小但是棒呆: 6 個迷你泳池

誰說你一定要一個寬敞到不行的空間以及厚厚的錢包才能擁有 一池 的夢想呢? 即使是小小的幾坪地，以及有限的預算，你也可以在你的家園內打造一個讓你盡享愜意午後的泳池。接下來我們將要為你介紹 6 種風格各異的小泳池，雖然說它們的體積都十分迷你，但是都足以讓你與家人一塊享受消暑時光。