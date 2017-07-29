低成本佈置術：10 種用 2000 台幣妝點庭院的超實用訣竅

錢絕對是許多人在想要改造居家空間前，最在意的一個因素。對於預算不多的人來說，常常會有佈置居家空間需要花費許多金錢，因此打消了這樣的念頭，也就很可惜地，失去了讓自己的生活可以更舒適愜意的機會。
庭院是讓你可以不用出遠門，就可以感受自然綠意的好地方，因此如果費點心思，用小錢妝點這個空間，你的生活也會大大地不一樣。對於預算有限的你來說，別擔心！我們整理了 10 種利用台幣兩千元妝點庭院空間的實用訣竅。一起從中學習，好好地改造你的庭院吧！
利用籐製的座椅，你可以打造出充滿度假氣息的悠閒感。戶外的休閒藤椅大多 2000 元有找，你可以搭配自己原有的坐墊，省錢實惠。
家中的庭院面積大，但不知道如何運用，那麼可以自行添購小碎石，在中間種植各類植物，會更有層次。
想要讓家中庭院更有度假感嗎？沒問題，你只需要購買一張布質的吊床，就能立刻有出國的錯覺。而布質吊床的價格低廉，價格從 200 左右起跳，因此預算少也不用擔心。
想要在庭院享受悠閒的泡茶時間，那麼只需要簡單地擺放桌椅一體的木頭凳子，就能夠享受悠閒午後。
家裡有想要淘汰的家具嗎？先別急，把它們作為戶外家具使用吧！你只需要購買嶄新的抱枕與坐墊，就能賦予它們不同的面貌。
為了讓家中的庭院更有風格，你可以選擇鮮艷色系的盆栽，讓整體空間有重點色。
照明也是非常重要的一環，選用不同的戶外燈具，可以讓庭院氛圍大轉變。
喜歡 DIY 的話，可以字形添購竹子，作成流水造景的裝飾品，非常美麗。
喜歡這個設計？讓專家協助你吧！
蠟燭的價格低，又可以營造浪漫氛圍，是夜間庭院不可缺的元素。
佈置庭院: 12 個適合中小型後院的絕佳點子