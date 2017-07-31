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田園風浴室: 15 種超級療癒的美麗設計

Tarsier Tarsier
Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior 浴室
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家中的浴室除了具備實際的功能以外，它更是一個充滿隱私的紓壓空間。在此我們可以放下工作的壓力和日常的煩惱，享受寧靜和舒適的時光，放鬆緊張的思緒，為煩亂的心靈和身體充電。很多衛浴設計師都喜歡選用大自然的元素，例如：木材、石頭和紡織品，去裝飾和創建一個田園風味的浴室。就如水療中心一般，大多都選用大自然的元素，增加舒適自在的感覺。

今天homify為大家找來了15 間充滿田園風味的衛浴間設計，您可以根據自己的裝潢設計想法去找一些靈感哦！

1. 採用圓圓沒棱角的傢俱

BANHEIRO DE CASAL, arquiteta aclaene de mello arquiteta aclaene de mello 浴室
arquiteta aclaene de mello

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arquiteta aclaene de mello
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這衛浴間選用了沒有棱角的傢俱，圓形的鏡子和洗手盆加上美麗的花兒，給人一種甜美的感覺！

2. ​木材和石頭的完美配搭

Беседка в поселке Ропша, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко 浴室
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
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木材和石頭是大自然中不可缺的元素，石材鋪設的牆壁加上木造的地板和傢俱，真是田園風的完美配搭。

3. 選用木紋磁磚的設計

Em meio à Natureza, Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura 房子
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

喜歡磁磚設計的您，可以選用木紋的磁磚或是木造的傢俱，這些都會帶來自然舒適的氣氛！

4. 華麗的田園風

homify 浴室 木頭 Wood effect
homify

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這間衛浴間空間廣闊，全木造的屋簷加上石頭造的衛浴設備，真的猶如置身於高級的水療中心一樣。

5. 復刻經典的田園設計

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores 浴室
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

木造的臺面加上用藤編織的椅子加上懷舊的擺設，散發著一種復刻經典的味道，讓人難以抗拒。

6. 簡約寧靜的空間

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH 浴室
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
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這個開放式的浴室具備了浴缸和浪漫的照明系統，加上木造的地板和戶外的美景，真讓人心曠神怡！

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7. 擁有明亮設計的衛浴間

VILLA - GRIMAUD - Pierre naturelle, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON 浴室
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
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這個衛浴間雖然沒有使用自然的建材，但它選有一些大地色系的磁磚、室內裝飾品和傢俱，加上綠油油的景觀同樣散發著田園的風味。

8. 時尚的田園風設計

Apartamento SL, Caio Prates Arquitetura e Design Caio Prates Arquitetura e Design 浴室 陶器 Black
Caio Prates Arquitetura e Design

Caio Prates Arquitetura e Design
Caio Prates Arquitetura e Design
Caio Prates Arquitetura e Design

就算是田園風也可以看起來非常時尚和現代，像這個例子一樣，它選用了獨特的燈光照明和磁磚設計。

9. 小小的美麗空間

Casa de campo - Cunha - São Paulo - Brasil, Carmen Saraiva Arquitetura Carmen Saraiva Arquitetura 浴室
Carmen Saraiva Arquitetura

Carmen Saraiva Arquitetura
Carmen Saraiva Arquitetura
Carmen Saraiva Arquitetura

在細小的空間裡，室內設計師巧妙地選用了一些充滿大自然元素的傢俱和傢飾品去創建田園的風味。

10. 採用質感不同的木材

Residência Inspiração Toscana, RHAJA ARQUITETURA RHAJA ARQUITETURA 浴室
RHAJA ARQUITETURA

RHAJA ARQUITETURA
RHAJA ARQUITETURA
RHAJA ARQUITETURA

不同質感的木材可以增加設計的層次和更豐富的美感，更可以分間不同的區域。

11. 木造的洗手盆

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados 浴室
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

這個外形奇特的洗手盆是全木造的，它的重量和質感給人一種安穩和寧靜的感覺。

12. 加上一點綠色的小盆裁

Banheiro Rústico, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura 浴室 Wood effect
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

如果您家的衛浴間已經完成了裝潢，你可以擺放一些綠色的小盆裁增加大自然的感覺。

13. 華麗動人的高級設計

Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior 浴室
GM-interior

GM-interior
GM-interior
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木材和石頭是一個完美的配搭，它們散發著沉穩的感覺，讓你馬上輕鬆起來。

14. 木製的天花和地板

homify 浴室 木頭 Wood effect
homify

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這個衛浴間採用了木製的天花和地板，加上竹子造的室內裝飾品，散發著大自然的氣息！

15. 互相暉映的木地板和天花

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace 浴室 木頭 White
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

同樣是木材建的地板和天花，但是建築師採用了兩種不同質感的木材，讓設計顯得非常有層次。

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