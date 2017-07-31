5 間來自泰國，風格各異的鄉間住宅

每個國家的住宅都有其獨特的特色，而建築物通常也會反應出當地的氣候以及人們的生活習慣，因此從房子不僅是讓我們居住的空間，還有更深層的意涵。這一本點子簿將要帶大家來到泰國的鄉間，欣賞五間風格各異的住宅。這五間房子的結構各有特色，然而都簡單耐看，非常適合家庭居住。

現在就出發到泰國，欣賞當地專家所精心設計的 5 間鄉間住宅吧!