裝飾的魔力: 11 個將戶外空間打造成完美樂園的神奇創意

住家總有些戶外空間，除了在這裡伸伸懶腰、做做運動，你都拿這些空間做什麼用途呢？每天早晚，當你急匆匆地進出家門，經過門庭之處時，都有一些想法浮上心頭，但是卻一直拿不定主意，究竟該如何將它重新裝潢過，好實現心中一些沈潛已久的夢想呢？今天我們要帶你去參觀 11 處住宅的戶外空間，保證看過之後，能夠帶給你滿滿的靈感！一起來看看吧～
在這張照片中，我們可以看到改造前後的廊道空間。新裝上木質花架，創造出遮蔭的功能。地面也新鋪上木作地板，創造出溫馨舒適的視覺觀感。再用混凝土造出座位區，賦予走廊更多的休閒功能。
這座花園並未搭建任何遮蓋的建物，創造出接近自然的紓壓氛圍。採用質樸感的傢俱，像是籐椅和木製桌椅，搭配充滿活力的綠色，創造出親切舒適的氣氛來。
在這座傳統風格的住房中，有著一處寬敞的中央庭院。紅白相間的瓷磚和紅陶水池，包夾著一片綠色小花園，牆壁上流洩出噴泉，帶來自然清新的感受。
庭園空間不大，一樣可以打造一處充滿和風的造景。在這座日式花園裡，設計師採用小型的瀑布、河流，加上岩石、植被，外加一座小寶塔，就營造出不可思議的迷人風景！
越來越多人採用自行車當作代步工具，倘若你也是單車族，不妨考慮為愛車打造一個家。這座小木棚既可讓愛車遮風避雨，屋頂上還可以作些綠化設計，堪稱一舉多得的超實用款！
有時，我們需要一條戶外的小徑，但同時卻又渴望擁有一座小花園。此時，你可以考慮這款設計。採用天然木質甲板，搭配美麗的綠色草坪和木造柵欄，讓整個空間充滿了活力和色彩！
想讓室內生活延伸到戶外，涼棚是不可或缺的配備！這座涼棚採用木頭為元素，搭配石材強調出自然氛圍，讓人感受到優雅休閒的魅力～
倘若預算許可，你可以在花園裡創造一處豪華的享樂空間，像是讓你放鬆解壓的水療浴缸，周邊採用木頭裝置出甲板，再搭配休閒躺椅，便是千金不換的私人樂園！
喜歡這個設計嗎?讓專家協助你吧!
想要只花少少的預算，就創造出美好的環境，最簡單的辦法就是運用各種盆栽器皿，搭配多樣化的植物，再添加板材和石頭為配角，便讓你的花園變得美麗非凡！
這處空間採用木頭為主要材料，在草坪上鋪設木作地板，與木材圍柵及木頭座區構成完美的匹配。地面運用白色石頭填充，創造出和諧的視覺觀感。
這處空間形同室內起居的延伸！客廳與餐廳融合為一體，灰色與藍色為主調，營造出舒心的氣氛，更與周遭植物構成完美的呼應，明亮清新舒適到極點，讓你完全不想進屋內！
如果你正在尋找改造陽台的創意，一定不能錯過以下文章：