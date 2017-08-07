老屋改造: 5 個極致的案例

想要把你家的老屋整間打掉重建，或是簡單地改造以及裝修嗎? 這個問題常常讓擁有一間老房子的屋主感到困擾，畢竟有時候老房子即使面目可憎了，那累積的情感太濃，叫人無法割捨。除此之外，蓋一間房子所需的費用不小，因此需要經過考慮之後再進行。
你可以與專業的建築師商量討論，讓你的生活空間在花最小預算的情況下，得到最大的改善，並且為你的老房子增加更多價值。不論是裝修，增建或是改造，我們將要以五個案例，讓你直接見證它們改造前後的驚人轉變。
這間房子的主人想要以增建的方式擴大生活空間，並且改變老派的外觀。專家的任務是增加一間位在樓上的舒適臥室，以及較為寬敞的一樓客廳。
改造後的住宅簡直是另外一個人! 現代感的設計結構以及強烈的紅色讓人印象深刻，玻璃的落地窗則讓原本陰暗的老屋更為明亮。為了讓門面更容易維護打理，專家採用了瓷磚外牆以及將木條模板漆上塗料。
泛黃的米色以及棕色外牆讓人感到非常頹廢，再加上老舊的百葉窗，這間房子改造前毫無吸引力可言。這間老房子需要換上新的顏色，才能夠讓人精神振奮起來!
清新的淡藍色讓人感覺好像住在美麗的海灘旁，讓所有的路人都會想要停下腳步欣賞。
除了外觀變得更美麗之外，專家還增加了節能的設計，讓居住在此的屋主不僅擁有美麗的房子，還能夠省下更多的電費，也更跟得上現代住宅的腳步。
老農場擁有磚牆以及紅色的屋瓦，其實是有種鄉間的魅力，然而，如果說要在此生活的話還是不太方便，因此需要重新改造這間平凡的老農場。
兩個建築物的上層是連結在一塊的，因此非常方便，而且也形成了獨特的外觀。房子的右側原本是作為穀倉使用，現在則是讓屋主享受舒適且現代的生活的公共領域。
改造後的房子完全是現代建築的完美典範，立方體的結構及大片的落地窗，還有各個不規則的幾何形體讓人非常驚豔! 藍色以及白色的搭配非常巧妙，有層次卻又不會過於雜亂。除此之外，五顏六色的瓷磚地板則有鄉間的古樸味道。
窗戶雖然非常大，但是卻有螢光的反光效果，因此依舊可以提供良好的隱密性。
這間老房子內住著一家四口人，而漸漸地大家開始抱怨生活空間的不足，因此屋主特別委託建築師進行改造，以提供每個家人獨立的生活區域。
改造後的家是不是完全不一樣了呢? 方形的結構十分有現代感，上深下淺的顏色搭配讓外型更有層次。
為了符合環保，專家還安裝了太陽能板，讓房子可以回收熱能，並且可以集結雨水，還有完善的通風設備。