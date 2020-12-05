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拒絕厚實牆面！8 種取代牆的超輕盈隔間方式

Peggy Yu Peggy Yu
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有別以往傳統將家中用一道道的牆面來清楚分化客廳、餐廳、廚房等空間，現在的裝潢設計推層出新，常見無隔間的設計，就連隔間或屏風也可以使用有趣或輕巧的方式來打造，可以巧妙地轉化空間！恰到好處的隔間櫃設計，不但可以巧妙分隔有限空間，甚至還可以融合書櫃收納，尋轉電視，電視櫃收納以及廚房收納等各種功能。在你構思DIY家庭隔間櫃的時，除了注意安全防火的材質之外，我們也建議可以使用吸音、抗震的材質！當然設計感也是我們所堅持的！以下我們就要給你幾個現代感十足的隔間範例！

1.開放式書櫃就是現成隔間櫃

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使用案例中的開放式書櫃當成隔間，可以展現屋主的品位與蒐藏，加上光源效果，彷彿就來到了小型藝廊。

其實若沒有這個隔間櫃，這空間也是成立，但客廳聚焦的視線就會看到餐廳，所以添加了一屏風，且書櫃後側就是一電視牆，客製化的設計更符合家中需求。

2.玻璃作為隔間

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這個家採用透明玻璃作為隔間，還特別將地板做不同顏色的區隔，將書房獨立出來，一旦進入這個與家中其他色彩相異的書房，就是屬於屋主的專心時間！

這種隔間通常建議作滑門設計，如此最能節省空間，而玻璃隔間若太過透明，可能會讓客人或小孩不小心一頭撞上！若能加上一些可愛的標語或裝飾品也是不錯選擇！

3.布簾就是最佳隔間

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許多租屋處也會使用布簾作為隔間，因為方便好清洗，也很容易依照租客需求來更換位置。

不過這樣的隔間少了一些隱私，可以在側邊黏上魔鬼沾，將’門縫‘徹底黏緊！

有哪些空間適合使用布簾？可以聯繫我們的專家為你解答！

4.設計感的玻璃隔間

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這個線條感的屏風隔間可以大概告訴你這個家的風格，且使用透明玻璃不會加重空間壓迫感，好清潔與好搬移正是一大優點！

5.收納櫃就是你的隔間

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許多系統傢俱會選用這個收納櫃作為隔間，展現實用與美觀，且櫃面還可充當中島使用，你很難對這個設計說不！

6.輕隔間乾脆換成矮櫃

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傳統家中常用隔間將各區功能清楚分割，但現在因為坪數與設計偏好，很多人喜歡採用無隔間設計，少了層層阻隔，光線也能充分展現，且家人互動更為緊密。

這時用簡單的櫃子就能區隔出空間，能保留空間穿透感，也能坐下來好好吃頓飯！

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7. 藝術玻璃櫃

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採用藝術玻璃櫃的形式分隔空間，給人一種半開放式的輕鬆感，還可以在玻璃櫃中放置自己喜歡的藝術品，加上燈光之後瞬間成為客廳的一大亮點！

8. 大電視也能當隔間！

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這與第一個案例有異曲同工之妙，只不過他是直接使用電視作為隔間，也可以設計作為兩側可旋轉的功能。

特別的是這個案例中間因為有上樓的樓梯，也有區隔空間的作用！這就是利用結構最現成又實際的隔間案例！

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