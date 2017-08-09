小但是棒呆: 6 個迷你泳池

誰說你一定要一個寬敞到不行的空間以及厚厚的錢包才能擁有
一池的夢想呢? 即使是小小的幾坪地，以及有限的預算，你也可以在你的家園內打造一個讓你盡享愜意午後的泳池。接下來我們將要為你介紹 6 種風格各異的小泳池，雖然說它們的體積都十分迷你，但是都足以讓你與家人一塊享受消暑時光。
即使是很小的泳池也能展現奢華的姿態，例如這張圖中的小泳池就是最佳的範例。池畔旁有舒適的軟墊躺椅，讓你在此享受日光浴。你可以坐在泳池的平台上，一邊享用開胃酒，一邊將你的腳浸泡在水中。天黑的時候，池畔的照明顏色可以隨著心情做調整，而先進的加熱系統則讓泳池全年維持舒適的溫度。
充氣式的泳池是預算有限的家庭的絕佳選擇。在炎熱的夏日中，你可以從倉庫中找出這種充氣式的泳池，快速地安裝在想要的位置上，讓孩子們盡情玩耍。小提點: 請確保充氣式泳池妥當地放在地面上，否則游泳的人可能會受傷。
專家設計的這個小型泳池在夏季的時候水溫可以調整為冷水，冬天的時候則可以使用桑拿按摩功能。夜幕低垂之時，美麗的LED照明照射在水池中，營造出多彩的活潑氛圍。1.35 米深的泳池高度恰恰好，足以讓人在此盡情游泳。
在沙漠中找到綠洲是有多麼幸運的事情啊!這個迷你泳池讓所有熱壞的路人都想跳進去泡一下，而這也是我們的專家與MAK藝術中心所合作的建築專案。白色以及方形的結構展現了極簡主義的精隨，它不僅是個泳池，更是一個非常有意義的藝術品。
室內泳池讓你不管什麼天氣都可以舒適地游泳，是許多人的夢想。這一個溫泉游泳池除了可以讓你享受游泳的暢快感之外，對於健康也有相當大的幫助。
這種迷你泳池並不適合游泳，而是讓親朋好友們可以在夏日時一起在此泡腳，徹底放鬆。
這個小泳池有八種不同的按摩噴頭，可以讓你疲累的肌肉放鬆。
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