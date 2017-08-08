田園風味的別墅：結合木材和紅磚牆的 151 坪浪漫居所

這間充滿田園風味的別墅散發著像童話般的浪漫，紅磚牆的設計配上昏黃的燈光，真是一個非常溫馨的家。它擁有廣闊的空間，坪數接近 151 坪，再加上可以讓孩子們盡情跑跳，大人們悠閒喝茶用餐的戶外休憩空間，房子變得更完美零缺點。鄉村風味的建築設計，配搭上豪華的家居用品和傢飾品，美得讓人驚嘆！

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