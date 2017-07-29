低成本佈置術：10 種用 2000 台幣妝點庭院的超實用訣竅

錢絕對是許多人在想要改造居家空間前，最在意的一個因素。對於預算不多的人來說，常常會有佈置居家空間需要花費許多金錢，因此打消了這樣的念頭，也就很可惜地，失去了讓自己的生活可以更舒適愜意的機會。

庭院是讓你可以不用出遠門，就可以感受自然綠意的好地方，因此如果費點心思，用小錢妝點這個空間，你的生活也會大大地不一樣。對於預算有限的你來說，別擔心！我們整理了 10 種利用台幣兩千元妝點庭院空間的實用訣竅。一起從中學習，好好地改造你的庭院吧！