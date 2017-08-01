現代風兩層樓別墅: 一間混搭天然建材，充滿溫度的絕佳居所

現代主義延伸出來的建築物的主要概念是簡單俐落的線條，以及單一的色系，而這樣的特色受到許多屋主的喜愛。這本點子簿要介紹的兩層樓住宅就是一間展現了現代建築之美的完美範例。方形的結構，以及自然的色調與建材，打造出讓人印象深刻的房子。屋子內除了使用混凝土之外，也搭配了磚頭，因此整間房子也充滿了天然的質樸氣息。

雖然說現代風給人生冷的感覺，但是這間住宅強調了人的溫度，十分舒適溫馨。

現在就一起欣賞這間現代風的兩層樓住宅吧!