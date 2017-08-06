石材和木材的完美搭配：36 坪的郊區豪華別墅

這棟別墅猶如置身於綠洲當中，四周都是青青的草坪和大樹，加上簡約的設計風格，全身上下散發著一種優雅的味道，是間非常夢幻的房子。在郊外的房子擁有非常舒適的環境和廣闊的空間，只要加上適當的建築設計和裝潢，它的可能性可以非常大。就像這一間 36 坪的房子，它選用了經典簡約的北歐風情，從戶外的庭園到室內的設計都非常完美，絕對是一間值得參考的好例子哦！

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