你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

裝飾的魔力: 11 個將戶外空間打造成完美樂園的神奇創意

Genie Chien Genie Chien
homify 庭院
Loading admin actions …

住家總有些戶外空間，除了在這裡伸伸懶腰、做做運動，你都拿這些空間做什麼用途呢？每天早晚，當你急匆匆地進出家門，經過門庭之處時，都有一些想法浮上心頭，但是卻一直拿不定主意，究竟該如何將它重新裝潢過，好實現心中一些沈潛已久的夢想呢？今天我們要帶你去參觀 11 處住宅的戶外空間，保證看過之後，能夠帶給你滿滿的靈感！一起來看看吧～

1. 混凝土和木材打造的休閒走廊

homify
homify

homify
homify
homify

在這張照片中，我們可以看到改造前後的廊道空間。新裝上木質花架，創造出遮蔭的功能。地面也新鋪上木作地板，創造出溫馨舒適的視覺觀感。再用混凝土造出座位區，賦予走廊更多的休閒功能。

2. 自然風設計

COCON VINTAGE, Agence Laurent Cayron Agence Laurent Cayron 庭院
Agence Laurent Cayron

Agence Laurent Cayron
Agence Laurent Cayron
Agence Laurent Cayron

這座花園並未搭建任何遮蓋的建物，創造出接近自然的紓壓氛圍。採用質樸感的傢俱，像是籐椅和木製桌椅，搭配充滿活力的綠色，創造出親切舒適的氣氛來。

3. 中央庭院

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura 庭院
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

在這座傳統風格的住房中，有著一處寬敞的中央庭院。紅白相間的瓷磚和紅陶水池，包夾著一片綠色小花園，牆壁上流洩出噴泉，帶來自然清新的感受。

4. 日式和風

Örnek Projeler, Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları) Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları) 庭院
Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları)

Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları)
Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları)
Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları)

庭園空間不大，一樣可以打造一處充滿和風的造景。在這座日式花園裡，設計師採用小型的瀑布、河流，加上岩石、植被，外加一座小寶塔，就營造出不可思議的迷人風景！

5. 多功能實用款

Bike and log store with green roof Organic Roofs 庭院
Organic Roofs

Bike and log store with green roof

Organic Roofs
Organic Roofs
Organic Roofs

越來越多人採用自行車當作代步工具，倘若你也是單車族，不妨考慮為愛車打造一個家。這座小木棚既可讓愛車遮風避雨，屋頂上還可以作些綠化設計，堪稱一舉多得的超實用款！

​6. 簡單功能設計

abitazione, bbprogetto bbprogetto 庭院
bbprogetto

bbprogetto
bbprogetto
bbprogetto

有時，我們需要一條戶外的小徑，但同時卻又渴望擁有一座小花園。此時，你可以考慮這款設計。採用天然木質甲板，搭配美麗的綠色草坪和木造柵欄，讓整個空間充滿了活力和色彩！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 優雅的涼棚

Projeto Atibaia - SP, Samy & Ricky Arquitetura Samy & Ricky Arquitetura 庭院
Samy &amp; Ricky Arquitetura

Samy & Ricky Arquitetura
Samy &amp; Ricky Arquitetura
Samy & Ricky Arquitetura

想讓室內生活延伸到戶外，涼棚是不可或缺的配備！這座涼棚採用木頭為元素，搭配石材強調出自然氛圍，讓人感受到優雅休閒的魅力～

8. 水療天堂

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura 庭院 木頭 Green
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

倘若預算許可，你可以在花園裡創造一處豪華的享樂空間，像是讓你放鬆解壓的水療浴缸，周邊採用木頭裝置出甲板，再搭配休閒躺椅，便是千金不換的私人樂園！

喜歡這個設計嗎?讓專家協助你吧!

9. 低預算款

PAISAGISMO: JARDINS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores 庭院
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

想要只花少少的預算，就創造出美好的環境，最簡單的辦法就是運用各種盆栽器皿，搭配多樣化的植物，再添加板材和石頭為配角，便讓你的花園變得美麗非凡！

10. 木作環境

ガーデン「ウッド＋芝庭」 埼玉県さいたま市, NOD GARDEN NOD GARDEN 庭院
NOD GARDEN

NOD GARDEN
NOD GARDEN
NOD GARDEN

這處空間採用木頭為主要材料，在草坪上鋪設木作地板，與木材圍柵及木頭座區構成完美的匹配。地面運用白色石頭填充，創造出和諧的視覺觀感。

11. 完美的空間

homify 庭院
homify

homify
homify
homify

這處空間形同室內起居的延伸！客廳與餐廳融合為一體，灰色與藍色為主調，營造出舒心的氣氛，更與周遭植物構成完美的呼應，明亮清新舒適到極點，讓你完全不想進屋內！

如果你正在尋找改造陽台的創意，一定不能錯過以下文章：

15 座專為愛好戶外活動家庭打造的陽台

田園風味的別墅：結合木材和紅磚牆的 151 坪浪漫居所
喜歡這些將戶外空間打造成完美樂園的創意嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了