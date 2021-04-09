你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

7 款讓你一見傾心的「半開放式廚房」！

Genie Chien Genie Chien
Eden Court Project, Katie Malik Interiors Katie Malik Interiors 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Loading admin actions …

開放式廚房(英文:Open kitchen)是現在非常受歡迎的廚房裝潢方案，那你知道什麼是半開放式廚房嗎？半開放式廚房其實與開放式廚房很相似，選擇半開放式的廚房，可以減少全開放式空間的缺點，同時還保有它該有的優點。事實上，這種類型的設計可以讓你有效地劃分出廚房區塊，將它從住家的其他空間中解放出來，但同時仍然和其他生活場域完美結合在一起。在今天的點子簿中，我們要介紹給你 7 款半開放式廚房的範例，讓你可以從中汲取一些靈感！如果你也正在為新家裝潢，特別是廚房的空間設計而感到煩惱，如果你也想找到一個適合自己、同時又與眾不同的廚房設計，如果你也對半開放式廚房感興趣，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～ 說不定這其中就有你喜歡的設計！另外，如果你還有更多問題，也可以和我們的專家直接聯繫喔～

1。小而周全

Kitchen- view from the living area Katie Malik Interiors 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Katie Malik Interiors

Kitchen- view from the living area

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

儘管面積小巧，但這座半開放式廚房設計卻配備了你所需要的一切！以天然木材和白色主調打造出來的空間，不僅顯得明亮光潔，還有輕簡的桌椅，讓人感到格外溫馨！

​2。現代風

homify
homify

homify
homify
homify

白色的板材與灰色的牆壁融合出非常和諧的視覺觀感。帶有曲線的簡單餐桌與圓型高腳椅，帶來一股現代時尚風，是都市雅痞的最愛！

3。質樸款

RETRO LINE, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. 鄉村風格的走廊，走廊和樓梯 磚塊
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

磚塊構築成的外牆，賦予這間半開放式廚房質樸的美感。櫥櫃及地板呈現簡約的線條之美，輕淺的顏色讓空間顯得分外潔淨。

​4。活潑的點綴

COCINA, Doll diseño Doll diseño 廚房 塑木複合材料 White
Doll diseño

Doll diseño
Doll diseño
Doll diseño

這裡我們再一次見證到白色是打造完美廚房的最佳基調。除了強化出空間的亮度之外，設計師更巧用圖案、織品及飾物，讓廚房呈現活潑的觀感！

​5。燈光配置

Kitchen Ansari Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Ansari Architects

Kitchen

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

半開放式的廚房，最忌諱的就是昏暗的光線。為了避免空間顯得黯淡，我們必須特別留意光源的安排，以創造美好溫暖的環境。

​6。天然木材

Trabajo para el estudio de Arquitectura LINK Inversiones., Sebastian Alcover - Fotografía Sebastian Alcover - Fotografía 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Sebastian Alcover – Fotografía

Sebastian Alcover - Fotografía
Sebastian Alcover – Fotografía
Sebastian Alcover - Fotografía

這座半開放式廚房的亮點，就是這面木質的櫃面，搭配旁邊牆壁上的木製櫃架，形成完美的匹配。白色牆面在燈光投射下，呈現出簡潔明淨感，同時也讓空間顯得比實際更加寬敞。

​7。紅與灰

Projeto Residencial, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências 餐廳
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

這座充滿前衛氣質的廚房，形體小巧，卻顯得十分亮眼！銀色牆面和冰箱散發出冷色調性，大紅廚櫃與高腳椅背則適時添加了溫暖的氛圍。明亮的光線讓空間顯得開敞不封閉，是相當完美的設計！

想看更多半開放式廚房的設計，一定不能錯過以下文章：

半開放式廚房: 11 種獨立又通風的絕佳設計

20 種省空間又超美觀的廚房拉門設計

地毯怎麼搭？12種簡單又有質感的地毯搭配技巧
喜歡這些半開放式廚房設計嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了