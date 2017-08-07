超特別！一間有可愛小閣樓的開放式 L 形小木屋

整個家是Ｌ型的設計，是朝著山的方向一起設計的。
中間的陽台就設計成三角形的樣子，很有趣的造型！
二樓閣樓是小孩子的房間，手把的造型、門口的樣子都很獨特，住在獨一無二的小木屋就是很有趣！
一年四季都可以享受全景的景觀，超大的落地窗與車庫一般的門。
聯繫建築師，請他為你量身定製！
這個工業風格的燈具，讓空間的鄉村沒那麼重，黑色的線條點綴出流行感。
牆面上的掛畫也很有個性，利用裝飾品就能改變家中氛圍。
開放式空間，沒有隔間只有大片窗戶與整排的書桌，在這樣的共享環境長大心胸一定很開闊！
孩子長大之後只要善用隔間，就能隔出獨立的房間，這就是移動式傢俱的優點！注意到這個樓梯造型也超有趣！
半層地下室也加裝了玻璃，不怕沒有自然光與空氣！
清水模一般的牆面、滑門設計都讓人瞬間忘記是住在小木屋裡。
屋頂的交界處下方剛好是一間二樓的房間，交界處加高了空間，如此一來也不會有壓迫感。
平常作為和室、聊天的地方、也可以變身成為客房！
日常生活就是坐在木桌前、戶外桌，與家人一起用餐、到天黑之前都不需要太多電燈！
這家人就喜歡與大自然共存的感覺。
到了晚上，也可以坐在戶外椅子上，看著星空與自己所愛的一切！有自己的生活就是這樣簡單美好！