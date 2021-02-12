最適合你家房子外牆的顏色

想要為你的房子外牆尋找最合適的顏色的話，還要考慮到這間房子是連棟的還是獨棟的。

除此之外，你也要考慮到房子是否可以接收到充足的照明。

大多數的業主會選擇淺色的外牆，搭配比較深色的屋頂。然而這張圖中採取不一樣的做法，屋主選擇深色系的外牆，搭配相較之下較為明亮的屋瓦。由於房子所在的位置可以接收到充足的光線，因此在綠意以及陽光的襯托之下，這間房子一點也不顯得過於陰暗。

而為了讓房子整體不會太過沉重，房子的底端使用了與屋頂相似的淺棕色，讓房子有不同的層次。