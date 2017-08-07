廚房是一個家的心臟，在這裡會飄散著讓人感到幸福的咖啡香，各種香料的味道，或者是烘培蛋糕時那甜甜的滋味。如果你有小孩的話，你應該也體驗過這樣的經驗: 接完小孩放學，在廚房中準備著晚餐，一邊聽著孩子們向你訴說學校發生的事情，廚房就是這麼樣一個讓人可以編織美麗回憶的重要區域。
如果說廚房面積大的話，規劃設計起來相對簡單許多。但是如果說你家只能容納小廚房也不用因此而沮喪，其實只要掌握色彩，結構等細節，然後發揮創意，你的小廚房也可以功能齊全又美麗!
接下來我們要介紹 26 個適合小廚房的絕佳創意，一起找尋最實用的靈感吧!
你可以利用不常見的顏色，圖案以及形狀打造出復古的風格。這間小廚房的亮點是黃色的冰箱，而不同幾何線條的燈具也讓小廚房更有魅力。除此之外，橙色的凳子以及圖樣的磁磚也符合復古的元素。
模組式的廚房非常實用，適合經常需要搬家的學生或是受訓人員。廚房的家具，爐具或是洗完機等都可以輕鬆自如地移動，因此這樣類型的廚房十分受到歡迎。
廚房面積小的話，就可以使用有多功能的家具。例如一個可以當成流理台，又能當成餐桌的高腳桌。
如果說面積不大的話，那麼就要最大限度地利用原有的格局，而ㄇ字形的廚房就是其中一種方式。你可以有足夠的空間，在廚房中間與兩端之間移動。
明亮以及使用中性色系的廚房會讓人視覺產生錯覺，讓你以為眼前的空間比實際上還要大。小廚房開了大片的窗，能讓陽光照射在房間內，並且提供良好的通風。
簡單純粹的設計給人整潔優雅的印象，只要定期地清理的話，就能保持嶄新的樣貌。
在不大的小公寓裡面，要如何把廚房藏起來呢? 利用圖中這張推門，就可以將廚具全部藏起來。
現代的櫥櫃搭配上質樸的磚頭，混搭的風格讓小廚房也能有深度。
誰說小廚房就只能用白色? 這個空間將鮮豔的色系搭配地十分完美，給人一種活潑的感覺。
透明的塑膠材質可以讓空間更有穿透力，而這張圖就是最好的範例。
木頭的廚房給人一種溫馨的感覺，高腳的吧檯桌可以當用餐區，也能當成料理的區域，超級實用。
田園風的廚房讓人感到愜意舒適，而層架則是儲物的好幫手。
L 形的廚房非常便利，而經過精心規劃設計而成的儲物空間也非常重要。
喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!
顏色會改變我們對於廚房的印象，而利用亮眼的色系，廚房會看起來更加清新。
在這個木頭的廚房中，我們感覺像是在度假一樣，非常放鬆。
黑色與黃色搭配之下給人非常強烈的感覺，卻不會壓縮空間感。
不平整的磚牆是田園風的招牌特色，而搭配具有現代感的不銹鋼之後，有種衝突的和諧之美。
白色是最安全的顏色，然而你可以利用不同顏色的磁磚，增添魅力。
不論在怎麼樣的空間中，燈光照明都是非常重要的。
天藍色加上白色，這個小廚房讓人好想坐下來享用一杯咖啡…
粉嫩的色系可以讓空間可愛又寬敞，搭配上圖樣的窗簾後，更加別緻。