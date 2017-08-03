55 坪的郊區豪宅: 使用環保建材，含車庫的明亮寬敞居所

這座漂亮的住宅面積共 54.45180 坪，兩層樓的設計。下層附設一間寬敞的車庫，採用木頭和竹子為主要建材，上層有頂蓋遮護，灰色的外觀予人低調質樸的觀感。

停好車子後，爬上一道斜坡，穿過可愛的花園，便可抵達這座美麗的居所。