低價的替代品: 貨櫃屋

世界各地的大多數人都夢想擁有自己的房子，然而，房屋的價格通常都讓事與願違。
我們一直希望能幫大家既紹經濟實惠的解決方案，而貨櫃屋就是最棒的低價替代品。貨櫃屋以前常常被當作公共垃圾，但是現在越來越多的擁護者。我們將要為你介紹一些可以做為居家生活空間的範例，讓你了解貨櫃屋其實也能讓人住得舒適又愜意。
一個貨櫃屋要多少錢?
一個使用過的貨櫃成本的差異很大，一個月 12 米長的貨櫃屋大約需要 3.2 萬 到 10 萬左右，而一間貨櫃屋大約是 25 萬到 33 萬台幣左右。
在貨櫃屋裡面會不會很悶熱?
海運用的貨櫃通常設計為輕質結構的貨櫃，並且是以不銹鋼製成，而上面通常會漆上保護用的塗層以及彩色油漆。而現在大多數的貨櫃屋都有絕緣的處理，因此在貨櫃屋的通風也不會太差。
你應該在哪裡安裝貨櫃屋?
內政部規定貨櫃只要著於土地上，有頂蓋、梁柱、牆壁視同建築物，想長久使用就得申請正式建照。如果是臨時貨櫃屋的話也要申請執照，而臨時貨櫃屋的有效期為 5 年，年限一到便需要自行拆除，而臨時貨櫃屋以兩層樓為限。
位在漢堡的公司經常將使用過的貨櫃販售給建築師或是設計師，讓它們將貨櫃改造成貨櫃屋。然而，現在已經很少貨櫃屋是由使用過的貨櫃搭建而成，比方說，現在已經有製造符合節能規定的被動式貨櫃屋。
這張圖中的貨櫃屋顏色十分繽紛，其長度約為 12 米，寬度則約為 2 米左右。建築師還將貨櫃堆疊在下方的貨櫃之上，讓整體更有不同層次的設計感。這樣的設計方式不僅可以讓外觀更獨特，還可以增加生活的面積。
這間貨櫃屋的室內裝潢也讓人充滿驚喜，木頭的地板以及木製的家具讓人一點也不會感覺到貨櫃屋的工業冷冰冰感，並且告訴我們貨櫃屋也可以當作現代家庭的理想居所。
如果你擔心住在貨櫃屋就必須要到外頭洗澡的話，你就多慮了! 這間可愛柔和的白色的貨櫃屋安排了獨立的衛生間兼洗衣間，這樣的設計讓各個生活區域不會互相干擾，而盥洗的人也能享有獨立的隱密空間。
在貨櫃屋裡面生活不代表你就要過得很克難。這間貨櫃屋大概只有 20 英尺，但是在 13 平方米的生活空間裡面涵蓋了一間客廳與臥室，還有一間浴室。除此之外，在大片玻璃拉門的外頭是木頭的露臺，因此你還可以在天氣好的時候，沐浴在外頭的陽光下，超級愜意。
位在柏林 Treptow-Koepenick 區有棟以廢棄貨櫃所改建而成的學生公寓。以超過 200 個貨櫃所組合搭建而成的學生公寓讓學生們可以用最少的錢，擁有美麗別緻的居家空間。
鐵鏽色的外觀也許醫看並不是非常舒服，然而這樣的材質非常地堅固，還有絕緣效果，因此室內的環境非常舒適。
貨櫃屋很有魅力，但是你無法想像自己住在裡面嗎? 這間位在韓國的貨櫃屋提供了所有傳統房屋的便利以及舒適性。除了有各個生活區域之外，還有大片的木頭露臺以及泳池。
你除了可以在此享受愜意的生活之外，還能與戶外的自然環境更為貼近。
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