現代風兩層樓別墅: 一間混搭天然建材，充滿溫度的絕佳居所

現代主義延伸出來的建築物的主要概念是簡單俐落的線條，以及單一的色系，而這樣的特色受到許多屋主的喜愛。這本點子簿要介紹的兩層樓住宅就是一間展現了現代建築之美的完美範例。方形的結構，以及自然的色調與建材，打造出讓人印象深刻的房子。屋子內除了使用混凝土之外，也搭配了磚頭，因此整間房子也充滿了天然的質樸氣息。
雖然說現代風給人生冷的感覺，但是這間住宅強調了人的溫度，十分舒適溫馨。
現在就一起欣賞這間現代風的兩層樓住宅吧!
雖然說這間別墅有著方形的結構，但是專家混搭了木頭以及石材，讓房子有來自大自然的溫度，並且與大前院的綠意互相呼應。
從這個角度可以看到隱藏在右手邊的車庫。
車庫的外型也十分現代有型，車庫內的牆面用上了木頭，並且搭配上美麗的照明，一點也不像是一般的陰暗車庫。
退後幾步，你可以看到大塊的石頭步道引領屋主以及訪客來到家中入口處，不管是庭院的造景或是素材的混搭，都堆疊出非凡的氣勢。
誰說庭院就只能在外頭呢? 有時候在家中以植物妝點，反而會讓整體空間更活潑，而且也更有生命力。除此之外，植物造景也會成為家中最美麗的裝飾品，所有的人都會駐足在此欣賞。
在這個充滿現代感的空間中，磚頭的牆面以及木頭的元素都注入了天然的氣息，讓整體空間不生冷。
樓梯的顏色採深色系，與白色的牆面形成絕佳的對比，而透明的保護牆是十分現代的元素，也讓空間更為開闊。
延伸閱讀: 12間超有立體感的現代風兩層樓住宅