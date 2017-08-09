典雅風獨棟厝: 一間結合石材與混凝土的挑高兩層樓居所

想像在綠意蔥籠的大自然環境中，打造一棟與周遭景物完美融合的住宅，外觀沈穩氣派，內部裝潢實用舒適，生活在這樣的宅第內，會是人生多麼大的享受！現在，波蘭克拉科夫的建築專家 LK & PROJEKT SP. Z O.O. 以專業手法實現了你的夢想。他們在開闊的綠野之間蓋起這座華美卻不奢靡、氣派卻不炫耀的居所，讓住戶沈浸在塵俗盡忘的美好氛圍中，盡享快意舒心的生活。立刻跟著我們一起來參觀吧！