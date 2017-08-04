改造老公寓: 一個擁有超別緻廚房的溫馨好空間

老屋改造的魅力無限大，厲害的專家能夠看到老房子的潛力，然後賦予讓人意想不到新生命。如果你有一間看似殘破不堪的老公寓的話，千萬不要就此放棄，趕快著手改造它吧!
如果你不相信老屋也能重生的話，這一本點子簿將會讓你甩開你的疑慮。這間老公寓原本的設備已經跟不上時代，而屋內更是沒有任何風格可言。在專家動手改造之後，這間老公寓變身成為一個擁有超別緻廚房的溫馨好空間。
現在就讓我們一起來看看吧!
看看改造前廚房的樣子，那黃色的磁磚給人一種泛黃的老舊感。
仔細一看，廚房的設備實在太退流行，因此煮飯的人無法大展身手之餘，心情也更暴躁。
改造前的公共領域的木頭地板需要重新維修，而空白的牆面雖然不是太糟，但需要重新粉刷。
改造前的衛浴設備顏色沒有朝氣，雖然還可以使用，但是整體的風格過於老派。
浴缸也是同樣的酒紅色系，整體空間過於昏黃，需要重新規劃照明設計。
改造後的廚房鋪上了白色的磁磚牆面，超級別緻。
一字形的廚房簡單卻有現代的設備，因此非常方便。除此之外，木頭的層架不僅實用，也很美觀。
仔細一看，像是燈具等小細節，都為廚房增添了設計感。
從這個角度可以看到廚房旁邊的收納設計，有大量儲物空間的白色櫥櫃十分簡單，因此不會壓縮空間感。
改造後的浴室選用了大理石磁磚以及木頭的洗手台，讓浴室空間立刻亮起來。
除此之外，現代的陶瓷洗手台也讓整體氛圍更有朝氣。
改造後的浴缸改為白色，搭配淺色系的大理石牆面非常別緻。