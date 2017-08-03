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55 坪的郊區豪宅: 使用環保建材，含車庫的明亮寬敞居所

Genie Chien Genie Chien
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隨著時代的進步及觀念的演進，現在大家都愈來愈重視生態環境及自然保護的議題，在選擇住宅時，也更加關注再生材料的運用，希望能與環境達成和平共處。今天我們要帶你去參觀一座位於哥倫比亞波哥大的建築專案，它是由 INGENIARQ 的建築師採用永續理念打造成的住家，不僅擁有生活必備的要素，更展示給你與大自然融合得完美無匹的典範！立刻就一起來參觀吧～

精緻的天然素材

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從門廊處，可以欣賞到美麗的花朵沿路陪伴著你進出。採用多種天然建材裝潢，木材和石頭讓這處空間流洩著自然的氛圍，很有質感的石板構成空間中的亮點！

一棟被大自然環繞的生態住宅

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這座漂亮的住宅面積共 54.45180 坪，兩層樓的設計。下層附設一間寬敞的車庫，採用木頭和竹子為主要建材，上層有頂蓋遮護，灰色的外觀予人低調質樸的觀感。

停好車子後，爬上一道斜坡，穿過可愛的花園，便可抵達這座美麗的居所。

前廊

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當你走上水泥樓梯後，你會到達陽臺的側面。這裡設置了進入房子的前門，上面有覆蓋著玻璃的木頭頂蓋，可供遮陽避雨，同時也有效保護這處門廊區塊～

令人驚絕的景觀

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進到室內，你可以看見每個房間都設有大型門窗，既可欣賞到遠山壯麗的景色，與大自然無縫接軌，同時還能享有充沛的自然採光和通風的效果。

這座漂亮的壁爐和開放式餐廳，採用鄉村混搭現代風格，營造出溫馨的家庭氣氛來。

現代感淺色裝潢

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儘管建築師採用生態概念來打造這座住宅，卻不意味著每個空間都得裝潢成鄉村路線。這裡運用現代風格的明朗色彩，創造出清新和諧的美感。

廚房與起居室及餐廳相連，動線上極為流暢毫無阻礙～

美麗的有蓋陽臺

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漂亮的陽臺連接著客廳和餐廳，木作結構搭配竹製屋頂，可以有效防止强烈的陽光直射。在黎明或黃昏時分，到此放鬆身心，擁抱戶外的大自然環境，真是人生一大享受～

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