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13 個裝飾露台和庭院的超強創意

Genie Chien Genie Chien
SUBURRA , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS 露臺
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夏日炎炎，總是令人嚮往有著清涼和風吹拂，又能安靜下來沈澱身心的角落。住家的露台或庭院，絕對好過搭乘交通工具，千里跋涉到遙遠的度假地點。今天就讓我們來檢視一下，你那荒廢已久的住家庭院吧！以下 13 座漂亮的範例，保證可以啟發你滿滿的創意，只要好好動手整造自己的空間，你也可以享有這麼優雅的休閒環境！

1. 古樸風

AUTOREGGENTE Table - HEXAGON Stool / Sidetable - CHARLOTTE Armchair CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET 露臺
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

AUTOREGGENTE Table – HEXAGON Stool / Sidetable – CHARLOTTE Armchair

CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

結合傳統與現代，這座庭院呈現出古樸雅緻的外觀！家裡若有閒置的古董傢俱，可以用來妝點這麼舒適美麗的空間喔！

2. 北歐風

trasformazione di una veranda, Fabio Carria Fabio Carria 陽台、門廊與露臺 配件與裝飾品 木頭 White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

斯堪地納維亞風格的特點，就是簡單又自然。想要打造這款陽臺，最重要的是運用中性色系和木質建材，再加上簡約的傢俱飾品～

3. 屋頂上的花園

Attico vista castello medievale, Bureau69 Architects Bureau69 Architects 露臺
Bureau69 Architects

Bureau69 Architects
Bureau69 Architects
Bureau69 Architects

在屋頂上安裝人造草皮，栽植起多樣化的花草，為空間創造清新活潑的氛圍。如此漂亮可愛的花園，當真是人見人羨呢！

4. 水療設計

Wellnessbereich Vorher - Nachher, Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung 露臺
Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung

Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung
Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung
Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung

你曾經夢想過擁有自己的水療浴缸嗎？在露臺上安裝起室外按摩浴缸，全年都可以來此享受舒適泡澡。如果再加裝屋頂遮覆，不分晴雨天都可盡情享受喔！

5. 盆景的運用

Attico a Monte di Procida, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione 陽台、門廊與露臺 家具
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

盆景是裝潢陽臺的重要元素，依地方大小、整體風格，你可以盡情發揮自己的創意。缺乏靈感時，不妨求助園藝專家提供專業建議。

6. 牆面裝潢

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio 露臺
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

想要讓自家庭園變成一個私有的樂園，最簡單的作法便是採用木頭鑲板，讓休閒時間更有隱私感！

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7. 混搭風

homify 露臺 水泥 Red
homify

homify
homify
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露台是處可以充分展現創意的空間。想不出來該走現代風、復古風，還是時尚風嗎？不妨任想像力飛舞，隨意實驗混搭風吧！

8. 小書房

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design 露臺
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

空間迷你的陽台，可以設計成小型的書房。只要擺張桌子，放上舒適的沙發座，就能營造出讓人放鬆休閒的心情～

9. 小餐廳

Однокомнатная квартира в ЖК «Подкова», г. Нижний Новгород, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio 露臺
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

延續上一款設計，你也可以把陽臺設計成迷人的餐飲空間。擺上一座櫃檯，加上幾張凳子，瞧！現在你已擁有一座可愛的觀景餐廳了～

10. 全套設備

Una terrazza tutta da vivere, Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani 平屋頂
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

讓這處空間成為無拘無束的休閒環境，你所需要的配備包括有：室外按摩浴缸、超舒服躺椅，以及可以遮陽避雨的頂棚～

喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!

11. 慵懶風

progetto terrazze , Bazardeco Bazardeco 露臺
Bazardeco

Bazardeco
Bazardeco
Bazardeco

不想大動土木，就來運用這款慵懶設計吧！擺上矮座沙發，加上咖啡桌，簡單、經濟，同樣能享受滿滿的戶外閑暇時光～

12. 綠化點子

SUBURRA , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS 露臺
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

為露台添加綠意，是裝飾的絕佳點子。如果你不善於照顧植物，最好選擇不需要花費太多時間心力的品種，同樣能夠發揮綠化作用，卻省去許多維護的功夫～

13. 戶外廚房

Varanda Gourmet, Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores 露臺
Cláudia Hypolito Arquitetura &amp; Interiores

Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores
Cláudia Hypolito Arquitetura &amp; Interiores
Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores

如果你喜歡開趴，可以考慮在露臺上裝置起廚房，加些燒烤配備，就能在室外享受美好的聚會時光～

如果你正在尋找露台空間設計，一定不能錯過以下文章：

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