廚房地板可不是隨隨便便選一款就可以了，由於廚房常常會有熱油以及滾水濺出到地板的情形發生，因此你在選擇廚房地板的時候絕對要格外地用心。
木頭，瓷磚，PVC 或是石材都有各自的優缺點，除了實際上的考量，建材的特性也會影響到廚房的風格以及美觀度。所以廚房地板到底要怎麼選才適合你呢?
接下來我們將要分析六種不同的地板材料，你可以在多方考量之後，選擇最適合你的一款。
原木地板非常受到歡迎，主要是因為木頭這種建材可以營造出舒適溫暖的氛圍。木頭地板也是非常適合廚房的一種建材，特別是當你想要打造出幾種特殊風格的時候。
比如說，鄉村風通常使用了大量的木頭元素，在這張圖片中，帶有一點工業風的空間裡因為木頭的地板而產生一種混搭的美感，也讓空間不會過於生冷。木頭的顏色以及紋路讓人可以感受到來自自然的氣息，非常有生命力。
然而，木頭這種天然的素材比較容易受損，因此絕對要記得先做好表面的防護處理，以防止水漬等痕跡遺留在木頭表面上。除此之外，還要定期做維護，這樣木頭地板的壽命才會更長。
瓷磚是廚房地板的經典款，而許多家庭會使用白色的瓷磚，然後與灰色搭配，但是也許不是每個人都會喜歡這樣簡單又耐看的款式。如果你喜歡不一樣的變化，有許多瓷磚的款式可以選擇。比如說，你可以選擇有豐富多彩的圖案，打造出不一樣的層次。
瓷磚非常耐用，並且好清潔，因此用在廚房中特別適合。瓷磚應該要選擇釉面的，這樣子才能夠更加耐用。此外，瓷磚地板可以耐熱水，而且也非常適合安裝地暖。
PVC 地板的價格低廉，安裝迅速又簡單，耐用且易於維護，而且這種材質的地板非常容易清洗。除此之外，PVC 還有吸收聲音的功能，因此鄰居不會抱怨你所製造出的噪音。PVC 地板雖然是化學的成分組成，但是它所創造出的造型式非常多元的。PVC 有許多顏色以及圖樣可以供選擇，你甚至還可以購買到仿磁磚的PVC地板!
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亞麻地板的成分為亞麻籽油、石灰石、軟木、木粉、天然樹脂、黃麻，有非常良好的耐菸蒂功能。亞麻目前已卷材為主，是單一的同質透心結構。只要有陽光和雨水，就能生產出亞麻的環保地板。
亞麻地板是純天然的環保地板，在使用的時候不會釋放出甲醛、苯等有害氣體，而其廢棄物也能夠分解，還具有良好的抗壓性能以及耐汙的功能。
除此之外，亞麻地板如果經過滾輪重壓的話，也不會留下難去除的黑色印記，就算是用菸頭燙，也可以重新修復。想要安裝地暖的話，亞麻的地板非常適合。
如果喜歡木頭的質感，但是沒有那麼多的預算的話，可以用層壓板代替。層壓板是芯片以及纖維層狀組合而成，以高溫壓製，因此生成以假亂真的仿實木。
要清潔這種地板的時候，要小心地板沾到水或是過於潮濕，不然這種地板會膨脹，並且永久損壞。
天然石材是非常棒的廚房地板的建材，它可以防水並且抗溶，因此非常適合使用在廚房內。你可以依照自己的品味，選擇不同顏色或是紋路的天然石材。
大理石可以營造出奢華高貴的風格，因此非常受到歡迎。花崗岩比較細緻一點，因此需要特別小心。如果有水濺出去的話，要立刻清洗，以免之後重整困難。