開放式公寓: 有大陽台的義式風格明亮居所

「家」對於北歐人來說是生活核心，在義大利則是自我風格的延伸，本案例屋主本身職業為空間裝置設計師，因為工作關係時常往訪在台北與義大利之間，直方設計 Straight Square Design 以此為靈感，快從360度一起來看看設計成果吧！