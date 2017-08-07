廚房是一個家的心臟，在這裡會飄散著讓人感到幸福的咖啡香，各種香料的味道，或者是烘培蛋糕時那甜甜的滋味。如果你有小孩的話，你應該也體驗過這樣的經驗: 接完小孩放學，在廚房中準備著晚餐，一邊聽著孩子們向你訴說學校發生的事情，廚房就是這麼樣一個讓人可以編織美麗回憶的重要區域。

如果說廚房面積大的話，規劃設計起來相對簡單許多。但是如果說你家只能容納小廚房也不用因此而沮喪，其實只要掌握色彩，結構等細節，然後發揮創意，你的小廚房也可以功能齊全又美麗!

接下來我們要介紹 26 個適合小廚房的絕佳創意，一起找尋最實用的靈感吧!