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最適合你家房子外牆的顏色

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外牆可以決定訪客對你家的第一印象，因此選擇最為合適的門面顏色便格外重要。

你所選則的油漆色將會展現你個人的品味，因此不需要有任何設限。然而在選擇外牆的顏色之前，你應該要知道什麼樣的顏色會呈現出什麼樣的風格，畢竟房子的外觀可能會好幾年都不變。

一般來說，像是橘色這樣的暖色調可以給人一種溫馨的感受，而如綠色或是藍色等冷色調則會給人一種清爽或是穩重的感覺。當然房子的大小以及位置，或者是陽光也會改變這些顏色給人的感受。

接下來我們將要提供一些小訣竅，讓你找到房子外觀的完美顏色。

1. 主要牆面與窗框的顏色

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這張中所有的窗框，圓柱都漆上了米白色，因此與牆面的鵝黃色格外地搭配，絲毫沒有衝突。

所以說，如果房子的外觀要漆上兩種以上不同的顏色的話，最好的方式就是先選好一個主要的色系，然後再以深淺明暗作為搭配的顏色。

想要為你的外牆尋找最完美的顏色的話，我們的專家可以協助你!

配色要點

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在外家中的房子搭配顏色之前，應該要選擇一個主色調，然後透過深淺明暗來組合。例如你可以將牆面漆成像圖中這樣的鵝黃色，然後再搭配上淺米白色，這樣兩者之間不會有衝突，但是又可以營造出更多層次。

2. 淺色系

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淺色系是房子外牆的經典顏色，除了常用的白色，米色以及黃色之外，還包括了橙色。

使用這些顏色的話，可以讓你的房子外觀更為明亮動人。像是途中這間房子，其外牆全部漆上了白色，搭配了灰色的屋瓦之後，給人一種十分優雅別緻的感覺。然而如果你房子的外牆漆成這種淺色系的話，便要注意維護清潔的工作，畢竟這樣的顏色比較容易會產生髒汙，而一有髒汙便會更加明顯，所以你可能需要定期請人來重新粉刷。

3. 考慮到燈光

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Beech Architects

Rear Garden

Beech Architects
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想要為你的房子外牆尋找最合適的顏色的話，還要考慮到這間房子是連棟的還是獨棟的。

除此之外，你也要考慮到房子是否可以接收到充足的照明。

大多數的業主會選擇淺色的外牆，搭配比較深色的屋頂。然而這張圖中採取不一樣的做法，屋主選擇深色系的外牆，搭配相較之下較為明亮的屋瓦。由於房子所在的位置可以接收到充足的光線，因此在綠意以及陽光的襯托之下，這間房子一點也不顯得過於陰暗。

而為了讓房子整體不會太過沉重，房子的底端使用了與屋頂相似的淺棕色，讓房子有不同的層次。

4. 不同的材質

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玻璃，木頭，金屬，石頭或是經典的混凝土牆要怎麼選? 當然，最簡單的作法是選擇混凝土的牆面，然而不同的建材也可以呈現出不一樣的風格。

例如在這張圖中，木頭的外牆搭配大片的玻璃窗便給人一種既質樸卻又現代的感覺。而玻璃的窗框則使用了鐵元素，因此展現了更多的曾。

玻璃可以讓整體的造型更有穿透性，並且讓陽光照射進屋內，但你就要再考慮到搭配百葉窗以及窗簾。

5. 鮮豔的顏色?

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Jomini &amp; Zimmermann Architekten

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你想要選擇鮮豔的顏色嗎? 其實我們建議選擇灰色調的顏色會比較好! 這個原因是因為房子外牆長期暴露在外頭的灰塵中，因此不建議使用鮮豔的顏色。

但如果說你真的想要使用亮綠色或是藍色呢? 那麼建議選用的顏色要符合房屋的調性。比方說，一間鄉村風的小木屋漆上亮眼的桃紅色? 可能不是那麼搭配。但是如果是一間位在被綠意環繞的木屋漆上深綠色的話，便能完美地融合在周遭的景物之中。除此之外，有時候選用大膽的亮紅色也會有意想不到的效果。

總而言之，如果你要選擇鮮豔的顏色的話，一定要退後好幾步看看房子跟周遭的環境，然後選擇一個最不突兀的顏色。

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6. 優雅的配色

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你喜歡優雅的風格的話，也可以用上不同的顏色。

比方說也許你的牆面是簡單的白色，窗框可以漆上帶灰的淺綠色，然後再搭配紅色的屋頂，這樣就可以打造出一個既優雅又美麗，但是又不會讓人感到無聊的房子外觀。

優雅配色再看

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比方說也許你的牆面是簡單的白色，窗框可以漆上帶灰的淺綠色，然後再搭配紅色的屋頂，這樣就可以打造出一個既優雅又美麗，但是又不會讓人感到無聊的房子外觀。

7. 巴洛克式風格的房子

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巴洛克式風格的房子十分華麗，因此會有許多有趣以及弧形的設計與不同的裝飾。此外，巴洛克式風格的建築常用大理石以及黃金，如果負擔不起這樣的素材的話，常常會使用鍍金的方式取代。

如果說你的房子走的是巴洛克式風格的話，你其實不需要再使用突兀的顏色，而是將焦點放在房子外牆精緻的裝飾品上，這樣子房子的樣貌才不會過於浮誇。

8. 文藝復興時期的房子

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Vienna State Opera

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文藝復興時期的房子外觀十分雄偉壯觀，而簡單的幾何形狀，例如圓形以及方形都是常見的結構。文藝復興時期的房子外牆常用深灰色，然後在白色的牆面上混搭褐色以及紅色。

當然，文藝復興風格的外牆顏色並沒有特別的規定，但是通常會將焦點擺在建築物原本的裝飾上。

9. 羅馬時期的建築

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羅馬式的建築十分經典，並且有許多的石頭彩繪以及精緻的裝飾。

而羅馬式的建築經常以石材堆疊而成，因此非常有份量

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