你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

5 間來自泰國，風格各異的鄉間住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
ASAP P29 บ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ, Asap Home Builder Asap Home Builder
Loading admin actions …

每個國家的住宅都有其獨特的特色，而建築物通常也會反應出當地的氣候以及人們的生活習慣，因此從房子不僅是讓我們居住的空間，還有更深層的意涵。這一本點子簿將要帶大家來到泰國的鄉間，欣賞五間風格各異的住宅。這五間房子的結構各有特色，然而都簡單耐看，非常適合家庭居住。

現在就出發到泰國，欣賞當地專家所精心設計的 5 間鄉間住宅吧!

1. 山形屋頂

ASAP P29 บ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ, Asap Home Builder Asap Home Builder
Asap Home Builder

Asap Home Builder
Asap Home Builder
Asap Home Builder

第一間房子有非常質樸可愛的山形屋頂，因此給人一種山間小木屋的感覺。

奶油色系的外牆非常可愛清新，再加上牆面上的方格小窗，讓人有置身在童話故事中的錯覺。

除此之外，門前的前廊也為房子增添了更多風味。

2. 兩層樓住宅

ASAP P14 บ้านชั้นเดี่ยว 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ, Asap Home Builder Asap Home Builder 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Asap Home Builder

Asap Home Builder
Asap Home Builder
Asap Home Builder

接下來看到的這間兩層樓住宅以顏色區分一二樓的空間。

一樓的外牆選用了白色，二樓則是藕色，而為了增添層次與變化，專家以黑色鐵框作為裝飾。

雖然說一樓就有寬敞的戶外空間，但是二樓臥室外還是設計了寬敞的陽台，不管置身在何處，都可以出來透透氣。

3. 泥土的味道

ASAP P17 บ้านชั้นเดี่ยว 2 ชั้น 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ, Asap Home Builder Asap Home Builder 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Asap Home Builder

Asap Home Builder
Asap Home Builder
Asap Home Builder

為了符合鄉間的調性，專家特地選擇泥土色的外牆，打造出貼近自然的質樸風格。

房子的室內裝潢十分簡約，讓人可以專注於無欲則剛的鄉間生活。

4. 傾斜的屋頂

ASAP P26 บ้านชั้นเดี่ยว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ., Asap Home Builder Asap Home Builder
Asap Home Builder

Asap Home Builder
Asap Home Builder
Asap Home Builder

泰國的天氣多雨，因此傾斜的屋頂可以讓雨水更順暢地流到地面，因此屋頂不會有積水的問題產生。

除了實用性之外，這樣的設計也讓房子的外觀更有特色。

除此之外，專家在混凝土外牆中使用了石材，讓房子有更多來自天然的元素。

5. 樸實可愛

ASAP P23 บ้านชั้นเดี่ยว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ, Asap Home Builder Asap Home Builder
Asap Home Builder

Asap Home Builder
Asap Home Builder
Asap Home Builder

最後看到的這間房子也是設計了斜屋頂，而室內裝潢十分簡單，卻提供了全家人所需的生活便利與舒適性。

點此看更多細節: 快樂家庭的完美居所: 一間樸實可愛的斜屋頂平房

兩層樓住宅: 一個超適合家庭的挑高明亮獨棟房
你最喜歡哪一間鄉間住宅? 

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了