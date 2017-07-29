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低成本佈置術：10 種用 2000 台幣妝點庭院的超實用訣竅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Карельская усадьба, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина 庭院
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錢絕對是許多人在想要改造居家空間前，最在意的一個因素。對於預算不多的人來說，常常會有佈置居家空間需要花費許多金錢，因此打消了這樣的念頭，也就很可惜地，失去了讓自己的生活可以更舒適愜意的機會。

庭院是讓你可以不用出遠門，就可以感受自然綠意的好地方，因此如果費點心思，用小錢妝點這個空間，你的生活也會大大地不一樣。對於預算有限的你來說，別擔心！我們整理了 10 種利用台幣兩千元妝點庭院空間的實用訣竅。一起從中學習，好好地改造你的庭院吧！

1. 添購籐製家具

Casa WSC , alexandre galhego paisagismo alexandre galhego paisagismo 庭院
alexandre galhego paisagismo

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利用籐製的座椅，你可以打造出充滿度假氣息的悠閒感。戶外的休閒藤椅大多 2000 元有找，你可以搭配自己原有的坐墊，省錢實惠。

2. 小碎石

Gravel and water garden area Jane Harries Garden Designs 庭院
Jane Harries Garden Designs

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Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs
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家中的庭院面積大，但不知道如何運用，那麼可以自行添購小碎石，在中間種植各類植物，會更有層次。

3. 吊床

NAGASAKI - MEXICAN PATIO, Paisaje Radical Paisaje Radical 庭院
Paisaje Radical

Paisaje Radical
Paisaje Radical
Paisaje Radical

想要讓家中庭院更有度假感嗎？沒問題，你只需要購買一張布質的吊床，就能立刻有出國的錯覺。而布質吊床的價格低廉，價格從 200 左右起跳，因此預算少也不用擔心。

4. 一體的凳子

Proyecto PROTASIO TAGLE, Paisaje Radical Paisaje Radical 庭院
Paisaje Radical

Paisaje Radical
Paisaje Radical
Paisaje Radical

想要在庭院享受悠閒的泡茶時間，那麼只需要簡單地擺放桌椅一體的木頭凳子，就能夠享受悠閒午後。

5. 不要的家具

Low Maintenance Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design 庭院
Cherry Mills Garden Design

Low Maintenance Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

家裡有想要淘汰的家具嗎？先別急，把它們作為戶外家具使用吧！你只需要購買嶄新的抱枕與坐墊，就能賦予它們不同的面貌。

6. 碗

homify 庭院
homify

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盆栽的造型以及材質無奇不有，如果你有稍微有缺口的碗盤，也可以拿來當成盆栽噢！

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7. 鮮艷的顏色

MODERN RED, BAIRES GREEN BAIRES GREEN 庭院 Red
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

為了讓家中的庭院更有風格，你可以選擇鮮艷色系的盆栽，讓整體空間有重點色。

8. 照明

Cracked Log Lamps, Duncan Meerding Duncan Meerding 花園照明
Duncan Meerding

Cracked Log Lamps

Duncan Meerding
Duncan Meerding
Duncan Meerding

照明也是非常重要的一環，選用不同的戶外燈具，可以讓庭院氛圍大轉變。

9. 流水

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

喜歡 DIY 的話，可以字形添購竹子，作成流水造景的裝飾品，非常美麗。

喜歡這個設計？讓專家協助你吧！

10. 蠟燭

homify 庭院 實木 Wood effect
homify

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蠟燭的價格低，又可以營造浪漫氛圍，是夜間庭院不可缺的元素。

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