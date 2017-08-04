290 平方米的獨棟房: 一間擁有木頭大露臺的純白現代之家

白色是經典不敗的顏色，也是現代建築最常使用的色系。如果說你鍾情於白色，並且深愛現代建築的簡約線條的話，這本點子簿所要介紹的獨棟房絕對會擄獲你心。
由德國的專家所打造的 290 平方米的獨棟房有著俐落的方形結構，白色的外牆則讓人感到十分清爽。房子的正面有個前車庫，顯眼卻又低調。房子的後方擁有愜意的木頭大露臺，以及大片的綠地。
現在就出發一起欣賞這間 290 平方米的獨棟房，為你的夢想之家找靈感~
在看房子的正面外觀之前，先讓我們來到愜意的戶外空間吧!
你可以看到白色的外牆與淺色的木頭共同編織出柔和的畫面。露臺區連結了室內與庭院的區域，上面僅是擺放簡單的戶外餐桌椅以及躺椅，就讓全家人可以在此樂享戶外時光。
房子的正面有著俐落的方形線條，上下的層次營造出絕佳設計感。一樓的車庫門為深色系，因此與白色的外牆產生了強烈的對比。房子雖然十分顯眼，卻又非常低調。
房子後方的落地窗使用了反光的玻璃，因此可以提供屋主更好的隱私性。
長形的木頭露臺讓人看到來自自然的美麗紋路，讓人感到格外放鬆。
走進屋內後，純白的牆面搭配上大片落地窗以及挑高的天花板，整個空間明亮又寬敞，讓人精神一振。
客廳以及用餐區之間只有壁爐的小面牆簡單做區隔，開放式的設計讓各個空間完美連結。
簡約的白色家具，以及天花板的吊燈，都顯示了現代風格的美麗。
在這個家中的居家裝潢中，你可以看到白色的美麗。
木頭的餐桌帶來溫度，白色的廚房則整潔又有設計感。
木頭的踏階讓人就算赤腳也不感到冰冷，而被陽光環繞的空間更是讓樓梯間揮別了陰暗的個性。
浴室使用了米色，因此非常紓壓。
一樣擁有大片玻璃拉門的浴室非常通透，室內明亮且通風良好。