看膩了一成不變的居家裝潢，想要幫家裡換一個新面貌嗎? 換家具，換家飾品或是找室內設計師大規模裝修都需要花費一筆不少的錢，在這個薪水堅持不漲的時代實在太過奢侈。如果你想要用小錢，為家中帶來嶄新的氣象與面貌，油漆是最省錢省事的方式了。大多數的人會選擇為牆面以及天花板漆上白色的油漆，然而其實偶爾大膽一下，選擇不常見的顏色反而能讓家中更有風格，所有的訪客都會感到驚喜連連。

接下來我們要介紹的是 2017 年最流行的牆面油漆色，如果你還沒跟上流行的話，現在還不遲，趕快殺去 DIY 店購買喜歡的油漆色以及刷具，親自動手改造你的生活空間吧!