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26 個適合小廚房的絕佳創意

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes 廚房 木頭 Grey
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廚房是一個家的心臟，在這裡會飄散著讓人感到幸福的咖啡香，各種香料的味道，或者是烘培蛋糕時那甜甜的滋味。如果你有小孩的話，你應該也體驗過這樣的經驗: 接完小孩放學，在廚房中準備著晚餐，一邊聽著孩子們向你訴說學校發生的事情，廚房就是這麼樣一個讓人可以編織美麗回憶的重要區域。

如果說廚房面積大的話，規劃設計起來相對簡單許多。但是如果說你家只能容納小廚房也不用因此而沮喪，其實只要掌握色彩，結構等細節，然後發揮創意，你的小廚房也可以功能齊全又美麗!

接下來我們要介紹 26 個適合小廚房的絕佳創意，一起找尋最實用的靈感吧!

1. 復古設計

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN 現代廚房設計點子、靈感&圖片
ARQ_IN

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你可以利用不常見的顏色，圖案以及形狀打造出復古的風格。這間小廚房的亮點是黃色的冰箱，而不同幾何線條的燈具也讓小廚房更有魅力。除此之外，橙色的凳子以及圖樣的磁磚也符合復古的元素。

2. 模組式的廚房

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes 廚房 木頭 Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

模組式的廚房非常實用，適合經常需要搬家的學生或是受訓人員。廚房的家具，爐具或是洗完機等都可以輕鬆自如地移動，因此這樣類型的廚房十分受到歡迎。

3. 整合式

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES 露臺
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

廚房面積小的話，就可以使用有多功能的家具。例如一個可以當成流理台，又能當成餐桌的高腳桌。

4. 像是藝術家的家

homify 小廚房
homify

homify
homify
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這個設計簡單卻又不失風格，利用窗邊的角落規劃出用餐區，省空間又美麗。

5. ㄇ字形廚房

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR 現代廚房設計點子、靈感&圖片
raumdeuter GbR

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raumdeuter GbR
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如果說面積不大的話，那麼就要最大限度地利用原有的格局，而ㄇ字形的廚房就是其中一種方式。你可以有足夠的空間，在廚房中間與兩端之間移動。

6. 收納空間

homify 廚房室
homify

homify
homify
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假設說你超級喜歡煮菜，因此購買了一堆廚具的話，那麼你就會需要非常大的收納空間。圖中的廚房擁有大量且分門別類的儲物空間，就連酒瓶都能一一放好。

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7. 明亮度

Home Staging Doppelhaus in Westerland/Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH 廚房
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
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明亮以及使用中性色系的廚房會讓人視覺產生錯覺，讓你以為眼前的空間比實際上還要大。小廚房開了大片的窗，能讓陽光照射在房間內，並且提供良好的通風。

8. 純粹的設計

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop 廚房 Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

簡單純粹的設計給人整潔優雅的印象，只要定期地清理的話，就能保持嶄新的樣貌。

9. 推門

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MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

在不大的小公寓裡面，要如何把廚房藏起來呢? 利用圖中這張推門，就可以將廚具全部藏起來。

10. 混搭

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura 廚房
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

現代的櫥櫃搭配上質樸的磚頭，混搭的風格讓小廚房也能有深度。

11. 獨特的爐子

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO 廚房
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

獨特的火爐櫃讓這個小小的烹飪空間更有特色。

12. 五顏六色

BILBOHOMES, Hiruki studio Hiruki studio 廚房
Hiruki studio

Hiruki studio
Hiruki studio
Hiruki studio

誰說小廚房就只能用白色? 這個空間將鮮豔的色系搭配地十分完美，給人一種活潑的感覺。

13. 透明的材質

Kitchen island, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

透明的塑膠材質可以讓空間更有穿透力，而這張圖就是最好的範例。

14. 木頭

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa 廚房
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

木頭的廚房給人一種溫馨的感覺，高腳的吧檯桌可以當用餐區，也能當成料理的區域，超級實用。

15. 田園風

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat 廚房
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

田園風的廚房讓人感到愜意舒適，而層架則是儲物的好幫手。

16. 大理石

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
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大理石可以讓任何的空間立刻變得華麗不凡，也非常適合用在廚房內。

17. 精準的設計

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior 廚房收納櫃與書櫃 White
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

L 形的廚房非常便利，而經過精心規劃設計而成的儲物空間也非常重要。

喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!

18. 清新感

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior 廚房儲櫃 White
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

顏色會改變我們對於廚房的印象，而利用亮眼的色系，廚房會看起來更加清新。

19. 度假

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル 廚房
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

在這個木頭的廚房中，我們感覺像是在度假一樣，非常放鬆。

20. 黑與黃

Loft , Pulse Arquitetura Pulse Arquitetura 廚房
Pulse Arquitetura

Pulse Arquitetura
Pulse Arquitetura
Pulse Arquitetura

黑色與黃色搭配之下給人非常強烈的感覺，卻不會壓縮空間感。

21. 不銹鋼

Manoir du Cleuyou, architektur-photos.de architektur-photos.de 廚房
architektur-photos.de

architektur-photos.de
architektur-photos.de
architektur-photos.de

不平整的磚是田園風的招牌特色，而搭配具有現代感的不銹鋼之後，有種衝突的和諧之美。

22. 反差

Brilliant Bethnal Green, Propia Propia 廚房
Propia

Brilliant Bethnal Green

Propia
Propia
Propia

工業風的裸露管道再加上非常別緻的鄉村風櫥櫃，這種反差特別美好。

23. 白色

Интерьер однокомнатной квартиры в скандинавском стиле, Анна Теклюк Анна Теклюк 廚房
Анна Теклюк

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

白色是最安全的顏色，然而你可以利用不同顏色的磁磚，增添魅力。

24. 燈光

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Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

不論在怎麼樣的空間中，燈光照明都是非常重要的。

25. 藍色

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО 廚房
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

天藍色加上白色，這個小廚房讓人好想坐下來享用一杯咖啡…

26. 粉嫩色系

Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова 廚房
Алёна Демшинова

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

粉嫩的色系可以讓空間可愛又寬敞，搭配上圖樣的窗簾後，更加別緻。

延伸閱讀: 木製的廚房：16 種讓你也想改造自家廚房的美好設計

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