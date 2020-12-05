拒絕厚實牆面！8 種取代牆的超輕盈隔間方式

傳統家中常用隔間將各區功能清楚分割，但現在因為坪數與設計偏好，很多人喜歡採用無隔間設計，少了層層阻隔，光線也能充分展現，且家人互動更為緊密。

這時用簡單的櫃子就能區隔出空間，能保留空間穿透感，也能坐下來好好吃頓飯！