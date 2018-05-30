台北市的寧靜空間: 使用天然素材的現代簡約住宅

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如果你曾經，或是正住在台北市的話，你應該對於這個城市中的擁擠與喧擾一點也不感到陌生。然而在這樣人來人往的大都市中，利用設計的魔法，你也能擁有一個低調且自在的寧靜空間。
接下來我們將要帶你到台北市的晉江街，欣賞一間擁有現代風的外貌與室內裝潢，氣質沉穩的舒適居所。專家們混搭不同的天然素材，例如木頭以及石材，搭配溫暖的照明設計，營造出既有個性，卻又不失溫馨氣息的室內空間。
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灰色系的外牆給人一種低調且沉穩的印象，往內縮的大門則提供屋主絕佳的隱私性。落地窗外的垂直木板取代了一般常見的鐵窗，不僅能提供隱私性，還非常美觀。
室內選用中性的色系，讓人感到放鬆且沒有壓迫感。木頭的地板，餐桌椅以及門則帶來了來自大自然的味道，整體空間更有溫度。
家中所使用的顏色十分簡單，然而白色的牆面與木頭的原色產生了強烈的對比，層次更為豐富。
白色系的廚房看起來整潔又美觀，對於屋主來說，不銹鋼的檯面十分好清理。
廚房容易產生油煙，但是如果硬是用門分隔空間的話，整體的開闊感就不見了。
專家使用了白色的拉門，讓廚房伸縮自如，可開放又可獨立。
伸縮自如
廚房的設計小巧可愛，現代的家電設備一應俱全。
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浴室是洗滌身心的重要區域，而深色系的磁磚牆面則成功地將浴室打造成一個沉靜的紓壓空間。
由於室內的面積並不是太大，因此專家沒有添購過多的家具，極簡的設計讓空間更為開放。
雖然說專家捨棄繁雜的設計以及裝潢，但是像是樓梯這樣的小細節，都讓人感受到他們的用心與創意。
木頭的地板上簡單地擺放了床墊，這個寧靜的臥室散發著淡淡的禪意。
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