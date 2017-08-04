你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

改造老公寓: 一個擁有超別緻廚房的溫馨好空間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Reforma Departamento AP, Estudio CRUDO Estudio CRUDO
Loading admin actions …

老屋改造的魅力無限大，厲害的專家能夠看到老房子的潛力，然後賦予讓人意想不到新生命。如果你有一間看似殘破不堪的老公寓的話，千萬不要就此放棄，趕快著手改造它吧!

如果你不相信老屋也能重生的話，這一本點子簿將會讓你甩開你的疑慮。這間老公寓原本的設備已經跟不上時代，而屋內更是沒有任何風格可言。在專家動手改造之後，這間老公寓變身成為一個擁有超別緻廚房的溫馨好空間。

現在就讓我們一起來看看吧!

改造前: 過時的風格

Reforma Departamento AP, Estudio CRUDO Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

Estudio CRUDO
Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

看看改造前廚房的樣子，那黃色的磁磚給人一種泛黃的老舊感。

仔細一看，廚房的設備實在太退流行，因此煮飯的人無法大展身手之餘，心情也更暴躁。

改造前的公共領域

Reforma Departamento AP, Estudio CRUDO Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

Estudio CRUDO
Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

改造前的公共領域的木頭地板需要重新維修，而空白的牆面雖然不是太糟，但需要重新粉刷。

改造前的衛浴設備

Reforma Departamento AP, Estudio CRUDO Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

Estudio CRUDO
Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

改造前的衛浴設備顏色沒有朝氣，雖然還可以使用，但是整體的風格過於老派。

改造前的浴缸

Reforma Departamento AP, Estudio CRUDO Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

Estudio CRUDO
Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

浴缸也是同樣的酒紅色系，整體空間過於昏黃，需要重新規劃照明設計。

改造後的廚房

Reforma Departamento AP, Estudio CRUDO Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

Estudio CRUDO
Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

改造後的廚房鋪上了白色的磁磚牆面，超級別緻。

一字形的廚房簡單卻有現代的設備，因此非常方便。除此之外，木頭的層架不僅實用，也很美觀。

仔細一看，像是燈具等小細節，都為廚房增添了設計感。

改造後的收納設計

Reforma Departamento AP, Estudio CRUDO Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

Estudio CRUDO
Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

從這個角度可以看到廚房旁邊的收納設計，有大量儲物空間的白色櫥櫃十分簡單，因此不會壓縮空間感。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

Reforma Departamento AP, Estudio CRUDO Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

Estudio CRUDO
Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

改造後的浴室

Reforma Departamento AP, Estudio CRUDO Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

Estudio CRUDO
Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

改造後的浴室選用了大理石磁磚以及木頭的洗手台，讓浴室空間立刻亮起來。

除此之外，現代的陶瓷洗手台也讓整體氛圍更有朝氣。

改造後的浴缸

Reforma Departamento AP, Estudio CRUDO Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

Estudio CRUDO
Estudio CRUDO
Estudio CRUDO

改造後的浴缸改為白色，搭配淺色系的大理石牆面非常別緻。

延伸閱讀: 改造 20 年老屋：一個簡約現代、溫暖明亮的木質好居所

小空間必備: 10 種讓你心胸開闊的開放式格局
你喜歡這個老屋改造案嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了