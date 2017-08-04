小空間必備: 10 種讓你心胸開闊的開放式格局

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現在坪數小的房子很多，你知道最佳設計方式之一就是將格局都打掉、成為開放式的格局嗎？以下我們要帶給你10個案例，讓你學會將小空間變大的方法！
這個三房兩廳的空間，將每間坪數功能發揮到最大，室內設計師採用許多收納櫃與開放式櫃子，在主人的要求下，在此作為書房與餐廳的使用！
這個挑高空間看起來就是一個美好的秘密基地！採用透明玻璃的隔間設計，讓空間放大也不會有壓迫感！
餐廳與客廳有一致的方向與擺設，如此動線上簡潔、也保留最大使用空間。
小空間不宜使用過度複雜的色彩與圖騰，灰與黃就是你時尚又明亮的選擇！
這個鋼架書櫃不但可以放裝飾品、還可以作為空間隔間，但又不會讓空間過度擁擠，實在是要立刻收藏作為未來裝修的一張參考照片啊！
在客廳大膽的使用了斜向的天花，與窗外的山景做呼應。將視覺的焦點凝聚在窗外的綠色上，是否滿有趣的？！
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光線與色彩在這個家揮灑出北歐設計風格，窗框與早餐台的線條呼應，你說是否不錯呢！
軟沙發與高腳椅，都在告訴你這些空間的目的，不需要隔間就能說明！
大理石與木紋地板，或是地毯都可以做到一樣的效果。
了解管線配置之後，合理的外推其實也能幫助你放大使用空間，但要注意天後變化時、樓上樓下的漏水問題！先完善考量為妙！
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