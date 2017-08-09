典雅風獨棟厝: 一間結合石材與混凝土的挑高兩層樓居所

想像在綠意蔥籠的大自然環境中，打造一棟與周遭景物完美融合的住宅，外觀沈穩氣派，內部裝潢實用舒適，生活在這樣的宅第內，會是人生多麼大的享受！現在，波蘭克拉科夫的建築專家 LK & PROJEKT SP. Z O.O. 以專業手法實現了你的夢想。他們在開闊的綠野之間蓋起這座華美卻不奢靡、氣派卻不炫耀的居所，讓住戶沈浸在塵俗盡忘的美好氛圍中，盡享快意舒心的生活。立刻跟著我們一起來參觀吧！
當我們來到這棟住宅前門，映入眼簾的第一印象，便是一棟氣派十足的華美宅第！採用灰色及白色為主調，構築出風格簡約，卻充滿氣勢的外觀。除了入門及二樓的落地窗外，僅有橫向開口的窗戶，半開放式設計嚴密地保護起住戶的隱私。
轉個角度可以見到花園的景觀，這裡同樣採用半包覆式的設計，一樓廊下擁有戶外活動空間，頂上有水泥屋頂覆蓋，晴雨天都可在此享受休閒生活，也非常適合與親友們在此簡餐歡聚！
再轉個角度來觀賞這座住宅，當下就為它多變的面貌所驚豔！建築外牆豎立著兩根石頭打造的長柱，絕美的紋理散發出一股異國風情來，映襯著大片的玻璃落地窗，美得有如一幅畫！
進到室內，眼前是令人欣羨的美麗客廳。挑高的空間搭配大片玻璃窗，盡收自然採光的優點，空氣流通令人倍感身心舒爽。咖啡色皮沙發、木質地板，加上白色茶桌和純白粉牆，交融出完美和諧的印象。空間中漂亮的吊燈，構成吸睛的亮點！
繞到烹飪重地參觀，這間以白色為主調的廚房流露出簡約質樸之美！淨白空間飾以黑色電器、牆面及流理台面，襯托出高雅時尚的氣質。地面鋪以木作地板，與落地窗外的綠野景致形成完美的呼應～
用餐環境延續相同的主調，設計師採用黑白色系的牆面、飾品及燈具，強烈的對比令人印象深刻。木作地板適時注入溫暖的調性，當陽光透過玻璃門灑落其上，光影交錯間創造出舒適溫馨的視覺效果～
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