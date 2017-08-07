老屋改造: 5 個極致的案例

想要把你家的老屋整間打掉重建，或是簡單地改造以及裝修嗎? 這個問題常常讓擁有一間老房子的屋主感到困擾，畢竟有時候老房子即使面目可憎了，那累積的情感太濃，叫人無法割捨。除此之外，蓋一間房子所需的費用不小，因此需要經過考慮之後再進行。

你可以與專業的建築師商量討論，讓你的生活空間在花最小預算的情況下，得到最大的改善，並且為你的老房子增加更多價值。不論是裝修，增建或是改造，我們將要以五個案例，讓你直接見證它們改造前後的驚人轉變。