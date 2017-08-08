田園風味的別墅：結合木材和紅磚牆的 151 坪浪漫居所

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這間充滿田園風味的別墅散發著像童話般的浪漫，紅磚牆的設計配上昏黃的燈光，真是一個非常溫馨的家。它擁有廣闊的空間，坪數接近 151 坪，再加上可以讓孩子們盡情跑跳，大人們悠閒喝茶用餐的戶外休憩空間，房子變得更完美零缺點。鄉村風味的建築設計，配搭上豪華的家居用品和傢飾品，美得讓人驚嘆！
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這間別墅的外在採用了很多自然的建材，石材和木材鋪設的戶外空間，加上木造的屋頂和庭院的草坪，真是充滿了田園的風味！齊全的花園和景觀設備讓你天天都可以享受戶外的空間，好好地休息。
別墅的正面又是另外一個樣貌，精緻的雕花鐵柵欄美得讓人想要駐足欣賞許久。入口的照明將植物照射地更加動人，並且營造出浪漫的氣息。
除了廣闊的庭院，它還裝設了游泳池、戶外的水療設備和室外的廚房等等，讓住戶隨時都可以開派對，享受豪華的生活。
在室內的大廳採用了簡約的風格和大地色系的顏色，加上紡織的地毯、透光的窗簾和典雅的室內裝飾品，讓人感到特別的舒適自在。
這個卧室的設計讓人難以想像，在窗台的位置擺放了水療的設備和洗手盆，真是太豪華了！
專家沒有放過可用的小角落，在此擺放古典的座椅與茶几，打造成一個獨處的好空間。
鏤空的樓梯設計加上古典的燈光照明和獨特的油漆設計，令房子散發著古典優雅的氣質。
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