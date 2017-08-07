廚房地板可不是隨隨便便選一款就可以了，由於廚房常常會有熱油以及滾水濺出到地板的情形發生，因此你在選擇廚房地板的時候絕對要格外地用心。

木頭，瓷磚，PVC 或是石材都有各自的優缺點，除了實際上的考量，建材的特性也會影響到廚房的風格以及美觀度。所以廚房地板到底要怎麼選才適合你呢?

接下來我們將要分析六種不同的地板材料，你可以在多方考量之後，選擇最適合你的一款。