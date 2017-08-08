裝飾的魔力: 11 個將戶外空間打造成完美樂園的神奇創意

住家總有些戶外空間，除了在這裡伸伸懶腰、做做運動，你都拿這些空間做什麼用途呢？每天早晚，當你急匆匆地進出家門，經過門庭之處時，都有一些想法浮上心頭，但是卻一直拿不定主意，究竟該如何將它重新裝潢過，好實現心中一些沈潛已久的夢想呢？今天我們要帶你去參觀 11 處住宅的戶外空間，保證看過之後，能夠帶給你滿滿的靈感！一起來看看吧～