290 平方米的獨棟房: 一間擁有木頭大露臺的純白現代之家

白色是經典不敗的顏色，也是現代建築最常使用的色系。如果說你鍾情於白色，並且深愛現代建築的簡約線條的話，這本點子簿所要介紹的獨棟房絕對會擄獲你心。

由德國的專家所打造的 290 平方米的獨棟房有著俐落的方形結構，白色的外牆則讓人感到十分清爽。房子的正面有個前車庫，顯眼卻又低調。房子的後方擁有愜意的木頭大露臺，以及大片的綠地。

現在就出發一起欣賞這間 290 平方米的獨棟房，為你的夢想之家找靈感~