一起泡泡茶! 10 種讓你可以靜下心的忘憂泡茶空間

坐酌泠泠水，看煎瑟瑟塵。喝茶這件事可以很簡單，但卻也可以很不平凡，從史觀今，品茗在世界各地都有著不同的文化，茶道的美也漸漸地融入生活，我們不見得要對喝茶的規矩錙銖必較，但卻也可以用更具美感的方式讓喝茶成為一種生活的享受。一起泡泡茶吧!點子簿在這裡要分享10個美麗的泡茶空間，讓你可以靜下心忘卻煩憂。