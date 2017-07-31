5 間來自泰國，風格各異的鄉間住宅

每個國家的住宅都有其獨特的特色，而建築物通常也會反應出當地的氣候以及人們的生活習慣，因此從房子不僅是讓我們居住的空間，還有更深層的意涵。這一本點子簿將要帶大家來到泰國的鄉間，欣賞五間風格各異的住宅。這五間房子的結構各有特色，然而都簡單耐看，非常適合家庭居住。
現在就出發到泰國，欣賞當地專家所精心設計的 5 間鄉間住宅吧!
第一間房子有非常質樸可愛的山形屋頂，因此給人一種山間小木屋的感覺。
奶油色系的外牆非常可愛清新，再加上牆面上的方格小窗，讓人有置身在童話故事中的錯覺。
除此之外，門前的前廊也為房子增添了更多風味。
接下來看到的這間兩層樓住宅以顏色區分一二樓的空間。
一樓的外牆選用了白色，二樓則是藕色，而為了增添層次與變化，專家以黑色鐵框作為裝飾。
雖然說一樓就有寬敞的戶外空間，但是二樓臥室外還是設計了寬敞的陽台，不管置身在何處，都可以出來透透氣。
為了符合鄉間的調性，專家特地選擇泥土色的外牆，打造出貼近自然的質樸風格。
房子的室內裝潢十分簡約，讓人可以專注於無欲則剛的鄉間生活。
泰國的天氣多雨，因此傾斜的屋頂可以讓雨水更順暢地流到地面，因此屋頂不會有積水的問題產生。
除了實用性之外，這樣的設計也讓房子的外觀更有特色。
除此之外，專家在混凝土外牆中使用了石材，讓房子有更多來自天然的元素。
最後看到的這間房子也是設計了斜屋頂，而室內裝潢十分簡單，卻提供了全家人所需的生活便利與舒適性。
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