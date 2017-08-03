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11 個裝潢小陽臺或露臺的超棒創意！

Genie Chien Genie Chien
Tregoose, Polzeath | Cornwall , Perfect Stays Perfect Stays 露臺
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在 homify ，空間小巧的陽台或露台絕對構不成設計上的困難！事實上空間不大，正好可以讓設計師們大展他們的神級手筆！今天要帶你去參觀 11 座小型陽台及露台，它們不但帶給人極其愉悅的視覺觀感，同時也可以激發你在設計自家空間時滿滿的創意！想要擁有這麼美好的休閒空間嗎？趕快一起來瞧瞧吧～

​1. 玻璃圍幕

Front Balcony Perfect Stays 露臺
Perfect Stays

Front Balcony

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

這座陽台是不是讓你超驚豔呢？透明的玻璃圍幕，讓住戶可以坐擁周圍絕美的風景，如果採用特殊材質來打造，還可發揮適度遮蔽功能，保護自家活動的隱私感～

2. 客廳的延伸

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design 露臺
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

這座陽台堪稱為經典級的設計！在有限的空間內，擺設起另一組座椅及茶桌，讓室內的生活可以延伸到室外。憑靠著圍欄的 L 型座區，創造出非常舒適的休閒環境～

​3. 牆面裝飾

Patio/Terrace Carne Interiors 露臺 竹 Brown
Carne Interiors

Patio/Terrace

Carne Interiors
Carne Interiors
Carne Interiors

陽台的牆壁是發揮創意的良好空間。與其讓整片白色牆面閒置，顯得空盪單調，不如掛飾上一些具有主題風格的飾物，簡單的設計就能提升整體的觀感～

​4. 運用特殊質材

Alfresco Dining Savio and Rupa Interior Concepts 餐廳配件與裝飾品
Savio and Rupa Interior Concepts

Alfresco Dining

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

想要打造不同凡響的風格，不妨試試特殊的塗層，讓牆面呈現截然不同的風格。像這款線條的設計，便是一款很簡潔的範例。

​5. 創意地板

Apartamento da Catia, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura 露臺
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

同樣的概念也可以運用到地板的設計上。這款特殊圖案的瓷磚，便賦予空間活潑亮麗的格調！

​6. 吊椅

The Balcony with Cane Swing Urban Shaastra 庭院
Urban Shaastra

The Balcony with Cane Swing

Urban Shaastra
Urban Shaastra
Urban Shaastra

在陽台上裝置起這款吊椅，休閒時可以坐在上面擺盪，坐看周圍的風光美景，享受微風吹拂的快感涼意～

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​7. 簡單設計

balcony RSDS Architects 露臺
RSDS Architects

balcony

RSDS Architects
RSDS Architects
RSDS Architects

不想把陽台設計得太複雜，只想簡單地品味休閒的生活，那就選擇這款輕鬆簡約的對椅吧！

​8. 吊掛植栽

homify 陽台、門廊與露臺 家具
homify

homify
homify
homify

陽台太小，沒有足夠空間栽植花草植物嗎？參考這款吊掛式的設計，不但可以創造出綠意，同時還完全不占空間喔！

​9. 照明設備

wave, 3rdskin architecture gmbh 3rdskin architecture gmbh 露臺
3rdskin architecture gmbh

3rdskin architecture gmbh
3rdskin architecture gmbh
3rdskin architecture gmbh

既然想把露台當成室內的延伸，怎麼可以忽略掉燈光裝置呢？不論是採用燈籠式設計、天花板照明，或是花園常用的月球燈，都可以賦予空間絕佳的氛圍！

​10. 垂直花園

GREEN IT - Orto domestico, Macrit - Materie Creative Italiane Macrit - Materie Creative Italiane 餐廳配件與裝飾品 鐵/鋼
Macrit – Materie Creative Italiane

Macrit - Materie Creative Italiane
Macrit – Materie Creative Italiane
Macrit - Materie Creative Italiane

如果你長著綠拇指，絕對要採用這款垂直花園！將喜愛的花草、蔬菜全都栽植到容器中，四時都可以享受到散發芬多精的生態環境！

​11. 南歐風情

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

想讓空間散發出南歐式悠閒情調，可以考慮採用這款白色鐵件打造的普羅旺斯風格傢俱，不需要太多裝飾，便能帶來很有藝術感的風情。

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