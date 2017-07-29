改造 20 年老屋：一個簡約現代、溫暖明亮的木質好居所

20 年的老屋也許狀態不是太糟，但是不論是造型或是設備，都顯得過時，無法提供現代人生活的完善便利與舒適性。請慧眼識英雄的專家進行改造，能夠賦予老房子不一樣的新面貌以及價值，而今天點子簿的主角就是最好的範例。

2房2廳1衛的 20 年老屋沒有任何設計風格，因此屋主希望專家能夠以多元的材質以及家具，讓老房子有簡約現代的生命。專家所使用的主要建材為：實木皮、鐵件、系統傢俱、超耐磨地板、LED調光燈，並且善用了充足的採光通風的優勢，以自然木紋元素與潔淨白牆，展現簡約現代靈魂。

現在就讓我們一塊欣賞這間 20 年老屋重生前後的樣貌吧！