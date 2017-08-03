11 個裝潢小陽臺或露臺的超棒創意！

在 homify ，空間小巧的陽台或露台絕對構不成設計上的困難！事實上空間不大，正好可以讓設計師們大展他們的神級手筆！今天要帶你去參觀 11 座小型陽台及露台，它們不但帶給人極其愉悅的視覺觀感，同時也可以激發你在設計自家空間時滿滿的創意！想要擁有這麼美好的休閒空間嗎？趕快一起來瞧瞧吧～
這座陽台是不是讓你超驚豔呢？透明的玻璃圍幕，讓住戶可以坐擁周圍絕美的風景，如果採用特殊材質來打造，還可發揮適度遮蔽功能，保護自家活動的隱私感～
這座陽台堪稱為經典級的設計！在有限的空間內，擺設起另一組座椅及茶桌，讓室內的生活可以延伸到室外。憑靠著圍欄的 L 型座區，創造出非常舒適的休閒環境～
陽台的牆壁是發揮創意的良好空間。與其讓整片白色牆面閒置，顯得空盪單調，不如掛飾上一些具有主題風格的飾物，簡單的設計就能提升整體的觀感～
想要打造不同凡響的風格，不妨試試特殊的塗層，讓牆面呈現截然不同的風格。像這款線條的設計，便是一款很簡潔的範例。
同樣的概念也可以運用到地板的設計上。這款特殊圖案的瓷磚，便賦予空間活潑亮麗的格調！
在陽台上裝置起這款吊椅，休閒時可以坐在上面擺盪，坐看周圍的風光美景，享受微風吹拂的快感涼意～
不想把陽台設計得太複雜，只想簡單地品味休閒的生活，那就選擇這款輕鬆簡約的對椅吧！
既然想把露台當成室內的延伸，怎麼可以忽略掉燈光裝置呢？不論是採用燈籠式設計、天花板照明，或是花園常用的月球燈，都可以賦予空間絕佳的氛圍！
如果你長著綠拇指，絕對要採用這款垂直花園！將喜愛的花草、蔬菜全都栽植到容器中，四時都可以享受到散發芬多精的生態環境！
想讓空間散發出南歐式悠閒情調，可以考慮採用這款白色鐵件打造的普羅旺斯風格傢俱，不需要太多裝飾，便能帶來很有藝術感的風情。
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