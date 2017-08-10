13 個裝飾露台和庭院的超強創意

夏日炎炎，總是令人嚮往有著清涼和風吹拂，又能安靜下來沈澱身心的角落。住家的露台或庭院，絕對好過搭乘交通工具，千里跋涉到遙遠的度假地點。今天就讓我們來檢視一下，你那荒廢已久的住家庭院吧！以下 13 座漂亮的範例，保證可以啟發你滿滿的創意，只要好好動手整造自己的空間，你也可以享有這麼優雅的休閒環境！