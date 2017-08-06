石材和木材的完美搭配：36 坪的郊區豪華別墅

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這棟別墅猶如置身於綠洲當中，四周都是青青的草坪和大樹，加上簡約的設計風格，全身上下散發著一種優雅的味道，是間非常夢幻的房子。在郊外的房子擁有非常舒適的環境和廣闊的空間，只要加上適當的建築設計和裝潢，它的可能性可以非常大。就像這一間 36 坪的房子，它選用了經典簡約的北歐風情，從戶外的庭園到室內的設計都非常完美，絕對是一間值得參考的好例子哦！
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這間別墅選用了很多自然的建材，例如石材、木材、和草坪等等的元素，讓房子和鄰近的郊外融為一體，給人一種溫馨自在的感覺。而它的屋頂選用了灰色的磚瓦和煙囪充滿了經典的設計，讓人感到很安穩。
這間房子擁有很多戶外的空間，建築師善用了這個優點建設了一個廣闊的庭園和休憩的空間，就像這涼亭。全木造的設計涼亭跟青綠的花園打成一片，配上時尚的傢具和傢飾品，真是美絕了！
每一個成功的設計都需要用心的設計，平面的設計圖可以幫助室內設計師和佈置師掌握房子的空間，進行精密的規劃和分區，讓每個空間也可以充分地利用。
客廳的設計選用了大地色系的顏色和木材，加上通透的玻璃設計展現了戶外的草園，真是充滿了大自然的感覺。再加上深色的室內裝飾品，例如灰色的地毯、牆上的吊畫和黑色的咕𠰠，它們都讓房子更有層次感。
開放式的廚房設計給人一種時尚的感覺，再加上全白色的廚櫃，讓空間變得明亮照人。廚房裝修師還在一旁的位置裝設了酒吧臺，善用了角落的空間。
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