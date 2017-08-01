當我們在買房子的時候，可能因為當時的預算有限，因此能力所可負擔的房子面積並不是很大。而我們的人生也常常會發生不可預期的變化，因此當家中成員增加的時候，原有的生活空間也因此顯得太過狹窄，不敷使用。

想要讓家中的面積變大的話，最好的方法便是增建。增建的時候要注意到許多細節，因此今天我們就要為大家介紹幾點增建時所要注意到的事項以及實用的資訊。想要擴建家中生活面積的你，現在就讓我們一起看看更多細節!