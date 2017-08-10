13 個裝飾露台和庭院的超強創意

夏日炎炎，總是令人嚮往有著清涼和風吹拂，又能安靜下來沈澱身心的角落。住家的露台或庭院，絕對好過搭乘交通工具，千里跋涉到遙遠的度假地點。今天就讓我們來檢視一下，你那荒廢已久的住家庭院吧！以下 13 座漂亮的範例，保證可以啟發你滿滿的創意，只要好好動手整造自己的空間，你也可以享有這麼優雅的休閒環境！
結合傳統與現代，這座庭院呈現出古樸雅緻的外觀！家裡若有閒置的古董傢俱，可以用來妝點這麼舒適美麗的空間喔！
斯堪地納維亞風格的特點，就是簡單又自然。想要打造這款陽臺，最重要的是運用中性色系和木質建材，再加上簡約的傢俱飾品～
在屋頂上安裝人造草皮，栽植起多樣化的花草，為空間創造清新活潑的氛圍。如此漂亮可愛的花園，當真是人見人羨呢！
你曾經夢想過擁有自己的水療浴缸嗎？在露臺上安裝起室外按摩浴缸，全年都可以來此享受舒適泡澡。如果再加裝屋頂遮覆，不分晴雨天都可盡情享受喔！
盆景是裝潢陽臺的重要元素，依地方大小、整體風格，你可以盡情發揮自己的創意。缺乏靈感時，不妨求助園藝專家提供專業建議。
想要讓自家庭園變成一個私有的樂園，最簡單的作法便是採用木頭鑲板，讓休閒時間更有隱私感！
空間迷你的陽台，可以設計成小型的書房。只要擺張桌子，放上舒適的沙發座，就能營造出讓人放鬆休閒的心情～
延續上一款設計，你也可以把陽臺設計成迷人的餐飲空間。擺上一座櫃檯，加上幾張凳子，瞧！現在你已擁有一座可愛的觀景餐廳了～
讓這處空間成為無拘無束的休閒環境，你所需要的配備包括有：室外按摩浴缸、超舒服躺椅，以及可以遮陽避雨的頂棚～
喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!
為露台添加綠意，是裝飾的絕佳點子。如果你不善於照顧植物，最好選擇不需要花費太多時間心力的品種，同樣能夠發揮綠化作用，卻省去許多維護的功夫～
如果你喜歡開趴，可以考慮在露臺上裝置起廚房，加些燒烤配備，就能在室外享受美好的聚會時光～
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