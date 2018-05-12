你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

開放式公寓: 有大陽台的義式風格明亮居所

Peggy Yu Peggy Yu
天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 廚房 金屬 Grey
Loading admin actions …

「家」對於北歐人來說是生活核心，在義大利則是自我風格的延伸，本案例屋主本身職業為空間裝置設計師，因為工作關係時常往訪在台北與義大利之間，直方設計 Straight Square Design 以此為靈感，快從360度一起來看看設計成果吧！

整體開闊的穿透感

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 客廳 大理石 Beige
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

室內設計師將客廳、餐廳、廚房、和室，全部開闊打通無隔間！

客廳自然採光良好

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 客廳 大理石 Beige
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

看到這個設計感十足的吊燈嗎！

牆面上搜集來自各地的裝飾品，別具意義

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 客廳 大理石 White
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

裝飾品也成為間接照明

書櫃內外都可展現屋主的個性，藏書也能顯現出屋主的好品味

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 實木 Beige
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

為你的牆面挑選一個主視覺！

大理石與木頭混搭

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 大理石 Beige
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

拉門可以放大空間，不同色澤的木頭為家中增加不少溫度。

從廚房看出去

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 廚房 實木 Beige
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

中島、餐桌，不同色澤，帶來不同溫度

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

和室做成開放空間

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 嬰兒房/兒童房 實木 Beige
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

最喜歡這個雲朵一般的吊燈

小孩子最喜歡的秘密基地

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 嬰兒房/兒童房 實木 Beige
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

偶爾也躲起來，喘口氣！

原木廚房用品陳列出來

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 廚房 金屬 Grey
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

完全是咖啡店等級！

廚房本身很工業！

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 廚房 金屬 Grey
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

透過素材混搭融合且延續兩地生活美學，將設計回歸純粹。

吊燈與兩幅畫呼應

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 客廳 水泥 White
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

工業風的廚房收納空間超大

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 廚房 金屬 Metallic/Silver
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

抽屜與檯面都是同樣材質

廚房牆面大膽採用黑色！混搭味十足

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 廚房 金屬 Metallic/Silver
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

你也喜歡這種極簡的感覺嗎？

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 廚房 金屬 Metallic/Silver
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

不過一轉身就是溫暖的木頭，整體平衡諧調

穿透的廚房餐廳與和室

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 餐廳 實木 Beige
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

這裡也有工業風的影子但卻不會太冷

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 大理石 White
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

屋中樑柱掛上一幅畫、吊燈也分散視覺注意力

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 餐廳 大理石 Beige
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

緊扣著家的核心，沒有繁複裝飾與奪目色彩也減少人工裝潢痕跡

開放的陽台

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 露臺 鐵/鋼 Grey
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

木頭地板與黑色鋼鐵就是絕配~

廁所超簡潔、植栽增添生命力

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 浴室 水泥 White
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

老屋再改造大成功！

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 浴室 水泥 White
直方設計有限公司

天母曹宅

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

藉由獨特家具、家飾豐富了各場域，為這間 20 年老屋再造新風貌，蘊含機能又充滿回憶！

看更多：42 坪透天厝：一個兩層樓的純白挑高美式空間

小坪數公寓: 充滿空氣感的開放式文青居所
這個家不到四十坪，你看得出來嗎！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了