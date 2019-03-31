室內植物怎麼養？6個你不可不知的小訣竅

植栽需要日照、空氣、水，但在室內容易被高樓大廈、牆面的陰影給遮蔽，此時，你就需要清出一個好的角落，能通風、有太陽光的照射，才能讓植物進行光合作用！

此外，若無法充分享受日光，建議可以將植栽輪流放置到日窗處，輪流曬太陽，甚至也可以使用人工日照，建議購買之前就查詢你的室內盆栽需要多少光源。