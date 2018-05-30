台北市的寧靜空間: 使用天然素材的現代簡約住宅

如果你曾經，或是正住在台北市的話，你應該對於這個城市中的擁擠與喧擾一點也不感到陌生。然而在這樣人來人往的大都市中，利用設計的魔法，你也能擁有一個低調且自在的寧靜空間。

接下來我們將要帶你到台北市的晉江街，欣賞一間擁有現代風的外貌與室內裝潢，氣質沉穩的舒適居所。專家們混搭不同的天然素材，例如木頭以及石材，搭配溫暖的照明設計，營造出既有個性，卻又不失溫馨氣息的室內空間。

如果你也渴望打造一個城市中的寧靜空間，現在就出發一起找靈感吧!