10個打掃家裡的小撇步

只是清洗清潔是沒什麼效率的，因為只是打掃掉灰塵和碎屑。我們建議你從一開始與室內設計師溝通時，就應該在傢俱及衛生用品之間，留有足夠的打掃空間。
有些櫥櫃下方實在根本沒辦法掃，最簡單的就是不要買這些櫥櫃！在本案例中，這些衛浴設備都是容易清潔與維護的，如水槽櫃懸空在地板上、馬桶之間的空間也夠寬。
如此你可以快速、方便地清潔。要簡單清潔，就是要有容易清潔的的傢俱，就可以讓打掃如魚得水！
我們常常看到屋主會使用錯誤的工具來打掃房子，因為錯誤的工具或清潔劑，可能反而讓你破壞了你的地板和沙發、也可能造成永久性地損壞。所以，請在購買時就多注意傢俱的正確清潔方式，才能讓你安全的做好工作。
讓家裏沒有灰塵是件值得努力的大事，因為灰塵不健康，過敏的人還會很痛苦，所以最好就是先用吸塵器，再使用濕布擦拭，建議少用除塵紙，因為它會讓灰塵繼續飛揚。
最環保的打掃方式就是用檸檬水，聞起來也很新鮮。要確保你有將它用水稀釋，否則會吸引果蠅，保護小尖兵的你不能錯過。
快速清潔是大家的共同訴求，讓你的家漂亮、整齊。這個案例就是其中之一，當然實際居住起來會比較亂，每週固定時間打掃可以維持一個整潔的環境。
衣櫥可以用剛剛提到的天然的清潔劑清理。從上方與樓上開始打掃，這樣天花板的灰塵往下掉時，就可以按照順序一口氣全部清空。
這種討厭的情況可能發生在浴室。黴菌可能會毀了一個漂亮的牆面，不過，像這個地中海瓷磚維護乾燥情況下，不太可能會產生黴菌，除此之外，請在使用後將浴室窗戶打開，若沒有窗戶也可以打開通風、打開浴室門至少十五分鐘以上。
在使用吸塵器之前，先將在地板上的一切傢俱搬起來！
使用吸塵器之前也應該關上窗戶，以免你邊清潔、窗戶又飛入更多灰塵，浪費力氣！不過你若有屬於自己一套節省時間的清潔方式，就保持原有的方式。
這與第一點有相同的概念：選擇易於清潔的傢俱內裝。這個明亮且有光滑表面的廚房就是一個很好的示範，因為簡約的設計讓污垢很容易被看到、且可以立即清除。
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