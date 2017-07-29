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白色鄉間平房：一間明亮又通風、擁有寬敞露台與庭院的開放式空間

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Проект дома „Ieva”, «HouseProjects Ltd.» «HouseProjects Ltd.» 房子
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只有單層的平房讓人充滿踏實感，而這樣類型的房子也特別適合質樸的鄉間環境。由於以往的經濟條件差，因此平房常常十分狹窄陰暗，然而現代的平房改善了這樣的缺點，例如今天要介紹的鄉間平房便是最好的例子。

這間有著白色外牆的平房擁有寬敞的露臺與庭院，讓家人可以一同共享戶外的好時光，走進屋內後，高度足的天花板以及多扇的落地窗讓屋內採光以及通風皆非常好，是讓人可以無憂過活的好空間。

現在就讓我們一起參觀這間平房！

外觀

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白色的木板給人淡雅的印象，在綠色植物的襯托之下，這間平房更為顯眼，而其高雅的姿態更是讓人一見傾心。

後院

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來到平房的後方，大片的落地窗外是一個連結庭院與室內空間的露臺。庭院中的綠色草坪十分紓壓，光是坐在這個露臺上，似乎就可以忘掉平常的憂鬱。

開放式的廚房

Проект дома „Ieva”, «HouseProjects Ltd.» «HouseProjects Ltd.» 廚房
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開放式的廚房也走白色系，因此給人整潔明亮的印象。為了讓熱愛煮菜的屋主好好地儲藏各種廚具，專家規劃了充足的儲物櫃，讓每件物品都可以有自己的家，煮菜以及收拾的時候效率更佳。

美麗的地板

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淺色系的木頭地板既有自然的溫暖，又顯得十分柔和，讓整體空間開闊沒有壓迫感。

浴室

Проект дома „Ieva”, «HouseProjects Ltd.» «HouseProjects Ltd.» 浴室
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走進浴室，白色系依舊延續到這個空間。明亮的磁磚在燈光照射下讓空間更為寬敞，這是一個讓人可以享受舒適的沐浴時光的療癒空間。

完工的樣子

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最後屋主選擇紅色屋瓦，完工後的平房是不是十分有魅力呢？

延伸閱讀：快樂家庭的完美居所: 一間樸實可愛的斜屋頂平房

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