面，搭配旁邊牆壁上的木製櫃架，形成完美的匹配。白色牆面在燈光投射下，呈現出簡潔明淨感，同時也讓空間顯得比實際更加寬敞。
這座充滿前衛氣質的廚房，形體小巧，卻顯得十分亮眼！銀色牆面和冰箱散發出冷色調性，大紅廚櫃與高腳椅背則適時添加了溫暖的氛圍。明亮的光線讓空間顯得開敞不封閉，是相當完美的設計！
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