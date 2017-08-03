11 個裝潢小陽臺或露臺的超棒創意！

在 homify ，空間小巧的陽台或露台絕對構不成設計上的困難！事實上空間不大，正好可以讓設計師們大展他們的神級手筆！今天要帶你去參觀 11 座小型陽台及露台，它們不但帶給人極其愉悅的視覺觀感，同時也可以激發你在設計自家空間時滿滿的創意！想要擁有這麼美好的休閒空間嗎？趕快一起來瞧瞧吧～