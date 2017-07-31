摩登時尚的鄉間生活：一間有大後院以及更衣室的挑高明亮居所

想到鄉下的房子的話，你眼前會浮現什麼樣的畫面呢？也許是充滿質樸味道的平房，也可能是沒有過多現代裝飾的獨棟厝。大多數的人應該會覺得鄉下的房子與時尚沾不上邊，然而這一本點子簿所要介紹的鄉間兩層樓住宅絕對會讓你跌破眼鏡。雖然說這間兩層樓住宅的外觀十分簡單耐看，然而走進房內，那超級摩登時尚的室內裝潢讓人大吃一驚。明亮又寬敞的空間有挑高的天花板，因此給人非常有朝氣的印象。除此之外，寬敞的後院以及更衣室更是兩個大亮點。

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