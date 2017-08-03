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10個打掃家裡的小撇步

Peggy Yu Peggy Yu
Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna 客廳
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我們常懶得打掃家裡，即便在工作的時候可以專業又精准的執行任務，但是回到家就只想放空休息，以下我們就要給你幾個輕鬆打掃家中的小撇步！要不要動手來試試看！？

1.安裝容易清潔的傢俱是成功的一半

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只是清洗清潔是沒什麼效率的，因為只是打掃掉灰塵和碎屑。我們建議你從一開始與室內設計師溝通時，就應該在傢俱及衛生用品之間，留有足夠的打掃空間。

有些櫥櫃下方實在根本沒辦法掃，最簡單的就是不要買這些櫥櫃！在本案例中，這些衛浴設備都是容易清潔與維護的，如水槽櫃懸空在地板上、馬桶之間的空間也夠寬。

如此你可以快速、方便地清潔。要簡單清潔，就是要有容易清潔的的傢俱，就可以讓打掃如魚得水！

2.使用正確的工具

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Bongers Architecten

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我們常常看到屋主會使用錯誤的工具來打掃房子，因為錯誤的工具或清潔劑，可能反而讓你破壞了你的地板和沙發、也可能造成永久性地損壞。所以，請在購買時就多注意傢俱的正確清潔方式，才能讓你安全的做好工作。

3.無塵的環境

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Ethnic Chic – Home Couture

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讓家裏沒有灰塵是件值得努力的大事，因為灰塵不健康，過敏的人還會很痛苦，所以最好就是先用吸塵器，再使用濕布擦拭，建議少用除塵紙，因為它會讓灰塵繼續飛揚。

4.環保的打掃方式

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Masters of Interior Design

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最環保的打掃方式就是用檸檬水，聞起來也很新鮮。要確保你有將它用水稀釋，否則會吸引果蠅，保護小尖兵的你不能錯過。

5.快速的清潔

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CHORA architecten

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快速清潔是大家的共同訴求，讓你的家漂亮、整齊。這個案例就是其中之一，當然實際居住起來會比較亂，每週固定時間打掃可以維持一個整潔的環境。

6.先從樓上開始掃

Loft Amsterdam, De Ontwerpdivisie De Ontwerpdivisie 廚房
De Ontwerpdivisie

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De Ontwerpdivisie
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衣櫥可以用剛剛提到的天然的清潔劑清理。從上方與樓上開始打掃，這樣天花板的灰塵往下掉時，就可以按照順序一口氣全部清空。

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7.避免發霉

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Articima

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這種討厭的情況可能發生在浴室。黴菌可能會毀了一個漂亮的牆面，不過，像這個地中海瓷磚維護乾燥情況下，不太可能會產生黴菌，除此之外，請在使用後將浴室窗戶打開，若沒有窗戶也可以打開通風、打開浴室門至少十五分鐘以上。

8.強力吸塵器！

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Studio Groen+Schild

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在使用吸塵器之前，先將在地板上的一切傢俱搬起來！

9.窗戶

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使用吸塵器之前也應該關上窗戶，以免你邊清潔、窗戶又飛入更多灰塵，浪費力氣！不過你若有屬於自己一套節省時間的清潔方式，就保持原有的方式。

10.簡約的設計

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這與第一點有相同的概念：選擇易於清潔的傢俱內裝。這個明亮且有光滑表面的廚房就是一個很好的示範，因為簡約的設計讓污垢很容易被看到、且可以立即清除。

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