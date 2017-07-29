白色鄉間平房：一間明亮又通風、擁有寬敞露台與庭院的開放式空間

只有單層的平房讓人充滿踏實感，而這樣類型的房子也特別適合質樸的鄉間環境。由於以往的經濟條件差，因此平房常常十分狹窄陰暗，然而現代的平房改善了這樣的缺點，例如今天要介紹的鄉間平房便是最好的例子。

這間有著白色外牆的平房擁有寬敞的露臺與庭院，讓家人可以一同共享戶外的好時光，走進屋內後，高度足的天花板以及多扇的落地窗讓屋內採光以及通風皆非常好，是讓人可以無憂過活的好空間。

現在就讓我們一起參觀這間平房！