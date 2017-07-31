田園風浴室: 15 種超級療癒的美麗設計

家中的浴室除了具備實際的功能以外，它更是一個充滿隱私的紓壓空間。在此我們可以放下工作的壓力和日常的煩惱，享受寧靜和舒適的時光，放鬆緊張的思緒，為煩亂的心靈和身體充電。很多衛浴設計師都喜歡選用大自然的元素，例如：木材、石頭和紡織品，去裝飾和創建一個田園風味的浴室。就如水療中心一般，大多都選用大自然的元素，增加舒適自在的感覺。
今天homify為大家找來了15 間充滿田園風味的衛浴間設計，您可以根據自己的裝潢設計想法去找一些靈感哦！
這衛浴間選用了沒有棱角的傢俱，圓形的鏡子和洗手盆加上美麗的花兒，給人一種甜美的感覺！
木材和石頭是大自然中不可缺的元素，石材鋪設的牆壁加上木造的地板和傢俱，真是田園風的完美配搭。
喜歡磁磚設計的您，可以選用木紋的磁磚或是木造的傢俱，這些都會帶來自然舒適的氣氛！
木造的臺面加上用藤編織的椅子加上懷舊的擺設，散發著一種復刻經典的味道，讓人難以抗拒。
這個開放式的浴室具備了浴缸和浪漫的照明系統，加上木造的地板和戶外的美景，真讓人心曠神怡！
這個衛浴間雖然沒有使用自然的建材，但它選有一些大地色系的磁磚、室內裝飾品和傢俱，加上綠油油的景觀同樣散發著田園的風味。
就算是田園風也可以看起來非常時尚和現代，像這個例子一樣，它選用了獨特的燈光照明和磁磚設計。
在細小的空間裡，室內設計師巧妙地選用了一些充滿大自然元素的傢俱和傢飾品去創建田園的風味。
不同質感的木材可以增加設計的層次和更豐富的美感，更可以分間不同的區域。
這個外形奇特的洗手盆是全木造的，它的重量和質感給人一種安穩和寧靜的感覺。
如果您家的衛浴間已經完成了裝潢，你可以擺放一些綠色的小盆裁增加大自然的感覺。
木材和石頭是一個完美的配搭，它們散發著沉穩的感覺，讓你馬上輕鬆起來。
同樣是木材建的地板和天花，但是建築師採用了兩種不同質感的木材，讓設計顯得非常有層次。