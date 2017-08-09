兩層樓獨棟房: 一間充滿開放感與木質溫暖的完美家庭住宅

你曾經想像過屬於你的理想居所的樣貌嗎? 如果說你在城市中居住了一陣子的話，想必會渴望鄉間的質樸以及恬淡氣息。如果能夠被大量的綠意圍繞的話，那麼身心也會更加舒適健康。
這一本點子簿要帶大家來到日本的鄉下，欣賞一間長方形結構的兩層樓獨棟房。這間房子的室內充滿開放感，並且散發著木質的溫暖氣息。專家在一樓所規劃設計的玻璃拉門讓身在公共領域的人也能感受戶外的氣息，是非常棒的設計。
現在就出發一起看看這間兩層樓獨棟房吧~
首先先讓我們參觀這個家的露臺。
以木頭鋪成的甲板非常寬敞，上面擺放著木頭的戶外餐桌椅，以及烤肉的用具。光是想像假日時邀請親朋好友來此一起歡聚的畫面，是不是就非常幸福呢?
退後好幾步，你可以看到這間房子被滿滿的綠意所包圍著，而墨綠色的外牆與周遭的景色毫無違和感，十分和諧。
從這張圖片也能發現專家所規劃的大量玻璃窗，可以想像室內絕對洋溢著充足的自然光。
日本人最愛的就是木頭的質感了，而在這間房子裡也自然地使用了大量的木材。
不管是地板或是天花板，都可以見到木頭的美麗紋路，以及其塑造出的溫馨氣息。
沙發正對著大片的落地窗，從室內就可以看到外頭的自然景觀，非常悠閒放鬆。
廚房緊鄰著落地窗，不僅明亮通風也非常棒。
吧檯桌兼流理台的設計十分多功能，而同樣使用大量木頭的廚房區域讓人感到十分放鬆。
浴室結合了玻璃以及木頭這兩種元素，因此既有日本獨特的風格，又不失現代感。
洗手台的區域與洗澡的區域分開，並且以地板的材質區分區塊，是非常聰明的做法。