你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

台北市的寧靜空間: 使用天然素材的現代簡約住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
晉江街住宅, 齊禾設計有限公司 齊禾設計有限公司 餐廳 木頭 White
Loading admin actions …

如果你曾經，或是正住在台北市的話，你應該對於這個城市中的擁擠與喧擾一點也不感到陌生。然而在這樣人來人往的大都市中，利用設計的魔法，你也能擁有一個低調且自在的寧靜空間。

接下來我們將要帶你到台北市的晉江街，欣賞一間擁有現代風的外貌與室內裝潢，氣質沉穩的舒適居所。專家們混搭不同的天然素材，例如木頭以及石材，搭配溫暖的照明設計，營造出既有個性，卻又不失溫馨氣息的室內空間。

如果你也渴望打造一個城市中的寧靜空間，現在就出發一起找靈感吧!

外觀

晉江街住宅, 齊禾設計有限公司 齊禾設計有限公司 走廊 & 玄關 強化水泥 Grey
齊禾設計有限公司

晉江街住宅

齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司

灰色系的外牆給人一種低調且沉穩的印象，往內縮的大門則提供屋主絕佳的隱私性。落地外的垂直木板取代了一般常見的鐵窗，不僅能提供隱私性，還非常美觀。

室內氛圍

晉江街住宅, 齊禾設計有限公司 齊禾設計有限公司 餐廳 塑木複合材料 Brown
齊禾設計有限公司

晉江街住宅

齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司

室內選用中性的色系，讓人感到放鬆且沒有壓迫感。木頭的地板，餐桌椅以及門則帶來了來自大自然的味道，整體空間更有溫度。

顏色的對比

晉江街住宅, 齊禾設計有限公司 齊禾設計有限公司 餐廳 木頭 White
齊禾設計有限公司

晉江街住宅

齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司

家中所使用的顏色十分簡單，然而白色的牆面與木頭的原色產生了強烈的對比，層次更為豐富。

白色的廚房

晉江街住宅, 齊禾設計有限公司 齊禾設計有限公司 系統廚具 合板 White
齊禾設計有限公司

晉江街住宅

齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司

白色系的廚房看起來整潔又美觀，對於屋主來說，不銹鋼的檯面十分好清理。

連結的生活區域

晉江街住宅, 齊禾設計有限公司 齊禾設計有限公司 系統廚具 塑木複合材料 White
齊禾設計有限公司

晉江街住宅

齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司

廚房容易產生油煙，但是如果硬是用門分隔空間的話，整體的開闊感就不見了。

專家使用了白色的拉門，讓廚房伸縮自如，可開放又可獨立。

小巧可愛

晉江街住宅, 齊禾設計有限公司 齊禾設計有限公司 系統廚具 金屬 Grey
齊禾設計有限公司

晉江街住宅

齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司

廚房的設計小巧可愛，現代的家電設備一應俱全。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

浴室

晉江街住宅, 齊禾設計有限公司 齊禾設計有限公司 浴室 磁磚 Black
齊禾設計有限公司

晉江街住宅

齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司

浴室是洗滌身心的重要區域，而深色系的磁磚牆面則成功地將浴室打造成一個沉靜的紓壓空間。

公共領域

晉江街住宅, 齊禾設計有限公司 齊禾設計有限公司 客廳 塑木複合材料 White
齊禾設計有限公司

晉江街住宅

齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司

由於室內的面積並不是太大，因此專家沒有添購過多的家具，極簡的設計讓空間更為開放。

樓梯設計

晉江街住宅, 齊禾設計有限公司 齊禾設計有限公司 客廳 塑木複合材料
齊禾設計有限公司

晉江街住宅

齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司

雖然說專家捨棄繁雜的設計以及裝潢，但是像是樓梯這樣的小細節，都讓人感受到他們的用心與創意。

臥室

晉江街住宅, 齊禾設計有限公司 齊禾設計有限公司 臥室 木頭 White
齊禾設計有限公司

晉江街住宅

齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司

木頭的地板上簡單地擺放了床墊，這個寧靜的臥室散發著淡淡的禪意。

延伸閱讀: 傳承的意義: 一間有絕美現代設計的療癒系四層樓別墅

高雄市室內裝修實例：結合木工、金屬、石材的４０坪開放式住宅
你喜歡這間房子的設計嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了