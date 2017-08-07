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超特別！一間有可愛小閣樓的開放式 L 形小木屋

Peggy Yu Peggy Yu
曲居 kyokkyo, UZU architects UZU architects 房子
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這個在大阪的設計師，將郊區小木屋的獨特性完全呈現，外觀是有趣的Ｌ型，兩層樓開放式設計、超大片的玻璃窗，充分享受大自然的洗禮！快點跟我們homify360一起看看超棒的各角度！

外觀

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UZU architects

UZU architects
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整個家是Ｌ型的設計，是朝著山的方向一起設計的。

中間的陽台就設計成三角形的樣子，很有趣的造型！

內裝

曲居 kyokkyo, UZU architects UZU architects 客廳
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二樓閣樓是小孩子的房間，手把的造型、門口的樣子都很獨特，住在獨一無二的小木屋就是很有趣！

從內往外看

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UZU architects
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一年四季都可以享受全景的景觀，超大的落地窗與車庫一般的門。

聯繫建築師，請他為你量身定製！

從上往下看二

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UZU architects
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這個工業風格的燈具，讓空間的鄉村沒那麼重，黑色的線條點綴出流行感。

牆面上的掛畫也很有個性，利用裝飾品就能改變家中氛圍。

二樓整體的設計

曲居 kyokkyo, UZU architects UZU architects 嬰兒房/兒童房
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開放式空間，沒有隔間只有大片窗戶與整排的書桌，在這樣的共享環境長大心胸一定很開闊！

孩子長大之後只要善用隔間，就能隔出獨立的房間，這就是移動式傢俱的優點！注意到這個樓梯造型也超有趣！

從走廊看到內外兩側

曲居 kyokkyo, UZU architects UZU architects 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
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半層地下室也加裝了玻璃，不怕沒有自然光與空氣！

清水模一般的牆面、滑門設計都讓人瞬間忘記是住在小木屋裡。

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從樓梯看向二樓

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屋頂的交界處下方剛好是一間二樓的房間，交界處加高了空間，如此一來也不會有壓迫感。

平常作為和室、聊天的地方、也可以變身成為客房！

內部日常生活

曲居 kyokkyo, UZU architects UZU architects 餐廳
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日常生活就是坐在木桌前、戶外桌，與家人一起用餐、到天黑之前都不需要太多電燈！

這家人就喜歡與大自然共存的感覺。

陽台與日落

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到了晚上，也可以坐在戶外椅子上，看著星空與自己所愛的一切！有自己的生活就是這樣簡單美好！

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房子

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客廳

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臥室

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庭院

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浴室

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泳池

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