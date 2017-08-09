你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

小但是棒呆: 6 個迷你泳池

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Social Pool, Alfredo Barsuglia Alfredo Barsuglia 泳池
Loading admin actions …

誰說你一定要一個寬敞到不行的空間以及厚厚的錢包才能擁有一池的夢想呢? 即使是小小的幾坪地，以及有限的預算，你也可以在你的家園內打造一個讓你盡享愜意午後的泳池。接下來我們將要為你介紹 6 種風格各異的小泳池，雖然說它們的體積都十分迷你，但是都足以讓你與家人一塊享受消暑時光。

1. 不同的照明顏色

Piscina e Giardino , GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo 泳池
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

即使是很小的泳池也能展現奢華的姿態，例如這張圖中的小泳池就是最佳的範例。池畔旁有舒適的軟墊躺椅，讓你在此享受日光浴。你可以坐在泳池的平台上，一邊享用開胃酒，一邊將你的腳浸泡在水中。天黑的時候，池畔的照明顏色可以隨著心情做調整，而先進的加熱系統則讓泳池全年維持舒適的溫度。

2. 充氣式的泳池

POOL UNDERLAY WARCO Bodenbeläge 泳池
WARCO Bodenbeläge

POOL UNDERLAY

WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge

充氣式的泳池是預算有限的家庭的絕佳選擇。在炎熱的夏日中，你可以從倉庫中找出這種充氣式的泳池，快速地安裝在想要的位置上，讓孩子們盡情玩耍。小提點: 請確保充氣式泳池妥當地放在地面上，否則游泳的人可能會受傷。

3. 按摩池

@wat Meersalzwasser-Tauchbecken / Minipool, design@garten GmbH & Co. KG design@garten GmbH & Co. KG 花園泳池與池塘
design@garten GmbH &amp; Co. KG

design@garten GmbH & Co. KG
design@garten GmbH &amp; Co. KG
design@garten GmbH & Co. KG

專家設計的這個小型泳池在夏季的時候水溫可以調整為冷水，冬天的時候則可以使用桑拿按摩功能。夜幕低垂之時，美麗的LED照明照射在水池中，營造出多彩的活潑氛圍。1.35 米深的泳池高度恰恰好，足以讓人在此盡情游泳。

4. 極簡風格

Social Pool, Alfredo Barsuglia Alfredo Barsuglia 泳池
Alfredo Barsuglia

Alfredo Barsuglia
Alfredo Barsuglia
Alfredo Barsuglia

在沙漠中找到綠洲是有多麼幸運的事情啊!這個迷你泳池讓所有熱壞的路人都想跳進去泡一下，而這也是我們的專家與MAK藝術中心所合作的建築專案。白色以及方形的結構展現了極簡主義的精隨，它不僅是個泳池，更是一個非常有意義的藝術品。

5. 室內泳池

Swim Spas and Exercise Pools, Hot Tub Barn Hot Tub Barn 泳池
Hot Tub Barn

Swim Spas and Exercise Pools

Hot Tub Barn
Hot Tub Barn
Hot Tub Barn

室內泳池讓你不管什麼天氣都可以舒適地游泳，是許多人的夢想。這一個溫泉游泳池除了可以讓你享受游泳的暢快感之外，對於健康也有相當大的幫助。

6. 放鬆用

Twin Plunge Pools , London Swimming Pool Company London Swimming Pool Company 泳池
London Swimming Pool Company

Twin Plunge Pools

London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company

這種迷你泳池並不適合游泳，而是讓親朋好友們可以在夏日時一起在此泡腳，徹底放鬆。

這個小泳池有八種不同的按摩噴頭，可以讓你疲累的肌肉放鬆。

延伸閱讀: 8 個在小院子內打造出完美泳池的訣竅

30個讓你心動的陽台設計！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了