室內植物怎麼養？6個你不可不知的小訣竅

空氣污染最近成為台灣越來越嚴重的問題之一，有些人開始在陽台或家中擺放盆栽，希望可以改善空氣品質，不過室內的植物該怎麼養呢？與室外有哪些差異？如何能夠增加氧氣、減少二氧化碳呢？以下我們給你7個小撇步，幫助你維護室內空氣！
植栽需要日照、空氣、水，但在室內容易被高樓大廈、牆面的陰影給遮蔽，此時，你就需要清出一個好的角落，能通風、有太陽光的照射，才能讓植物進行光合作用！
此外，若無法充分享受日光，建議可以將植栽輪流放置到日窗處，輪流曬太陽，甚至也可以使用人工日照，建議購買之前就查詢你的室內盆栽需要多少光源。
定期擦拭葉面可以清除葉面上的灰塵，讓光合作用進行更加順暢，就像定期清洗濾網、擦拭冷氣機或是電風扇葉片，能讓機器發揮最大效用。
此外，留意盆栽裡乾枯的葉子，並且經常修剪、清理，不然他們只會讓養份白白消耗，甚至產生害蟲。盆栽裡的枯花也要清除、盆栽保持清潔、才能讓植栽健康！
有些人會在植栽中使用肥料，建議室內盆栽可用水溶性肥料，因為可以經由葉片直接吸收，最好是少量多次，依包裝說明在滴入所需要的劑量，也可以噴灑於葉面或是澆於盆中，就可以讓植物長得健康營養。
對辦公室上班族來說，綠色植栽可以讓視覺休息放鬆，更可以吸附髒污，一般來說，表面有絨毛或皺摺的葉面、深色的葉子，最能夠吸附髒污、給予較好的氧氣量，建議室內每9平方公尺，就應該放置一盆6寸的盆栽，可以幫助改善空氣品質。
建議下班或休假之前，可以將盆栽移到間接日曬處、盆底留水，或是先一次澆透，保持濕潤，回來也不怕它枯萎。
多肉植物若沒有充分日曬，就容易「徒長」，就是只有莖不斷長高，卻不長葉或花，造成植物越來越脆弱，
有些植物在盆底會跑出根來透氣，甚至土壤表面也有細根浮現，這就表示這個盆栽已經hold不住這個植物，該幫它搬個新家了！
先將盆栽敲一敲、使土鬆動，再慢慢的分離出根莖處，若有壞死的根也建議一併修除，在將它放入新土與新盆栽之中，也可以增添肥料，讓盆栽一分為二長大！
許多人喜歡小巧的蕨類植物，但他卻不如想像中的容易照料，其實蕨類大都喜好潮濕環境，若空氣太乾燥，像是冷氣房，就容易枯黃。
我們建議你將他移到較潮濕的地方，如浴室、廁所，也可以葉面上噴水以增加濕度。但蕨類的根部又較為脆弱，注意別讓他不過度澆濕、但環境還是有濕氣，才能給他健康地生長環境！
室內設計師也可以幫你照到適合植栽位置。