看膩了一成不變的居家裝潢，想要幫家裡換一個新面貌嗎? 換家具，換家飾品或是找室內設計師大規模裝修都需要花費一筆不少的錢，在這個薪水堅持不漲的時代實在太過奢侈。如果你想要用小錢，為家中帶來嶄新的氣象與面貌，油漆是最省錢省事的方式了。大多數的人會選擇為牆面以及天花板漆上白色的油漆，然而其實偶爾大膽一下，選擇不常見的顏色反而能讓家中更有風格，所有的訪客都會感到驚喜連連。
接下來我們要介紹的是 2017 年最流行的牆面油漆色，如果你還沒跟上流行的話，現在還不遲，趕快殺去 DIY 店購買喜歡的油漆色以及刷具，親自動手改造你的生活空間吧!
綠色的植物能夠舒緩我們的緊張情緒，讓人更加放鬆，因此在家中漆上綠色的話，居住的人也能卸下身心的壓力。帶了一點棕與黃色的綠看起來十分柔和，讓家中能夠粉粉嫩嫩的。像是圖中的這面牆所使用的草木綠，就讓人彷彿置身在有徐徐微風的森林中，療癒效果十足。
冷色調可以讓人更容易沉靜下來，因此像是藍色就是受到眾多人歡迎的顏色。喜歡冷色調的你，可以為家中的牆面選擇淺紫色，不論是現代或是古典的室內裝潢，這種顏色都能完美消化各種不同的風格，並且可以消化獨樹一格或是充滿創意的室內裝潢。
柔和的顏色可以讓家中的裝飾與擺設更為和諧，來訪的客人也會立刻感到輕鬆自在，這也就是中性色的魅力。今年融合了灰色以及綠色的薄荷綠特別受到歡迎。你可以選擇家中的一面主牆，漆上薄荷綠，你會發現整體的空間會更為別緻，並且不會壓縮空間感。
與往年一樣，白色永遠不會在流行的顏色中缺席。白色的優點是它可以與任何的顏色做搭配，而且不論是用在客廳，廚房或是浴室中，都不會有任何不搭嘎的問題。白色可以跟任何的冷暖色調搭配，例如這張圖中，白色就與時髦的綠松石色搭配，成功地打造出簡單卻不失風格的室內風格。
如果你想要營造出淡淡的優雅風格的話，珍珠灰是非常好的選擇。這個顏色也能與任何風格的家具以及家飾品做搭配，而如果選用這樣顏色的家具，例如眼前這張沙發，就能夠營造出優雅的現代感。
淺粉紅色或是玫瑰色的牆面可以讓居家空間更加溫暖，不論你的居家空間走的是經典鄉村風或是工業風，都能用粉色做搭配。許多人會以為粉紅色太過女孩子氣，但其實淺粉紅色能夠與許多風格搭配，會讓你大吃一驚。
每一年都要保持樂觀的好心情，這樣才能一年比一年好! 想要有正面的能量的話，應該沒有比黃色更理想的顏色了吧? 黃色讓我們想起柔和的陽光，滋養著身心。如果你不喜歡太過刺眼的效果，可以學這張圖的作法，選用偏鵝黃色的黃色，然後不要連天花板都漆成黃色，這樣就能成功地打造出溫暖卻沒有壓迫感的居家空間。
許多人很害怕使用深色系，因為怕會有陰暗以及壓縮空間的情形發生，但其實深灰色比你想像地還來的實用耐看。例如這張圖使用了大膽的深色系，但是卻能夠襯托出家具的簡約之美，非常值得偷學。
藍色系是永遠不敗的顏色，而帶有一點青色的深藍色能夠讓你在家中像是優游在海洋中。如果你家中的客廳走現代風，那麼就非常適合選用這個顏色，搭配上淺色系的家具之後，保證會讓你的家更有魅力!
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