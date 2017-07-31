摩登時尚的鄉間生活：一間有大後院以及更衣室的挑高明亮居所

想到鄉下的房子的話，你眼前會浮現什麼樣的畫面呢？也許是充滿質樸味道的平房，也可能是沒有過多現代裝飾的獨棟厝。大多數的人應該會覺得鄉下的房子與時尚沾不上邊，然而這一本點子簿所要介紹的鄉間兩層樓住宅絕對會讓你跌破眼鏡。雖然說這間兩層樓住宅的外觀十分簡單耐看，然而走進房內，那超級摩登時尚的室內裝潢讓人大吃一驚。明亮又寬敞的空間有挑高的天花板，因此給人非常有朝氣的印象。除此之外，寬敞的後院以及更衣室更是兩個大亮點。
想要在鄉下過著摩登時尚的生活，現在就出發找靈感！
在看這個家的整體外觀前，先讓我們欣賞一下愜意的露台區吧！
寬敞的空間上擺放戶外的餐桌椅，我們似乎也能感受到那悠閒的氣息啊～
現在讓我們看看房子的正面設計吧！
從這個角度看來，奶油色系的屋子是不是非常經典優雅呢？而三角錐狀的屋頂則非常有立體感，外牆上各式的窗戶則增加了造型感。除此之外，專家打造了非常大器的大門，讓人感受到這間看似低調的屋子的非凡氣勢。
屋子的後院有寬敞的草坪與露臺，而從這個角度欣賞，房子似乎又有完全不一樣的氛圍，多變的樣貌讓人非常驚喜。
踏進屋內，那寬敞且挑高的玄關讓訪客立即感受到不凡的氣勢。淺色的木頭地板上鋪上了各色的鮮艷地毯，讓柔和的空間中有更多不一樣的變化。除此之外，牆面上垂掛了畫作以及裝飾品，彷彿像是小藝廊。
客廳中設計了許多落地窗，因此柔和的光線灑在屋子內的各個角落。挑高的天花板讓人感到神清氣爽，非常舒適。
客廳的家具經典耐看，在淺色系中搭配鮮艷的紅色，一點也不單調。
深灰色的牆面中設置了壁爐，成為客廳中的焦點。
房內的用餐區有深色系的餐桌椅，在淺色牆面的襯托之下，顯得穩重卻沒有壓迫感。
從用餐區還可以看到外頭的景色，感覺十分開闊。
書房的窗邊設計了簡單的臥舖區，讓人累了的時候可以在此稍事休息。
有中島的開放式廚房絕對是熱愛作料理的人都會一眼愛上的絕美設計！
與廚房連結的這個用餐區較為開闊，選用的餐桌款式也比較“隨性”，讓人可以更自在地用餐。
臥室的顏色以自然色系為主，因此更能讓人放鬆。
浴室的面積也十分寬敞，不管是洗手台下方的儲藏櫃或是浴缸的尺寸都很驚人。
這個家讓人真的驚喜連連！看看這間黑色系、超級寬敞且收納功能超強的更衣室，絕對是每個愛美人士的夢想。
這間小客廳比較有隱秘性，可以作為家人之間的小天地。