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改造 20 年老屋：一個簡約現代、溫暖明亮的木質好居所

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20 年的老屋也許狀態不是太糟，但是不論是造型或是設備，都顯得過時，無法提供現代人生活的完善便利與舒適性。請慧眼識英雄的專家進行改造，能夠賦予老房子不一樣的新面貌以及價值，而今天點子簿的主角就是最好的範例。

2房2廳1衛的 20 年老屋沒有任何設計風格，因此屋主希望專家能夠以多元的材質以及家具，讓老房子有簡約現代的生命。專家所使用的主要建材為：實木皮、鐵件、系統傢俱、超耐磨地板、LED調光燈，並且善用了充足的採光通風的優勢，以自然木紋元素與潔淨白牆，展現簡約現代靈魂。

現在就讓我們一塊欣賞這間 20 年老屋重生前後的樣貌吧！

改造前後：廚房

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改造前的廚房是台灣公寓常見的獨立式廚房，而櫥櫃的樣式也十分常見。生冷的照明讓原本就不明亮的空間顯得更為陰暗，雖然說設備仍然堪用，但總叫人無法提振精神。

改造後的廚房採用淺色系的木頭櫥櫃，整體格局更為開放，讓煮菜的人心情格外愉悅～

改造前後：公共領域

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改造前後的格局沒有太大的變化，專家利用偏向長形的形體，以開放式的設計將客廳與用餐區整合在一塊。為了讓兩者之間略有分隔，但是又要避免使用厚實牆面，專家以鐵製展示格作為劃分，非常聰明。

改造前後：客廳

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改造前的客廳擺放了大型的木頭家具，不僅過時，且還有壓縮空間的感覺。

改造後的客廳開闊許多，簡約且充滿現代感的家具則讓家中更有朝氣！

改造前後：臥室

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改造前的這間臥室中規中矩，然而角落的儲藏櫃顯得面積過大，讓人有壓迫感。

專家為臥室裝上木頭拉門，既有溫度且又輕盈，高上一階的設計更巧妙地做出不同生活區域的劃分。

改造前後：臥室

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這間臥室改造後簡約又現代，床頭的牆面漆上鮮艷的藍色，讓整個空間有個重點。

改造前後：浴室

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改造前的浴室沒有乾濕分離的設計，因此非常不方便，又容易生黴菌。

改造後的浴室為灰色系，讓人感到平和，然而柔和的燈光則讓整體空間不會過於生冷。

延伸閱讀：改造平凡公寓：擁有絕佳收納、兩人一貓的 15 坪幸福寓所

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