低價的替代品: 貨櫃屋

世界各地的大多數人都夢想擁有自己的房子，然而，房屋的價格通常都讓事與願違。

我們一直希望能幫大家既紹經濟實惠的解決方案，而貨櫃屋就是最棒的低價替代品。貨櫃屋以前常常被當作公共垃圾，但是現在越來越多的擁護者。我們將要為你介紹一些可以做為居家生活空間的範例，讓你了解貨櫃屋其實也能讓人住得舒適又愜意。

一個貨櫃屋要多少錢?

一個使用過的貨櫃成本的差異很大，一個月 12 米長的貨櫃屋大約需要 3.2 萬 到 10 萬左右，而一間貨櫃屋大約是 25 萬到 33 萬台幣左右。

在貨櫃屋裡面會不會很悶熱?

海運用的貨櫃通常設計為輕質結構的貨櫃，並且是以不銹鋼製成，而上面通常會漆上保護用的塗層以及彩色油漆。而現在大多數的貨櫃屋都有絕緣的處理，因此在貨櫃屋的通風也不會太差。

你應該在哪裡安裝貨櫃屋?

內政部規定貨櫃只要著於土地上，有頂蓋、梁柱、牆壁視同建築物，想長久使用就得申請正式建照。如果是臨時貨櫃屋的話也要申請執照，而臨時貨櫃屋的有效期為 5 年，年限一到便需要自行拆除，而臨時貨櫃屋以兩層樓為限。