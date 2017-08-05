一起泡泡茶! 10 種讓你可以靜下心的忘憂泡茶空間

坐酌泠泠水，看煎瑟瑟塵。喝茶這件事可以很簡單，但卻也可以很不平凡，從史觀今，品茗在世界各地都有著不同的文化，茶道的美也漸漸地融入生活，我們不見得要對喝茶的規矩錙銖必較，但卻也可以用更具美感的方式讓喝茶成為一種生活的享受。一起泡泡茶吧!點子簿在這裡要分享10個美麗的泡茶空間，讓你可以靜下心忘卻煩憂。
具現代感的休憩空間，說不說話在這裡似乎一點兒也不重要，有友相陪甚好，若無也可以寂寞佐茶。
詩歌可以佐茶，但佐茶的生活之道卻又蘊含了更深的人生哲理，若能杯水如名淡，應信春茶勝酒香。
以架高的臥榻代替床架，讓臥室也可以成為輕鬆寫意的泡茶空間，坐臥之間藉著茶香點綴了簡單的生活。
在文字與睡夢之間流淌，佐以茶香更讓這樣的美好勝於夢境，歲月因而靜好，生活得以安適。
古來文人在品茗的同時，也常跟著品詩詞，品字畫，而這些寫意的美通常都來自山水之間，從畫裡品味山水佐茶香，泡茶成為這空間的必需品了。
畫作中的山水，似乎比不上真正的遼闊天地，茶香美景的生活，夫復何求啊!
將須彌至於芥子之間概念空間，有著遼闊的細膩，卻更增添了家居的溫馨。
用一杯茶的時間感受這城市流動的美好，不需有太多文人雅士的閒情，只需要靜靜地享受茶香，然後忘卻煩憂。
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