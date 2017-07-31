田園風浴室: 15 種超級療癒的美麗設計

家中的浴室除了具備實際的功能以外，它更是一個充滿隱私的紓壓空間。在此我們可以放下工作的壓力和日常的煩惱，享受寧靜和舒適的時光，放鬆緊張的思緒，為煩亂的心靈和身體充電。很多衛浴設計師都喜歡選用大自然的元素，例如：木材、石頭和紡織品，去裝飾和創建一個田園風味的浴室。就如水療中心一般，大多都選用大自然的元素，增加舒適自在的感覺。

今天homify為大家找來了15 間充滿田園風味的衛浴間設計，您可以根據自己的裝潢設計想法去找一些靈感哦！