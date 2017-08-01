當我們在買房子的時候，可能因為當時的預算有限，因此能力所可負擔的房子面積並不是很大。而我們的人生也常常會發生不可預期的變化，因此當家中成員增加的時候，原有的生活空間也因此顯得太過狹窄，不敷使用。
想要讓家中的面積變大的話，最好的方法便是增建。增建的時候要注意到許多細節，因此今天我們就要為大家介紹幾點增建時所要注意到的事項以及實用的資訊。想要擴建家中生活面積的你，現在就讓我們一起看看更多細節!
要增價一樓的話，通常一平方米約是 5 – 6 萬台幣左右。不過依照你的房子所在的位置，這個價格也會有所變動，因此我們所提供的金額僅供參考而已。如果說房子是位在比較大的都市中的話，這個價格便會提高許多。4*5 米的增建面積大約需要準備 90 萬台幣左右，然後這價格還不包含請建築師以及向市政府登記等費用。
假使你想要增建樓層的話，增建兩層樓大約需要120 萬台幣以上的費用。而如果你增建樓層的結構較為複雜的話，所需要的施工費用以及時間也會較長，而較為複雜的安裝過程也需要較為專業的人員操作，因此所需要的費用自然會更高。幸運的話，在增建樓層的時候，你可能不需要改變原有的結構，然而原本所使用的牆面如果負重力不足的話，很有可能也需要重新解構原有的空間，導致費用增加。
如果想要增建一間新的廚房或是新增的浴室的話，我們便必須要規劃額外的費用。打造一間增建的浴室的話，大約需要 3 萬到 3 萬 5 千台幣左右，而這個預算可以達成的浴室大約是含基本水電以及簡單的磁磚，還有簡潔的設計線條。
如果說想要增建一間小廚房的話，應該要準備大約 4 萬台左右，而依照你所選擇的廚房櫥櫃以及配備，金額也有可能提高許多。
假設說你想要不只是增建空間，還想要讓這些新的區域擁有美感與質感的話，那就要投資在地板，電器以及照明上，藉此打造出美麗的風格。例如說你的廚房檯面應該要選高品質的材質，而具有高機能的廚房中島也需要額外的費用，其他像是簡約的推拉門以及廚房的動線等，都是你要考慮到的元素。
增建並不是那麼簡單的事情，因此不管是在管理預算以及規劃設計上都要有清晰的思路。你必須要先預設到可能會發生下列的問題:
- 增建的時候需要堅固的地基，而依照你的建地的土壤的不同，這有可能會增加實行上的難度。
- 你所在的建地是否位在難以到達的區域呢?
- 可以保持原有的結構以及牆面嗎? 需不需要換屋頂以及窗口的位置呢?
- 需不需要重新安排管道以及排水系統呢?
我們的家所在的位置其實是非常關鍵的。如果我們的房子位在擁有非常好的線路的高品質的住宅區的話，那麼就很值得投資增建新的區域。
增建所使用的建材大有不同，然而依照你所選的建材，施工的難易度也會有所差別。除此之外，建材的選擇也會改變你所必須支付的金額。如果是選用磚頭或是石頭的話，這些有重量的建材可能會需要花上你較多的成本。
為了讓你增建的過程更加順暢，從一開始就找到專業的建築師可以為你省下不少的麻煩。畢竟在增建的過程中，除了考慮到設計本身之外，也要處理的許多技術上的問題。而這些潛在的問題還有可能會讓你很頭痛，花費不少的時間以及金錢。建築師了解建築的法規，因此還可以為你提供更多專業的建議，這樣才不會有違法的情況發生。而為了不要有不愉快的意外發生，找尋有信譽的施工團隊，並且簽好合約是非常重要的。
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