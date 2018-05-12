開放式公寓: 有大陽台的義式風格明亮居所

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「家」對於北歐人來說是生活核心，在義大利則是自我風格的延伸，本案例屋主本身職業為空間裝置設計師，因為工作關係時常往訪在台北與義大利之間，直方設計 Straight Square Design 以此為靈感，快從360度一起來看看設計成果吧！
室內設計師將客廳、餐廳、廚房、和室，全部開闊打通無隔間！
看到這個設計感十足的吊燈嗎！
裝飾品也成為間接照明
為你的牆面挑選一個主視覺！
拉門可以放大空間，不同色澤的木頭為家中增加不少溫度。
中島、餐桌，不同色澤，帶來不同溫度
需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
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最喜歡這個雲朵一般的吊燈
偶爾也躲起來，喘口氣！
完全是咖啡店等級！
透過素材混搭融合且延續兩地生活美學，將設計回歸純粹。
抽屜與檯面都是同樣材質
不過一轉身就是溫暖的木頭，整體平衡諧調
緊扣著家的核心，沒有繁複裝飾與奪目色彩也減少人工裝潢痕跡
木頭地板與黑色鋼鐵就是絕配~
藉由獨特家具、家飾豐富了各場域，為這間 20 年老屋再造新風貌，蘊含機能又充滿回憶！
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